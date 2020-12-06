Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
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В данном материале будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn, основанных на движке Dunia Engine v2.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Far Cry 5
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
1920х1080Разгон Номинал
2560х1440Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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