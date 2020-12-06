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Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn

Тест 17 конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами NVIDIA) в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и двух режимах работы.
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В данном материале будет проведено сводное тестирование лучших связок видеокарт и процессоров (из игровых сборок от 50 000 до 100 000 рублей) в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn, основанных на движке Dunia Engine v2.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Far Cry New Dawn


  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

1920х1080

Разгон Номинал

2560х1440

Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft montreal far cry 5 far cry far cry new dawn dunia engine v2 ubisoft toronto ubisoft shanghai ubisoft kiev red storm

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