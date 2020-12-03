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Вступление

С новым поколением графических процессоров NVIDIA Ampere появились видеокарты, поднявшие производительность на новый уровень. Изменилась и структура продуктовой линейки. Раньше с числом 90 на конце обычно использовались двухпроцессорные решения. Никто не мог предположить, что на этот раз это будет точно такой же GPU, что у модели GeForce RTX 3080, да еще и один.

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Тем не менее, GeForce RTX 3090 получилась по задумке как RTX TITAN, только значительно дешевле, и производителям дали полный карт-бланш на реализацию моделей собственного дизайна. Раньше такое практиковалось только с модификациями GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Ti. На этот раз в компании NVIDIA решили нанести сокрушительный удар и выкатить полнофункциональный GPU в массы. Понятно, что не совсем в массы, поскольку цена очень кусачая – $1500. Можно купить не одну приставку на эти деньги и еще останется на мороженое. Поэтому видеокарты на базе GeForce RTX 3090 будут носить эксклюзивный характер и некоторые производители решили представить нечто новое.

К такому знаменательному событию, которое бывает не каждый год, можно приурочить выпуск специальной серии продуктов, чтобы по ней можно было точно определить, что это модели последнего поколения и одни из лучших на рынке. Однако сперва нужно выпустить что-то новое, чтобы конкурировать не только со своими старыми и знакомыми моделями, но и с известными версиями других компаний. Задача сама по себе сложная, ведь рынок и так уже насыщен, но всегда срабатывает ставка на премиальность, ограниченный тираж и все в таком роде. И не важно, что видеокарт и так дефицит, они уже сами по себе стали лимитированными. Самое главное – как это преподнести.

Компания MSI умеет приятно удивлять пользователей и уже порадовала их новыми видеокартами серии Gaming Trio. Теперь надо это все переосмыслить и выпустить такой продукт, что конкуренты будут завидовать. Как назвать его? Конечно же, Super или как-то так. К примеру, Suprim – будет то, что надо.

Мы рассмотрим самую продвинутую модель из нового семейства, которая называется MSI GeForce RTX 3090 Suprim X. Это вершина эволюции компании, вобравшая более 20 лет опыта в создании видеокарт для геймеров.

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Интересно, что этот двадцатилетний юбилей приурочен не к серии Gaming. Графические ускорители с системой охлаждения Twin Frozr и модели Lightning появились где-то в 2009-м, а видеокарты компания MSI производит уже больше 20 лет, тогда это были еще устройства Riva TNT 2 (а сама фирма носила название MicroStar). Изучим новый продукт и разберемся, в чем его основное отличие и чем он запоминается.

Упаковка и комплектация

Новая линейка продукции – значит, новая упаковка. К этому уже все привыкли, именно по упаковке будет понятно, где среди прочих моделей располагается модель. В данном случае это будет самый верх, поскольку коробка огромная и тяжелая, а еще она сильно отличается по дизайну и оформлению от того, что было раньше.

Кстати, это касается даже сайта. Я редко рекомендую посещать страницу продукта на сайте производителя, но на этот раз настоятельно советую, чтобы оценить интересную структуру и красивую идею.

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Коробка крупная, тяжелая и необычная. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение новинки на светлом фоне.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

На обратной стороне упаковки есть небольшое изображение видеокарты, где видна RGB-подсветка сверху и спереди. Здесь описаны ключевые особенности: TRI Frozr 2S, Torx Fan 4.0, Core Pipe, Airflow Control и Dragon Center. В правом верхнем углу переливается надпись Suprim X.

Внизу есть очень компактная спецификация, хотя системные требования не указаны. На сайте мы узнаем, что рекомендуется блок питания не менее 850 Вт.

Открыв коробку, сверху видим карточку из плотного картона с изображением модели и информацией о новой линейке. Под ней скрывается коврик для мыши с фирменной символикой.

Убрав его, обнаруживаем лист из вспененного полиэтилена, в который сверху вставлен черный конверт. Внутри вложено информационное сопровождение.

Далее обнаруживаем каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта.

Ниже есть три отсека, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая видеокарту штанга, которая состоит из трех элементов.

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Как монтировать эту штангу, показано в специальной инструкции. Кроме пачки инструкций, штанги и коврика в комплекте больше ничего нет…

За исключением основного – самой видеокарты.

На обратной стороне картонки подробно описаны основные технические решения, которые использованы при ее создании.

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MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, но отличия есть. Это неудивительно потому, что система охлаждения совсем другая.

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Различия заметны со всех сторон. Перед нами совсем другое устройство, которое отдаленно напоминает модель Gaming Trio лишь из-за наличия трех вентиляторов. В остальном все другое.

На печатной плате слева сверху мы видим разъем для NVLink. Это говорит о том, что видеокарта поддерживает SLI. Рядом можно видеть три восьмиконтактных разъема дополнительного питания, как на GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.

Сзади видеокарты находится защитная пластина, выполняющая функцию теплоотвода. Еще есть специальное прозрачное окошко с эмблемой Gaming, которая просвечивается RGB-светодиодами, находящимися с обратной стороны печатной платы.

С обратной стороны пластины мы снова видим специальные плоские тепловые трубки для лучшего распространения тепла по поверхности. В основном они предназначены для микросхем памяти, которые распаяны с обратной стороны.

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Кроме микросхем памяти, элементов тут практически нет. Один ШИМ-контроллер и несколько светодиодов в левой части. Сейчас многие стали обращать внимание на область расположения графического процессора сзади, а точнее на тип конденсаторов. Здесь в основном керамические.

Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырех винтах.

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После этого снимается система охлаждения и остается еще одна пластинка спереди.

Кулер изготовлен по классической схеме. Две секции, семь тепловых трубок, а еще одна тепловая трубка буквой П припаяна сверху, для отвода тепла от микросхем памяти.

Если в радиаторах устройств серии Gaming использовалась технология прямого контакта тепловых трубок, то тут ее нет. Понятно, что с единым теплосъемником получается эффективнее, и поэтому во флагманском устройстве решили установить идеально ровную зеркальную, медную никелированную пластину.

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Также семь трубок в основании. Поэтому радиатор большой и тяжелый, все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь все средства хороши.

Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А. Максимальная скорость 3250 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 53 дБ. Да, это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности.

Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 4.0. Спереди находится барельеф с драконом MSI Gaming

Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что ребра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась еще одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жесткости и практически не отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

Да, подсистема питания снова разделена на две части. Слева 9 и справа 12 фаз. Это больше, чем было на MSI RTX 3090 Gaming X Trio. В остальном подсистема питания мало чем отличается от нее.

Спереди распаяно четыре ШИМ-контроллера: ON Semi NCT81611, Monolithic Power Systems MP2886A, Monolithic Power Systems MP2888A, uPI Semi uS5650Q. Еще один uPI Semi uS5650Q распаян с обратной стороны.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT303151A и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны все, пустых мест больше нет.

По центру находится графический процессор NVIDIA GA102-300-A1, используемый в GeForce RTX 3090. Чип изготовлен на 37 неделе 2020 года.

628 кв. мм, выполненных по 8 нм техпроцессу. Кристалл очень большой.

Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X и не будем забывать про еще столько же с обратной стороны.

Здесь используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin. Будет ли работать с двумя? В этот раз я проверил данную теорию, и она не работает. Нужно готовить блок питания с 3 х 8-pin PCI-e.

На задней панели находится классический набор видеовыходов.

Три Display Port;

Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъемами питания находится переключатель двух режимов работы модели: тихий и игровой.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS 1.52;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24 Гбайт (1395 / 1860 / 1219 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD: M.2 Samsung 981 1 Tбайт;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 26.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

С установкой видеокарты MSI нет никаких заморочек, как нет и проблем с совместимостью. Вентиляторы запускаются только при включении, затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые; лично мне уже по опыту известно, что большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассивном режиме, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы стартуют.

С режимом без нагрузки все ясно, теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу новинки с вентиляторами.

Как уже говорилось, на 100% мощности крыльчатки раскручиваются до 3250 об/мин, шум при этом составляет 53 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 54% от полной мощности, что составляет 1760 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 35.3 дБ.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой надписи GeForce RTX и Suprim. Есть еще два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе, также светодиоды распаяны на обратной стороне печатной платы. Они подсвечивают эмблему MSI Gaming.

Пора переходить к тестированию. Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем я решил запустить AIDA64 и проверить производительность в GPGPU.

3DMark Sky Diver Extreme:

3DMark Sky Diver:

3DMark Port Royale:

Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой.

450 Вт для GeForce RTX 3090 являются нормой, поэтому тут такая мощная система охлаждения. Запас по мощности есть, но модель и так превосходит своих оппонентов. В игровых приложениях частота стабильно переваливает за 2 ГГц.

Посмотрим на новинку через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

Она разогревается до 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 68°C.

Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 70°C. Область за графическим процессором разогревается до 65°C.

Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора в режиме переключателя OC.

Что касается производительности GeForce RTX 3090 в игровых приложениях, то с итогами тестов в 8K можно ознакомиться в этом материале.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Suprim X позиционируется выше, чем MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, и это заметно сразу. Начинается все с упаковки: уже по ней можно понять, что перед нами совсем другой уровень. Все указывает на премиальность модели и максимальную заботу о потребителе.

Новинка крупная и большая, поэтому подойдет к установке не во все системы, а лишь в те, что оборудованы достаточным пространством и мощным блоком питания. Сложно представить себе ПК с двумя такими устройствами, которые легко могут потреблять по 500 Вт. Тут всерьез стоит задуматься об установке отдельного БП, а лучше сразу двух, чтобы хватило. Удивляться нечего, поскольку модель MSI предназначена не для всех. Дело даже не в стоимости, хотя она тоже послужит определенным барьером, а скорее в высоких требованиях, предъявляемых к системе, в которую видеокарта будет установлена.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X – это мощная, тихая и красивая модель, как и GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, но в ее случае все реализовано заметно иначе. Подсветка красивее, система охлаждения улучшена (нет прямого контакта теплотрубок и применен огромный радиатор с фантастическим числом тепловых трубок). Отметим отлично проработанную подсистему питания, и даже с обратной стороны почти все конденсаторы керамические.

Налицо колоссальная работа по созданию новой линейки, которая будет стоять еще выше, чем Gaming X. Раньше эту роль играли версии серии Lightning, а теперь это будет Suprim. Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты GeForce RTX 3090 Suprim X предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. На самом деле даже в производительном режиме модель достаточно тихая и поэтому тихий режим будет востребован только фанатами тишины.

Есть ли какие-то недостатки? Придраться просто не к чему, здесь не только очень высокое качество изготовления, но и отличные материалы. Все сделано ровно, красиво и аккуратно. Мне не хватило лишь индикаторов подключения кабелей питания. Было бы достаточно только светодиодов, которые бы демонстрировали, что кабель не подключен, а в случае, когда все хорошо, просто ничего бы не светилось рядом с коннекторами, чтобы не мешать подсветке. В остальном все отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Suprim X получает награду:

Выражаем благодарность: