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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X

Модель MSI Suprim претендует на звание лучшей видеокарты в классе GeForce RTX 3090.
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Оглавление

Вступление

С новым поколением графических процессоров NVIDIA Ampere появились видеокарты, поднявшие производительность на новый уровень. Изменилась и структура продуктовой линейки. Раньше с числом 90 на конце обычно использовались двухпроцессорные решения. Никто не мог предположить, что на этот раз это будет точно такой же GPU, что у модели GeForce RTX 3080, да еще и один.

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Тем не менее, GeForce RTX 3090 получилась по задумке как RTX TITAN, только значительно дешевле, и производителям дали полный карт-бланш на реализацию моделей собственного дизайна. Раньше такое практиковалось только с модификациями GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2080 Ti. На этот раз в компании NVIDIA решили нанести сокрушительный удар и выкатить полнофункциональный GPU в массы. Понятно, что не совсем в массы, поскольку цена очень кусачая – $1500. Можно купить не одну приставку на эти деньги и еще останется на мороженое. Поэтому видеокарты на базе GeForce RTX 3090 будут носить эксклюзивный характер и некоторые производители решили представить нечто новое.

К такому знаменательному событию, которое бывает не каждый год, можно приурочить выпуск специальной серии продуктов, чтобы по ней можно было точно определить, что это модели последнего поколения и одни из лучших на рынке. Однако сперва нужно выпустить что-то новое, чтобы конкурировать не только со своими старыми и знакомыми моделями, но и с известными версиями других компаний. Задача сама по себе сложная, ведь рынок и так уже насыщен, но всегда срабатывает ставка на премиальность, ограниченный тираж и все в таком роде. И не важно, что видеокарт и так дефицит, они уже сами по себе стали лимитированными. Самое главное – как это преподнести.

Компания MSI умеет приятно удивлять пользователей и уже порадовала их новыми видеокартами серии Gaming Trio. Теперь надо это все переосмыслить и выпустить такой продукт, что конкуренты будут завидовать. Как назвать его? Конечно же, Super или как-то так. К примеру, Suprim – будет то, что надо.

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Мы рассмотрим самую продвинутую модель из нового семейства, которая называется MSI GeForce RTX 3090 Suprim X. Это вершина эволюции компании, вобравшая более 20 лет опыта в создании видеокарт для геймеров.

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Интересно, что этот двадцатилетний юбилей приурочен не к серии Gaming. Графические ускорители с системой охлаждения Twin Frozr и модели Lightning появились где-то в 2009-м, а видеокарты компания MSI производит уже больше 20 лет, тогда это были еще устройства Riva TNT 2 (а сама фирма носила название MicroStar). Изучим новый продукт и разберемся, в чем его основное отличие и чем он запоминается.

Упаковка и комплектация

Новая линейка продукции – значит, новая упаковка. К этому уже все привыкли, именно по упаковке будет понятно, где среди прочих моделей располагается модель. В данном случае это будет самый верх, поскольку коробка огромная и тяжелая, а еще она сильно отличается по дизайну и оформлению от того, что было раньше.

Кстати, это касается даже сайта. Я редко рекомендую посещать страницу продукта на сайте производителя, но на этот раз настоятельно советую, чтобы оценить интересную структуру и красивую идею.

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Коробка крупная, тяжелая и необычная. При этом ручки для транспортировки не предусмотрено. Спереди мы видим крупное изображение новинки на светлом фоне.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Она, как и надпись Suprim, выполнена так, что переливается всеми цветами радуги. Справа внизу находится вставка с указанием модели графического процессора.

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На обратной стороне упаковки есть небольшое изображение видеокарты, где видна RGB-подсветка сверху и спереди. Здесь описаны ключевые особенности: TRI Frozr 2S, Torx Fan 4.0, Core Pipe, Airflow Control и Dragon Center. В правом верхнем углу переливается надпись Suprim X.

Внизу есть очень компактная спецификация, хотя системные требования не указаны. На сайте мы узнаем, что рекомендуется блок питания не менее 850 Вт.

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Открыв коробку, сверху видим карточку из плотного картона с изображением модели и информацией о новой линейке. Под ней скрывается коврик для мыши с фирменной символикой.

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Убрав его, обнаруживаем лист из вспененного полиэтилена, в который сверху вставлен черный конверт. Внутри вложено информационное сопровождение.

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Далее обнаруживаем каркас из вспененного полиэтилена, где в антистатическом пакете зажата видеокарта.

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Ниже есть три отсека, где упакованы части комплекта поставки. Если быть точнее, то это поддерживающая видеокарту штанга, которая состоит из трех элементов.

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Как монтировать эту штангу, показано в специальной инструкции. Кроме пачки инструкций, штанги и коврика в комплекте больше ничего нет…

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За исключением основного – самой видеокарты.

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На обратной стороне картонки подробно описаны основные технические решения, которые использованы при ее создании.

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MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, но отличия есть. Это неудивительно потому, что система охлаждения совсем другая.

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Различия заметны со всех сторон. Перед нами совсем другое устройство, которое отдаленно напоминает модель Gaming Trio лишь из-за наличия трех вентиляторов. В остальном все другое.

На печатной плате слева сверху мы видим разъем для NVLink. Это говорит о том, что видеокарта поддерживает SLI. Рядом можно видеть три восьмиконтактных разъема дополнительного питания, как на GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.

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Сзади видеокарты находится защитная пластина, выполняющая функцию теплоотвода. Еще есть специальное прозрачное окошко с эмблемой Gaming, которая просвечивается RGB-светодиодами, находящимися с обратной стороны печатной платы.

С обратной стороны пластины мы снова видим специальные плоские тепловые трубки для лучшего распространения тепла по поверхности. В основном они предназначены для микросхем памяти, которые распаяны с обратной стороны.

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Кроме микросхем памяти, элементов тут практически нет. Один ШИМ-контроллер и несколько светодиодов в левой части. Сейчас многие стали обращать внимание на область расположения графического процессора сзади, а точнее на тип конденсаторов. Здесь в основном керамические.

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Кулер снимается очень просто. Для этого нужно сначала снять заднюю пластину, а затем открутить специальную монтажную рамку на четырех винтах.

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После этого снимается система охлаждения и остается еще одна пластинка спереди.

Кулер изготовлен по классической схеме. Две секции, семь тепловых трубок, а еще одна тепловая трубка буквой П припаяна сверху, для отвода тепла от микросхем памяти.

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Если в радиаторах устройств серии Gaming использовалась технология прямого контакта тепловых трубок, то тут ее нет. Понятно, что с единым теплосъемником получается эффективнее, и поэтому во флагманском устройстве решили установить идеально ровную зеркальную, медную никелированную пластину.

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Также семь трубок в основании. Поэтому радиатор большой и тяжелый, все элементы пропаяны. Система обязана быть тихой и производительной и здесь все средства хороши.

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Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.

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Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А. Максимальная скорость 3250 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 53 дБ. Да, это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности.

Эти вертушки оборудованы специальной крыльчаткой Torx Fan 4.0. Спереди находится барельеф с драконом MSI Gaming

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Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что ребра у радиатора расположены очень плотно друг к другу.

Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.

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После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась еще одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жесткости и практически не отводит тепло от силовых элементов в левой части устройства.

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Да, подсистема питания снова разделена на две части. Слева 9 и справа 12 фаз. Это больше, чем было на MSI RTX 3090 Gaming X Trio. В остальном подсистема питания мало чем отличается от нее.

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Спереди распаяно четыре ШИМ-контроллера: ON Semi NCT81611, Monolithic Power Systems MP2886A, Monolithic Power Systems MP2888A, uPI Semi uS5650Q. Еще один uPI Semi uS5650Q распаян с обратной стороны.

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На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT303151A и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны все, пустых мест больше нет.

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По центру находится графический процессор NVIDIA GA102-300-A1, используемый в GeForce RTX 3090. Чип изготовлен на 37 неделе 2020 года.

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628 кв. мм, выполненных по 8 нм техпроцессу. Кристалл очень большой.

Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X и не будем забывать про еще столько же с обратной стороны.

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Здесь используются микросхемы производства компании Micron.

Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin. Будет ли работать с двумя? В этот раз я проверил данную теорию, и она не работает. Нужно готовить блок питания с 3 х 8-pin PCI-e.

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На задней панели находится классический набор видеовыходов.

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  • Три Display Port;
  • Один HDMI 2.1.

В верхней части рядом с разъемами питания находится переключатель двух режимов работы модели: тихий и игровой.

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Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS 1.52;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24 Гбайт (1395 / 1860 / 1219 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD: M.2 Samsung 981 1 Tбайт;
  • Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

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Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 26.4 дБ.

Стандартные частоты и разгон

С установкой видеокарты MSI нет никаких заморочек, как нет и проблем с совместимостью. Вентиляторы запускаются только при включении, затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые; лично мне уже по опыту известно, что большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассивном режиме, если его частоты падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы стартуют.

С режимом без нагрузки все ясно, теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу новинки с вентиляторами.

Как уже говорилось, на 100% мощности крыльчатки раскручиваются до 3250 об/мин, шум при этом составляет 53 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 54% от полной мощности, что составляет 1760 об/мин. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 35.3 дБ.

Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой надписи GeForce RTX и Suprim. Есть еще два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе, также светодиоды распаяны на обратной стороне печатной платы. Они подсвечивают эмблему MSI Gaming.

Пора переходить к тестированию. Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем я решил запустить AIDA64 и проверить производительность в GPGPU.

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3DMark Sky Diver Extreme:

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3DMark Sky Diver:

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3DMark Port Royale:

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Разгон у видеокарты есть, но очень небольшой.

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450 Вт для GeForce RTX 3090 являются нормой, поэтому тут такая мощная система охлаждения. Запас по мощности есть, но модель и так превосходит своих оппонентов. В игровых приложениях частота стабильно переваливает за 2 ГГц.

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Посмотрим на новинку через тепловизор. Самое горячее место – катушка индуктивности, которая виднеется внутри.

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Она разогревается до 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 68°C.

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Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 70°C. Область за графическим процессором разогревается до 65°C.

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Остается лишь привести график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора в режиме переключателя OC.

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Что касается производительности GeForce RTX 3090 в игровых приложениях, то с итогами тестов в 8K можно ознакомиться в этом материале.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Suprim X позиционируется выше, чем MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, и это заметно сразу. Начинается все с упаковки: уже по ней можно понять, что перед нами совсем другой уровень. Все указывает на премиальность модели и максимальную заботу о потребителе.

Новинка крупная и большая, поэтому подойдет к установке не во все системы, а лишь в те, что оборудованы достаточным пространством и мощным блоком питания. Сложно представить себе ПК с двумя такими устройствами, которые легко могут потреблять по 500 Вт. Тут всерьез стоит задуматься об установке отдельного БП, а лучше сразу двух, чтобы хватило. Удивляться нечего, поскольку модель MSI предназначена не для всех. Дело даже не в стоимости, хотя она тоже послужит определенным барьером, а скорее в высоких требованиях, предъявляемых к системе, в которую видеокарта будет установлена.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X – это мощная, тихая и красивая модель, как и GeForce RTX 3090 Gaming X Trio, но в ее случае все реализовано заметно иначе. Подсветка красивее, система охлаждения улучшена (нет прямого контакта теплотрубок и применен огромный радиатор с фантастическим числом тепловых трубок). Отметим отлично проработанную подсистему питания, и даже с обратной стороны почти все конденсаторы керамические.

Налицо колоссальная работа по созданию новой линейки, которая будет стоять еще выше, чем Gaming X. Раньше эту роль играли версии серии Lightning, а теперь это будет Suprim. Помимо отличного внешнего вида и оснащения, у видеокарты GeForce RTX 3090 Suprim X предусмотрено два режима работы: тихий и производительный. На самом деле даже в производительном режиме модель достаточно тихая и поэтому тихий режим будет востребован только фанатами тишины.

Есть ли какие-то недостатки? Придраться просто не к чему, здесь не только очень высокое качество изготовления, но и отличные материалы. Все сделано ровно, красиво и аккуратно. Мне не хватило лишь индикаторов подключения кабелей питания. Было бы достаточно только светодиодов, которые бы демонстрировали, что кабель не подключен, а в случае, когда все хорошо, просто ничего бы не светилось рядом с коннекторами, чтобы не мешать подсветке. В остальном все отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Suprim X получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста видеокарту MSI GeForce RTX 3090 Suprim X.

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