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Вступление

Небольшой переполох с первыми партиями графических ускорителей GeForce RTX 30, включивший нестабильность нескольких экземпляров и знакомство с новыми видеокартами конкурирующих брендов, потребовал от производителей быстрого пересмотра тактико-технических характеристик и стратегий поведения, чтобы остаться в лидерах и завоевать лояльность покупателей. Каждая компания отметилась оригинальными решениями, каждой было что продемонстрировать.

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Дальше всех зашла в данном вопросе компания MSI, анонсировавшая видеокарты линейки Gaming X Trio, на которую оппоненты ответили не менее отличными продуктами. Игральная карта бита, лучшие решения не уступают друг другу, оспаривая пальму первенства, графические ускорители один мощнее другого, тише, холоднее, кто-то повысил показатель Power Limit, другие установили двойной переключатель BIOS. И наступает, нет, не перемирие, затишье, и компания MSI анонсирует серию видеокарт Suprim X!

Новую линейку можно назвать результатом желания красного дракона представить элитную видеокарту среди топов, первого среди первых и не оставить шансов конкурентам. Показатель Power Limit зашкаливает, система охлаждения усилена, переработана печатная плата, заводской разгон демонстрирует внушительные плюс 200 МГц. Именно такой видели разработчики свое детище, именно такой стала MSI GeForce RTX 3080 Suprim X!

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X; код производителя: GeForce RTX 3080 Suprim X 10G.

Модель GeForce RTX 3080 Suprim X TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC GeForce RTX 3080 Founders Edition Производитель MSI ASUS NVIDIA Графический процессор GA102-200 GA102-200 GA102-200 Частота ядра, МГц 1440 1440 1440 Частота ядра (Turbo), МГц 1905 1785 1710 Заводской разгон ядра, МГц 195 65 – Частота памяти, МГц 19 000 19 000 19 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6X Объем памяти, Гбайт 10 10 10 Шина памяти, бит 320 320 320 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 8 + 8 8 + 8 12 Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 92 3 х 87 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 4 16 + 4 15 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 370 / 430 340 / 375 320 / 370 Формат СО, слоты 3 2.7 2 Размеры видеокарты, мм 336 х 140 300 х 127 285 х 112

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Упаковка и комплектация

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X поставляется в огромной упаковке в нехарактерном для бренда стиле.

Коробка выполнена в белоснежном дизайне с рендерингом графического ускорителя серии Suprim X с прекрасным минимализмом.

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Описание новинки приведено на обратной стороне. Система охлаждения проапгрейжена до версии TRI Frozr 2S, задействованы лучшие вентиляторы TORX 4.0, полностью переработан радиатор и крепление.

Упаковка выполнена в виде ларца с тугим механизмом открытия, надпись «Suprim – изменим игру» мотивирует на дальнейшее знакомство.

Комплектацию можно смело разделить на две составляющие. Бумажная часть состоит из рекомендательного письма с благодарственной составляющей, имеет два руководства пользователя, комикс с драконом, пару рекламных брошюр.

Отдельно располагается солидная металлическая подборка для графического ускорителя, ведь новинка явно относится не к крохотным «худышкам».

Следующий не менее полезный и интересный аксессуар – качественный коврик для мыши MSI Gaming Suprim размерами 480 х 340 х 3 мм с прорезиненным основанием и хорошим покрытием. Эх, еще бы в комплектацию фирменную USB-флешку, и можно гордиться и восхищаться производителем в полной мере.

Внешний вид и дизайн

При разработке графического ускорителя MSI GeForce RTX 3080 Suprim X производитель в первую очередь отталкивался от своей модели Gaming X Trio и лучших наработок оппонентов, при этом не останавливаясь ни перед чем для достижения максимального результата.

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X оснащена монструозной системой охлаждения в трехслотовом исполнении с длиной корпуса 336 мм! За активное охлаждение отвечает троица вентиляторов TORX 4.0 c комбинированной крыльчаткой диаметром 92 мм.

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Широкую спину защищает массивный металлический бэкпелйт с гербом и символикой бренда. Производителем переработана и область GPU с SMD-элементами для фильтрации высоких частот, где теперь установлены четыре набора MLCC-конденсаторов.

Дополнительное питание расширено до трех коннекторов 8-pin, ведь это не шутки, показатель TDP составляет 370 Вт с повышением до 430 Вт, поэтому инженеры вооружились и подготовили новинку к максимальному оверклокингу.

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«Хрустальный» логотип MSI на усилительной пластине выглядит настоящей роскошью.

С портами питания располагается двойной переключатель BIOS с тихим и геймерскими режимами. Изменения касаются только кривой скорости вращения вентиляторов, в обоих случаях MSI GeForce RTX 3080 Suprim X агрессивно бустит до максимума. По умолчании активирован параметр «Gaming».

Набор видеоинтерфейсов не изменился – три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

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Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X оснащена подсветкой Mystic Light с многочисленными зонами иллюминации. И давайте пробежимся по порядку.

Вдоль всего кулера TRI Frozr 2S располагается светодиодная полоса, подчеркивающая формы новинки.

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Подсветка получила множественные режимы свечения, но традиционно активен режиме «Переливание», сменяемый в фирменной утилите Dragon Center.

Вентиляторы получили пару сгибаемых линий с двумя областями за ними, рассеиваясь как в фантастических фильмах.

Главный логотип бренда тоже не остался незамеченным, красуясь своими многочисленными гранями.

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Система охлаждения

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X наделена улучшенной системой охлаждения TRI Frozr 2S. Изменения касаются конструктивных правок, но обо всем по порядку.

В качестве центрального охладителя выступает более толстый двухсекционный радиатор, пронизанный двумя тепловыми трубками диаметром 8 мм и пятью – шестимиллиметровыми.

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Более широкое основание накрывает микросхемы видеопамяти, мосфеты системы питания и дроссели, а отдельная тепловая трубка равномерно перераспределяет нагрев. Количество термопасты нанесено достаточное количество, можно сказать «с любовью».

Она подведена к отдельному небольшому радиатору, связывающему две секции кулера и получившая массивное оребрение.

Линейка графических ускорителей MSI Gaming X Trio наделена технологией прямого контакта, представленная как отдельное достижение разработчиков для максимальной эффективности системы охлаждения. Но то ли производитель признал свою неправоту, то ли общественность не удалось склонить к такому решению, но на серии Suprim X мы видим отличную никелированную пластину.

Подошва радиатора отполирована до идеального зеркального состояния, что мы видим на видеокартах ASUS ROG Strix. Тест с металлической линейкой не выявил ни одного отклонения, что может говорить о желании компании представить лучший продукт.

За активное охлаждение отвечают вентиляторы TORX четвёртого поколения со спаренными лопастями, а скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3250 об/мин.

За ними проглядывается волнообразная структура ребер с переменным изгибом: такая конструкция направлена на уменьшение сопротивление воздушному потоку и лучшему его прохождению через тело радиатора, что позволяет понизить мощность вертушек для достижения того же уровня эффективности.

Пластины имеют множественные выгибы – рефлекторы, для повышения полезной площади соприкосновения воздушного потока и горячих ребер.

Без кулера на печатной плате остается мощная опорная рамка, соединенная с тремя точками задней интерфейсной панели.

Последняя также охлаждает одинокий дроссель стабилизации линии подсветки. Вместе с ней снимается решетка.

Металлический бэкплейт отводит нагрев от областей подсистем питания и микросхем видеопамяти. Сама опорная пластина лишена плоских тепловых трубок: это прерогатива более дорогой версии MSI GeForce RTX 3090 Suprim X.

Обратная сторона «хрустального» логотипа бренда MSI.

Печатная плата

Без системы охлаждения и задней решетки, видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X превращается в обычный текстолит, увешанный элементами. Однако это может понравиться энтузиастам, желающим установить однослотовый водоблок на новинку. Но вернем интерфейсную панель и продолжим.

Новинка построена на оригинальной печатной плате собственной разработки, доставшейся модели от младшей сестры MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но с распаянными всеми ключами и фазами.

Обратная сторона печатной платы MSI GeForce RTX 3080 Suprim X.

Сердцем героя обзора стал графический процессор GA102-200-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 37-й неделе 2020 гoда и включает 8704 шейдера, 96 блокoв растеризации и 272 текстурных блoка.

В сравнении с референсом подсистема питания усилена по максимуму и насчитывает 20 фаз, где шестнадцать фаз отведены на графический процессор и четыре – на видеопамять. Используются силовые каскады On Semiconductor NCP302150 с номинальным током 50 А.

Видеокарта оснащена 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран десятью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19000 МГц).

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X

Видеокарта MSI оснащена переключателем BIOS, по умолчанию активирован профиль «Gaming». В данном режиме новинка может похвастать заводским разгоном +195 МГц, что можно назвать выдающимся показателем, а о производителе скажу, что он уверен в своем продукте.

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:

41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

43°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X. Новинка впечатляет второй раз, демонстрируя уровень TDP в 370 Вт, что является максимальной отметкой для многих моделей GeForce RTX 3080 даже в разгоне. Более того, предусмотрен запас увеличения до 430 Вт!

Модель MSI полностью доминирует по многим показателям. Она бустит до 2 ГГц, среднее значение без просадок составляет 1935 МГц. Улучшенная система охлаждения обеспечивает температуру графического процессора 65°C при скорости вращения вентиляторов 1750 об/мин и уровень шума ниже среднего, комфортного для продолжительной работы – 37.8 дБА. Нагрев подсистемы питания VRM #1 и VRM #2 составляет 67°C и 66°C соответственно.

Запас эффективности у системы охлаждения MSI GeForce RTX 3080 Suprim X еще есть. На максимальных оборотах вентиляторов 3100-3250 об/мин температуры можно снизить еще на 10°C, но это чревато подрастанием уровня шума.

Для новинки MSI даунвольтинг необязателен, но зачем лишний раз нагревать видеокарту и тратить электричество? При напряжении 868 мВ энергопотребление падает на колоссальные 110 Вт, а это ведь и необязательное паразитное тепло и прочее.

Температуры графического процессора, силовых частей VRM #1 и VRM #2 опускается до 62°C, 62°C и 60°C соответственно, вентиляторы вращаются автоматически при 1380 об/мин. Новинка становится полностью бесшумной.

Однако попробуем вернуть ей прежние 1700-1750 об/мин, как было в начале тестирования. И тут у модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X наблюдаются некоторые сложности.

То ли плохая калибровка, то ли дело в тестовом экземпляре, то ли контроллер неверно интерпретирует показатели: выставляем 50% оборотов, получаем 30%, при 70% – только 54%. Опытным путем удается найти нужные характеристики, и температуры снижаются еще на 4-5°C.

Тихий режим MSI GeForce RTX 3080 Suprim X

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты MSI не изменяются, активируется лишь более лояльный профиль настроек кривой вентиляторов. Версия BIOS изменяется с «88.0D» на «88.72».

Подробные характеристики Silent BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X. Уровень TDP составляет прежние 370-430 Вт.

Видеокарта MSI с потреблением 370 Вт является очень горячей штучкой, и массивная система охлаждения при оптимальных настройках вентиляторов с легкостью делала ее послушной.

Однако уменьшение скорости вращения до 1150-1180 об/мин делает новинку немного уязвимой: вертушкам все же немного не хватает мощности для продувки радиатора, и температуры GPU/VRM #1/VRM #2 возрастают до еще комфортных значений 74-77°C, но капелька эффекта «вау» теряется после «Gaming Mode».

Разгон MSI GeForce RTX 3080 Suprim X

Как показывает тестирование, уже в штатном состоянии видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X дает фору некоторым другим моделям даже в разгоне, все же заводской буст +200 МГц и расширенный Power Limit это не шутки. Наиболее сильно новинка проявляет характер в оверклокинге, оставляя другие видеокарты далеко позади.

Во-первых, из нашего экземпляра MSI GeForce RTX 3080 Suprim X я выжал все соки из видеопамяти, упершись в ограничение по частоте самой утилиты MSI AfterBurner. Во-вторых, новинка с легкостью покоряет частоту ядра 2085-2100 МГц, стабильно ее удерживая! Единственное замечание: при выставлении положенного лимита потребления 430 Вт ни ваттметр, ни программы не демонстрировали необходимые +60 Вт для разгона, довольствуясь лишь 20-35 Вт.

Но и с этими значениями производительность MSI GeForce RTX 3080 Suprim X выше других моделей на 2-4%. С разгоном прирост составляет еще 5-7%, производительность подбирается вплотную к GeForce RTX 3090.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше



3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше



Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme



Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X задумывалась серьезным ответом на существующие топы оппонентов, но разрабатывалась под простым лозунгом: больше, лучше, сильнее и несмотря ни на что.

Новинка отличается колоссальными габаритами и практически трехслотовой системой охлаждения длиной 336 мм. Лимит энергопотребления расширен до внушительных 430 Вт, модель оснащена переключателем BIOS, переработанной конструкцией радиатора, комплектация включает приятные аксессуары, а сам дизайн стал более премиальным.

Что можно сказать о видеокарте GeForce RTX 3080 Suprim X? Компании все удалось. Новинка быстрее оригинала и нереференсов, с легкостью покоряет тактовую частоту ядра 2100 МГц и памяти 22 ГГц в разгоне, отличается комфортными температурами и уровнем шума и впечатляет аппетитом энергопотребления, что является естественной расплатой.

Если начинать придираться к графическому ускорителю, то мною отмечены неточности в ручном управлении работой вентиляторов, Power Limit также слегка жадничал, и я бы накинул лишние 100 об/мин вращению крыльчаток в тихом режиме, чтобы видеокарта стала холоднее и оптимальнее, оставаясь такой же бесшумной.

Подводя итоги, MSI GeForce RTX 3080 Suprim X является самой производительной среди GeForce RTX 3080 оригинального дизайна и одной из самых холодных и тихих на рынке, предлагая безграничные возможности. Это говорит о том, что разработчикам MSI удалась поставленная задача и завышенные амбиции реализовались. Ставка сделана, ожидаем ответной реакции!

Александр Андерсон

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