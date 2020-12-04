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Вступление

С выходом новых процессоров AMD 5000 спрос на материнские платы должен увеличиться. Не все смогут позволить себе дорогие модели на флагманском чипсете AMD X570, альтернативой выступает B550. Он предлагает схожую функциональность за меньшие деньги, но самое главное, что привлекает к нему внимание пользователей – отсутствие активного охлаждения. Каким бы тихим не был вентилятор, но со временем он забивается пылью, начинает гудеть или может выйти из строя, и устройство будет работать нестабильно.

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Поэтому практичные пользователи изначально выбирают себе системные платы с пассивным охлаждением, чтобы меньше заниматься последующим обслуживанием и не думать о возможных проблемах. Что касается возможностей, то они получаются не сильно хуже, и все потому, что основные контроллеры современных интерфейсов находятся в процессоре. Можно установить один видеоадаптер с шиной PCI-e Gen4 и один накопитель такого же стандарта, чего хватит для большинства.

Это давно поняли все производители материнских плат и выпустили много разнообразных моделей на новом чипсете. Дополнительную популярность обеспечил тот факт, что компания AMD решила не выпускать новый чипсет вместе с анонсом последнего поколения процессоров. Производители поняли, что в такой ситуации спрос усилится как раз на чипсеты 500-серии и поэтому есть смысл самые популярные модели представить именно на нем. Возможно, такие мысли посетили инженеров ASRock, и они решили, что серия Taichi много потеряет, если в ней не будет ходовой популярной модификации.

Обычно платы данной серии выпускаются на топовых чипсетах, но на этот раз было сделано исключение, чтобы представить продукт премиального класса на чипсете среднего уровня. Материнские платы ASRock Taichi – это всегда самые последние разработки в отрасли, самые современные технологии и интерфейсы. Они отличаются хорошим комплектом, необычной упаковкой и характеристиками. Можно сказать, что это своего рода знак качества ASRock.

Сегодня у нас на тестировании материнская плата ASRock B550 Taichi. Интересно будет посмотреть на то, что сделал производитель, чтобы плата была одной из лучших на рынке. Получилось ли это в итоге? Не теряют ли современные модели Taich своих лидерских позиций из-за перехода на не флагманские чипсеты? Попытаемся разобраться.

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Упаковка и комплектация

Упаковка – важная составляющая премиум продукта. Нельзя дорогую и красивую материнскую плату упаковать в обычную картонную коробку. Упаковка должна соответствовать самому устройству, а иначе никто не поймет и не оценит, что вещица дорогая и эксклюзивная. Уже на начальном этапе, снаружи, покупатель должен быть убит наповал внешностью и завораживающим дизайном. Это каждый раз пытается повторить компания ASRock и у нее получается

Стилистика в оформлении не является новой. Ее уже можно было встретить на таких моделях как ASRock Z490 Taichi или ASRock X570 Taichi. В этой же генерации появился не только новый стиль, но и свой логотип.

В данном случае видно, что коробка крупная и не очень легкая, поэтому есть ручка для удобства транспортировки. Упаковка изготовлена из плотного картона. Сверху она обтянута пленкой с хорошей качественной полиграфией. Цвет фона преимущественно черный. На передней поверхности он поделен на две части. Одна из них имитирует стальную поверхность, а другая какой-то механизм с разными шестернями. По границе проходит имитация RGB подсветки.

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В левом верхнем углу находится логотип компании. Ниже середины крупными символами обозначено наименование модели. Правее находится новая эмблема серии Taichi. В самом низу располагается группа значков. Два из них относятся к компании AMD (повторяется ситуация с информацией о том, что официально не поддерживаются процессоры 3200G и 3400G), есть значок ASRock Polychrome Sync – поддержка одноименной технологии и еще логотип HDMI. Не видно значков SLI и CrossFire, хотя поддержка есть. Как я уже упоминал, передняя поверхность является крышкой.

Давайте заглянем под нее.

Прямо под ней находится прозрачное пластиковое окно, через которое виднеется материнская плата. С обратной стороны крышки находится информация о новых технологиях, которые используются в этой материнской плате. Сначала нам объясняют про заднюю защитную пластину и переднюю броню. Дальше идет стальное обрамление слотов, беспроводной модуль и подсветка ASRock Polychrome Sync.

Сверху есть изображение материнской платы спереди и сзади, где видна специальная защитная пластина. Ниже расположено изображение антенны беспроводного модуля и перечислены поддерживаемые беспроводные стандарты. Еще производитель рассказывает о том, что предусмотрена поддержка стандарта PCI-e Gen4. В самом низу находятся еще четыре вставки с описанием используемых технических решений.

Теперь пора перевернуть коробку и посмотреть на заднюю сторону.

В середине находится крупная фотография материнской платы. Ниже находится схематичное изображение разъемов задней панели с подписями и подробная спецификация устройства.

Теперь откроем коробку и заглянем внутрь. Открывается она со стороны ручки и внутри расположились еще две черные картонные коробки. Первая больше похожа на лоток без крышки. В ней находится материнская плата.

Несмотря на то, что она уже упакована в две коробки, дополнительно плату защищает каркас из вспененного полиэтилена, который состоит из двух частей: верхней и нижней.

Верхняя просто вынимается, а вот нижняя крепится к плате несколькими пластиковыми стяжками по углам. Последнее – это традиционная упаковка компании ASRock. Вторая коробка закрыта двумя крышками потому, что там есть разделение на два отсека при помощи разделителя.

Она также изготовлена из плотного картона. Сверху она черная, а внутри белая. Отсеки поделены таким образом, что слева находится вся информационная составляющая, а справа все аксессуары.

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В левом отсеке находим следующий набор:

Quick Installation Guide (руководство пользователя);

Software Setup Guide (руководство по установке ПО);

Большой черный конверт.

Комплект наклеек;

Карточка ASRock Taichi;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Две липучки для стяжки кабелей.

Мне больше всего понравились наклейки и липучки для кабелей. Что касается диска, то он по сути уже не нужен. Лично у меня не осталось ни одного привода, и я не знаю, ставит ли его кто-то в современный компьютер? Плата не самая бюджетная, пора уже переходить на флэш-накопители.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Отвертка с шлицом Torx;

Антенна для беспроводного модуля.

Комплект не слишком богатый. Да, есть все необходимое. Кстати, отвертка с таким шлицом нужна для того, чтобы откручивать соответствующие винты спереди и получить доступ к слотам M.2. Можно было установить винты с обычным или крестовым шлицом? Да, но видимо было бы не так эффектно.

Дизайн и особенности платы

Внешне плата выглядит очень круто. Снова обыгрывается тема шестеренок. Дизайнеры с каждым поколением стараются улучшить внешность устройства. Особенно удачное решение, когда настоящие металлические шестерни сочетаются с нарисованными на плате или элементах декора. Еще одна удачная находка – имитация золотой шестерни и декоративная рамка бронзово-стальной фактуры.

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Сама печатная плата черная матовая, надписи на ней серые. Все очень спокойно, строго и ничего не выделяется. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов. Они гармонично дополняют друг друга. Весь стиль выглядит законченной композицией, а подсветка лишь дополняет его. Подсвечиваются лишь те, части, где производитель захотел выделить элементы на устройстве.

А еще плата отлично смотрится с обратной стороны. Здесь находится металлическая пластина, которая служит не только для защиты, но и для отвода тепла.

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Для того чтобы это понять, достаточно ее демонтировать. Сразу станут видны терморезинки в местах, где спереди находятся транзисторные сборки, а сзади драйверы или удвоители фаз.

С обратной стороны элементы тоже есть и их немало. Сама печатная плата толстая и не гнется. Во многом это объясняется тем, что каждый слой меди весит 2 унции, о чем рассказывает сам производитель. Всего слоев металлизации шесть.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе подключить их может быть сложно. Еще нет индикации их подключения, что также не очень удобно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

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Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4 2133 до 5400 МГц в разгоне со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб (четыре модуля по 32 Гб). Такие модули появились давно, но они дорогие и не очень быстрые.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 фаз, а точнее каналов. Они находятся сверху и слева от сокета.

Удвоители распаяны с обратной стороны, всего их шесть штук. Это микросхемы Intersil ISL6617A.

На каждый канал приходится по одной супер ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые. Используются транзисторные сборки Vishay 50A VRPower SiC654. Неплохие сборки, которые в пике могут обеспечить до 100 А. Есть встроенный мониторинг температуры.

Питание обеспечивает знакомый 8-фазный ШИМ-контроллер Renesas RAA229004. Он устанавливается на большое количество разных плат, основанных на чипсете AMD B550.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются мощной системой охлаждения. Она состоит из двух радиаторов, соединенных медной никелированной тепловой трубкой. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет.

Крепление осуществляется сзади четырьмя винтами через защитную пластину. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Радиаторы отводят тепло не только от транзисторных сборок, но также от катушек индуктивности.

Сверху бокового радиатора находится пластиковый кожух с модулем RGB-подсветки и декоративной пластинкой сверху.

Кожух закрывает разъемы задней панели и нависает над радиатором. Он крепится при помощи двух винтов с обратной стороны. Модуль RGB подсветки подключается к специальному разъему на плате. Получается так, что этот кожух немного нависает над радиатором и сквозь отверстие в нем видна та самая надпись B550 Taichi, которая подсвечивается.

Ниже находятся радиаторы для накопителей M.2, которые образуют единую систему. Сначала кажется, что она монолитна. Однако при детальном изучении и демонтаже становится понятно, что она состоит из нескольких отдельных элементов.

Для того чтобы снять эту «броню», нам понадобится отвертка из комплекта. Я лично не стал ее распаковывать, а воспользовался соответствующей битой. Сначала я снял нижнюю и верхнюю пластину.

Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате.

В качестве термоинтерфейса используются терморезинки серого цвета, которые заклеены защитными пленками. Сверху находятся принты и декоративные пластины. На верхнем радиаторе есть наклейка, которая сообщает нам о том, что слот Hyper M.2 поддерживается следующим поколением процессоров. Видимо здесь речь идет о PCI-e Gen4.

Посередине находится еще один радиатор для M.2 и по совместительству верхняя часть радиатора чипсета.

Эта деталь также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Сверху есть декоративные элементы с интегрированным в них модулем RGB подсветки, который подключается к специальному разъему на плате. Среди декораций есть золотая шестерня и принты на корпусе.

Кроме этого есть небольшой логотип производителя и надпись «Philosophy of infinite potential», которая переводится как «философия бесконечного потенциала». Форма радиатора необычная потому, что в пластине предусмотрены вырезы для обтекания слотов PCI-e. Что касается крепления, то оно аналогично – это винты под Torx наконечник. Термоинтерфейс для накопителя такой же – серая терморезинка с защитной пленкой.

Под этой средней пластиной находится радиатор чипсета, который соприкасается с ней через специальные пазы и терморезинку.

Радиатор чипсета небольшой, но он связан с верхней частью, которая может помочь с теплоотводом. Для демонтажа этого радиатора необходимо открутить два винта с обратной стороны.

Хочу обратить внимание, что все остальные элементы, кроме трех верхних радиаторов для накопителей М.2, крепятся винтами под крестовую отвертку. Соответственно одной комплектной вам никак не обойтись.

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. По сути он представляет из себя обычный брусок. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм.

Под радиатором находится чипсет AMD B550. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Сам чипсет может обеспечить поддержку шести портов SATA3. Здесь вбок выведено восемь штук, а значит можно искать поблизости дополнительный контроллер. Здесь их сразу два.

Это знакомые микросхемы ASMedia ASM1061. Выше находится две колодки USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Последняя обеспечивается чипсетом, а первые две отдельным контроллером.

В его роли выступает еще одна знакомая микросхема – ASMedia ASM1074. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Выше находится кнопка сброса настроек ClrCMOS.

Рядом мы видим кнопки Power, Reset, а еще индикатор POST кодов загрузки и инициализации. По умолчанию алгоритм настроен так, что при включении кнопки подсвечиваются на какое-то время, а потом гаснут вместе с индикатором POST кодов.

Следом по нижнему краю идут две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств, разъем для спикерфона и еще два разъема 4-pin для вентиляторов или помпы.

Далее мы видим два разъема для подключения лент RGB, один обычный, а другой адресный. Разъем для специального адаптера Thunderbolt не распаян. В самом конце находится разъем подключения передней аудиопанели.

Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь этого нет.

Инженеры компании ASRock немного Nahimicили со звуком. Хотя, кроме звукового кодека Realtek ALC1220 и электролитических конденсаторов Nichicon тут больше ничего нет.

Чтобы до него добраться, нужно снять еще одну декоративную пластиковую крышку, которая закрывает левый край платы. Она крепится при помощи двух винтов с обратной стороны.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1. Это уже классический набор на большинстве плат. Кстати, уже давно я не видел на платах подобного уровня обычный PCI, а здесь еще нет и COM-порта.

Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой, но верхние два получают свои линии PCI-e Gen4 непосредственно от процессора и делят их пополам. Официально поддержки SLI нет потому, что это не предусмотрено чипсетом. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Он и оставшиеся слоты PCI-e x1 получают свои линии от чипсета. Соответственно они третьего поколения. Еще на плате находятся два слота типа M.2. Верхний обеспечивается процессором и поддерживает шину PCI-e Gen4, а нижний только Gen3.

Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится между вторым и третьим слотом PCI-e x16. Это микросхема Nuvoton NCT6683D. Она не единственная и с обратной стороны есть еще один чип Nuvoton NCT6796D.

Что еще осталось неохваченным? Например, сетевые контроллеры. Да, их два: обычный и беспроводной. Сеть Ethernet представляет контроллер Intel I225-V, который поддерживает стандарт 2.5G. Беспроводной модуль представлен адаптером Intel Wi-Fi 6 201AX.

Еще очень интересно выглядят RGB-светодиоды с обратной стороны. Такое ощущение, что у каждого есть свой контроллер.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один разъем HDMI;

Один разъем Display Port;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Кнопка BIOS FlashBack;

Кнопка ClrCMOS;

Два вывода антенн.

Технические характеристики

Модель ASRock B550 Taichi Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 серии без встроенной графики (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии не поддерживаются Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 5400 (разгон) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+х0 или х8+х8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – 2x ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;

2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074) USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B550) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6683D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х Display Port;

1 x HDMI 1.4b;

2 x Ant. Out;

1 x ClrCMOS;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В материнской плате ASRock B550 Taichi используется упрощенная оболочка UEFI BIOS. Она графическая, но здесь нет режима EZ Mode. Только общее меню сверху с восемью разделами. Внешний фон стилизован под линейку Taichi – и это все, что отличает меню от других моделей визуально. Понятно, что присутствует символика. Сверху есть надпись Taichi, а в нижнем левом углу логотип.

Плата попала на тестирование со старой версией BIOS и поэтому я сразу обновил е до последней доступной. Однако, оказалось не так все просто и гладко. После использования процессора AMD Ryzen 7 3800X, я установил AMD Ryzen 5 3400G и BIOS откатился обратно до версии 1.00. Я не понял, что произошло, и еще раз обновил BIOS уже с этим процессором, но после перезагрузки обнаружил, что версия 1.10 вместо 1.52.

Тем не менее, все работает отлично и плата позволяет даже неплохо разгонять процессор, который вроде официально даже не поддерживает. И даже память неплохо разгоняется на Zen+, хотя должна лучше гнаться на Zen2. Прошивка BIOS осуществляется при помощи встроенной утилиты и проходит очень легко.

Еще есть отличный механизм поиска нужной прошивки. У меня на флешке было около пяти разных BIOS для разных плат ASRock и, тем не менее, из всех она находит именно то, что нужно. При переразгоне плата тоже ведет себя предсказуемо и понятно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock B550 Taichi, версия BIOS 1.52;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tб;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка.

Местами она получается даже очень яркой, а с правого края ее приглушает и рассеивает белый пластик, который находится на задней металлической пластине. В целом работа подсветки мне очень понравилась, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт. Теперь можно переходить сразу к тестам.

Сначала посмотрим информацию о системе через разные утилиты. С этим процессором уже все ясно. Он берет 4.3 ГГц на воздухе при прохождении Prime95.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Тестирование ASRock B550 Taichi проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 22°C в следующих режимах:

ASRock B550 Taichi, AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS TUF GAMING RX5700 8Gb;

ASRock B550 Taichi, AMD Ryzen 7 3800X @ 4300 МГц, память 3800 МГц, тайминги 18-18-18-32-1Т, ASUS TUF GAMING RX5700 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 20H2. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C



Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C



Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C



Температуры внутри плохо-вентилируемого корпуса будут выше, но здесь все отлично.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASRock B550 Taichi – материнская плата самого высокого уровня, основанная на чипсете AMD B550. Это отнюдь не середнячок, а настоящий флагман, о чем свидетельствуют все компоненты. Упаковка – отличная, комплект – отличный, внешний вид – отличный… Дальше этот список можно продолжать долго.

Однако и в деталях продукт получился выдающимся. Применено 16 каналов питания процессора. Да, фаз всего восемь, но они удвоены, и нагрузка на каждый канал снижена. Тепло от элементов питания отводят два крупных радиатора. Слоты PCI-e x16 обрамлены стальной рамкой; слоты PCI-e x1 лишены одной стенки, чтобы можно было устанавливать длинные карты. Предусмотрены удобные технические решения – индикатор POST-кодов и кнопки Power и Reset. И уникальный дизайн, где в оформлении используются разные шестеренки, на месте. Это фишка всех устройств Taichi.

Функциональные возможности чипсета расширены и приумножены за счет большого числа сторонних контроллеров. Качество изготовления, компонентов и материалов находится на высоком уровне и подтверждает премиальность модели. Производитель позаботился о защите, и поэтому мы можем видеть надежный панцирь спереди и крупную пластину сзади печатной платы. При этом все продумано и отлично охлаждается. Например, на задней пластине есть терморезинки, которые полностью закрывают область размещения силовых элементов и помогают отводить тепло от поверхности печатной платы.

Из прочих фишек отметим беспроводной модуль с поддержкой стандартов последнего поколения и размещенные на задней панели кнопки сброса настроек BIOS и его восстановления при помощи функции Flashback. Еще на плате отлично реализована подсветка. Она ненавязчива и умеренно дополняет декоративные элементы устройства. Меню настроек BIOS простое и понятное. Есть какие-то спорные моменты, которые можно было реализовать по-другому, но в целом все хорошо. И несмотря на то, что материнская плата не позиционируется для разгона, эту функцию она выполняет отлично.

Если подвести итог, то ASRock B550 Taichi – это премиальная модель и одна из самых крутых системных плат для платформы AMD Socket AM4. Функциональность большая, но, к сожалению, от нее не отстает и цена.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: