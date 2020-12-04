Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.0.0.0591u2.
DirectX 11.
Качество текстур - высокое.
Анизотропная фильтрация - х16.
Качество отражений - ультра высокое.
Карта окружающего мира - ультра высокая.
Детализация машин - ультра высокая.
Детализация трассы - ультра высокая.
Детализация теней - ультра высокая.
Размытие в движении - ультра высокое.
Детализация травы - высокая.
Качество частиц - высокое.
Упреждающий рендеринг - 1.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
ВидеопамятьОперативная памятьМбайт
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
РазгонНоминал
2560х1080
РазгонНоминал
2560х1440
РазгонНоминал
3440х1440
РазгонНоминал
3840х2160
РазгонНоминал1% low и average FPS
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
РазгонНоминал1% low и average FPS
Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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