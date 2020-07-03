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Вступление

Флагманский чипсет для новой платформы Intel LGA 1200 подразумевает наличие не только очень дорогих моделей материнских плат. Самые доступные решения стартуют с отметки 11500 рублей. Соответственно за 15000-18000 рублей продаются модели среднего уровня, где улучшена подсистема питания и можно хоть как-то разгонять процессор, если слово разгон вообще применимо к этой платформе. Такие модели есть у каждого производителя, включая очень известную фирму MSI.

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Уже относительно давно продукция компании была поделена на несколько сегментов. Среди них можно было услышать такие аббревиатуры как MPG, MEG и MAG. Лично мне, как рядовому пользователю, сложно разобраться в этой иерархии. Буква G на конце обозначает Gaming – это понятно. Как быть с второй буквой, которая непосредственно указывает на один из сегментов: Performance, Enthusiast, Arsenal. Самыми крутыми являются устройства серии MSI Enthusiast Gaming, затем идет MSI Performance Gaming и завершает тройку лидеров - MSI Arsenal Gaming. Именно в последней линейке названия моделей самые звучные и веселые: Tomahawk, Grenade, Bazooka, Mortar Илья Муромец. Если вы думаете, что последнее название – это шутка, то вы ошибаетесь. Я сам был немного шокирован, но действительно такая модель есть.

Платы сегмента MAG очень интересные и разнообразные. Они ориентированы в первую очередь на геймеров, которые не привыкли переплачивать. Модели в этом сегменте одни из самых доступных, поэтому они наиболее популярны и распространены на рынке. Томагавки и Базуки заполонили весь рынок и снискали большую популярность скорее всего благодаря хорошему функционалу и небольшой цене. Качество продукции остается таким же высоким, что подтверждается трехлетней гарантией. Сегодня мы рассмотрим материнскую плату MSI MAG Z490 Tomahawk и посмотрим, насколько хорошая получилась модель семейства Arsenal Gaming.

На сайте я прочитал интересное описание:

Продукты серии MAG нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены.

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Посмотрим, насколько это описание соответствует действительности.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычной стилистике. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлическое напольное покрытие.

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся три значка компании Intel, а по середине изображение ракеты. Возможно это и есть тот самый Tomahawk. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом все выглядит неплохо. Заднюю сторону дали на откуп маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъемов задней панели и таблица со спецификацией к устройству. Теперь, посмотрим, что внутри.

Сверху находится картонный лоток, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Инструкция по монтажу;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Наклейка с эмблемой MSI Gaming;

Благодарственная карта;

Буклет с продукцией;

Купон на участие в какой-то программе компании.

Список аксессуаров еще меньше.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплекта креплений для накопителей M.2;

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому ее нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Плата смотрится немного простовато, но строго, стильно и современно. Основными украшениями на плате являются радиаторы и принты. Они гармонично дополняют друг друга. Контраст приглушается использованием серой краски в надписях и принтах и поэтому они не пестрят на черном фоне. Белым цветом выделены только надписи на радиаторах: Tomahawk и M.2 Shield Frozr. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с размерами 305 х 244 мм.

Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов и металлический кожух над разъемами задней панели. Слоев металлизации шесть. Их индикатор находится в левом нижнем углу.

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С обратной стороны элементы практически отсутствуют. Зато есть маркеры в местах, где могут располагаться монтажные втулки на корпусе. Удвоителей фаз здесь не видно.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно. TDP новых процессоров на LGA1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K. Если еще заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает. Здесь с питанием никаких сложностей не должно возникнуть даже для флагманского процессора Intel Core i9 10900K.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С двух сторон здесь используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не очень быстрые.

В подсистеме питания процессора мы видим 12+1+1 фазу, а точнее каналов. Они находятся сверху, снизу и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccio.

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На каждую из 13 фаз приходится по одной суперферритовой катушке и транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302155. Они способны обеспечивать обычную нагрузку в 55A, а еще есть встроенный термодатчик и тепловое защитное отключение.

Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета. В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема ON Semiconductor PCP81229, которая обеспечивает 6+2 фазы.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя крупными радиаторами.

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Верхний меньше, но зато с более развитым оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серебристый цвет.

Сверху нанесена черная краска и светлая аббревиатура MAG. Радиатор крепится двумя винтами с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка серого цвета. Еще один радиатор находится слева. Еще он является кожухом, который закрывает разъемы задней панели, поэтому он достаточно крупный. Заглушка задней панели крепится к нему при помощи нескольких маленьких винтиков. А вся эта конструкция держится на четырех винтах, закрученных с обратной стороны.

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Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в тот же цвет, что и верхний. Здесь мы также видим терморезинки в качестве термоинтерфейса. Сверху находится черная декоративная пластина с узорами.

Еще два радиатора отводят тепло от накопителей M.2. Эта технология называется M.2 Shield Frozr.

Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый крепится при помощи двух винтов прямо спереди через небольшие отверстия в них к втулкам на плате. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки черного цвета, которые заклеены защитными пленками. Сверху находятся принты и надписи. И еще один радиатор находится на чипсете. Здесь он очень крупный и поэтому должен хорошо справляться со своей задачей.

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Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Сверху нанесена черная краска, а на ней белые узоры и надпись Tomahawk. В качестве термоинтерфейса используется серая термо-жвачка. Чтобы прижим был лучше, в месте контакта есть выступ. Поскольку радиатор большой и велика вероятность перекосов, предусмотрены специальные подушечки, на которые опирается радиатор. Крепление осуществляется при помощи трех подпружиненных клипс. Может показаться, что этого мало, но судя по отпечатку прижим хороший.

Под радиатором находится чипсет Intel Z490. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

Характеристики его уже изучены и поэтому повторять их в который раз нет смысла. Вправо вбок выведено четыре порта SATA3 еще два находятся внизу. Все они обеспечиваются чипсетом.

Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Они также обеспечивается чипсетом.

В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Выше находятся два коннектора 4-pin для подключения вентиляторов. По нижнему краю находятся та самая пара портов SATA.

Рядом с ними есть разъем для подключения отдельной платы Thunderbolt. А еще немного выше можно обнаружить выключатель подсветки.

Практически в самом левом углу находится колодка для подключения передней аудиопанели корпуса. Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации.

Звуковая подсистема занимает маленькую площадь и выглядит заметно упрощенной. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы. Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200.

Выше находится батарейка, а еще выше микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V.

За разъемами задней панели находится еще один сетевой контроллер, но на этот раз стандарта 2.5G. Это микросхема Realtek RTL8125B.

Здесь неподалеку распаян еще один чип, а именно ASMedia ASM3241. Он обеспечивает порт USB 3.2 Gen2х2 пропускной способностью 20 Гбит/с.

На этой плате мы видим четыре слота расширения. два PCI-e x16 и два PCI-e x1. Маловато, но в целом достаточно для систем с одной видеокартой.

Здесь конфигурация ориентирована именно на это потому, что второй слот PCI-e x16 обеспечивается чипсетом, а не процессором. Он аппаратно ограничен до x4. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает линии PCI-e от контроллера в процессоре. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Выше верхнего слота PCI-e x16 и ниже нижнего находятся слоты M.2, для установки накопителей. На самом деле такого количества вполне достаточно для большинства пользователей. Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится выше второго слота PCI-e x16. Это микросхема Nuvoton NCT6687D.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъем PS/2 для мыши или клавиатуры;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Один разъем USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2 20Гбит/с;

Один разъем HDMI;

Один разъем Display Port;

Один сетевой разъем RJ-45;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Поддерживаемая оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, максимальный объем 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4666+ (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да; Сеть 1х Realtek RTL8125B;

1x Intel I219-V Аудио Realtek ALC1200– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2+4x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 4+2x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490) USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (ASM3242) Thunderbolt 3 нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 5 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х Display Port;

1 x HDMI 1.4b Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакомая по предыдущим моделям и претерпела небольшие косметические изменения. Это все тот же Click BIOS пятого поколения. Не знаю, что меняется каждый раз, но она по-прежнему узнаваема и структура осталась неизменной. Все сделано красиво и в то же время интуитивно понятно.

Основные настройки доступны на начальном экране EZ Mode. Есть функции выбора загрузки, активации XMP профиля и заводского разгона. Конечно же, можно установить время и дату и поэкспериментировать с автоматической настройкой режима работы вентиляторов.

Плата попала на тестирование не с последней версией BIOS, и пришлось прошиваться на актуальную 1.10 при помощи встроенной утилиты. Называется она M-Fash, а сам процесс протекает немного страшновато. Плата перезагружается в режиме прошивальщика и процесс идет сам не контролируемо. Потом перезапуск и черный экран.

Потом, правда, все запустилось, но момент был неприятный. В целом меню очень удобное и понятное. Разгон осуществляется также просто и понятно, однако для этого надо сначала понимать, как снимаются лимиты по питанию и для большинства этого уже будет достаточно, ведь процессор будет банально чаще и дольше бустить.

Самое главное и нужное – наличие списка изменений перед выходом. Теперь видно, какие изменения ты внес, а если ничего не сделал список будет пуст. Мне меню настроек понравилось и работать с ним удобно потому, что все основные настройки с разгоном, производительностью и напряжениями находятся в одном разделе. И самое главное – все работает корректно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: MSI MAG Z490 Tomahawk, версия BIOS 1.10;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит без каких-либо сложностей, поэтому описывать тут нечего. После того, как все готово, можно подключить плату к питанию и посмотреть на то, как работает подсветка. RGB светодиоды находятся под радиатором.

В целом работа подсветки нормальная, а для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт. Я уже как-то упоминал, что мне на тестирование попал процессор Intel Core i5 10600K.

Не самый удачный экземпляр, но все ядра смогли заработать на 4,8 ГГц.

А вот с памятью все как-то странно. Действительно не было стабильности на штатном профиле XMP. Такого я не встречал нигде и причем проблема не решалась даже при помощи увеличения напряжения вплоть до 1,8 В. Пришлось снизить частоту до 4000 МГц.

Возможно проблема где-то во вторичных или третичных таймингах потому, что увеличение напряжения на Vccsa никакого эффекта не дает. Кэш при этом гонится нормально.

Тестирование Intel Core i5 10600K проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 28°C в следующих режимах:

MSI MAG Z490 Tomahawk, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

MSI MAG Z490 Tomahawk, Intel Core i5 10600К @ 4800 МГц, память 4000 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





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Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





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Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1200. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Перед нами неплохая материнская плата начального уровня. В ней есть какие-то интересные сочетания технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов. Она ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 10900K.

За подсистему питания и ее охлаждение я не волнуюсь, она должна хорошо справляться с нагрузкой. Разгонять на плате можно и вполне успешно. А вот функционал не очень велик. Хотя с другой стороны видеокарту можно поставить любую, есть место для установки двух накопителей типа М.2. Что еще нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть даже 2.5G. Звук? Он здесь такой же как на большинстве устройств. Подсветка есть, ленты подключать можно.

Мы уже выяснили, что все необходимое есть и поэтому функционал все же оказывается на достаточном для большинства уровне. Самый важный вопрос – это цена. Если она будет достаточно низкой, то успех будет очевиден потому, что плюсов очень много. Если она будет высокой, то есть смысл искать что-то подешевле и даже на другом чипсете, особенно для тех, кто не собирается заниматься разгоном. Однако, пока для этой платформы он один и поэтому выбор невелик. В остальном плата оставляет только положительные впечатления от использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: