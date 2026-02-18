По сравнению с TAA в нативе и AMD FSR 4.

Авторы издания ComputerBase провели слепой опрос с целью определить предпочтения среди пользователей собственного форума в выборе между нативным разрешением и современными технологиями масштабирования. Технология NVIDIA DLSS 4.5 оказалась безоговорочным лидером.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Для сравнения выбрали шесть игр: Anno 117; ARC Raiders; Cyberpunk 2077; Horizon Forbidden West; Satisfactory; The Last of Us Part II. Все игры тестировались в разрешении 4K, с включённым сглаживанием TAA в нативе, либо с масштабированием изображения NVIDIA DLSS 4.5 или AMD FSR 4 в режиме качество. Пользователи оценивали изображение по видеороликам, записанным авторами опроса.

Источник изображения: ComputerBase (машинный перевод)

В большинстве случаев пользователи выбирали NVIDIA DLSS 4.5, в общей совокупности это 3249 человек или 48,2% от всех опрошенных. Нативное разрешение со сглаживанием TAA выбрали 24% пользователей (1619 человек), а AMD FSR 4 только 15% пользователей (1013 человек). Оставшиеся 12,8% пользователей не увидели разницу между тремя вариантами.

В ComputerBase подчеркнули, что методика опроса позволяет определить только наилучший из вариантов, поэтому вывод «масштабирование FSR выглядит хуже, чем в нативном режиме» неверен.

