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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G

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Оглавление

Вступление

Не так давно появилась новая платформа Intel LGA 1200 и нельзя сказать, что ей удалось наделать много шума. Скорее все прошло тихо и гладко и анонс не был громким. Во многом это объясняется тем, что порадовать своих поклонников особо нечем, кроме добавления еще двух ядер к топовой модели процессора. На данный момент эта модель самая производительная модификация обозначается как Intel Core i9 10900K.

Традиционно был представлен новый сокет и новый чипсет, но я не могу сказать, что произошла какая-то революция или даже эволюция. По сути принципиально нового ничего не появилось. Конечно, какие-то улучшения и новые технические решения были представлены, но они не лежат на поверхности и в них еще нужно вникнуть. Для большинства пользователей функциональные возможности нового чипсета Intel Z490 равны предыдущему Intel Z390 и даже это выглядит странно.

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Я уже неоднократно тестировал материнские платы на базе X299 и в его третье пришествие на рынок отмечал, что производителям материнских плат будет все сложнее его продавать потому, что за весь период его пребывания ничего толком не поменялось и нельзя несколько раз подряд покупать одно и то же. Также сомнительно рассчитывать, что кто-то ждал все эти годы выхода материнской платы для устаревающей и дорогой платформы. Производителей материнских плат в этом глупо винить, они подчиняются законам рынка и иногда оказываются заложниками определенной ситуации. Практически также получилось с новой платформой LGA1200. Пусть она только вышла, но принципиально нового ничего нет. Мне пока сложно представить на что делает упор компания Intel, но может быть по ходу тестирования я начну это понимать.

Маркетинговые подразделения крупных фирм производителей материнских плат тоже понимают сложившуюся ситуацию и будут как-то пытаться заработать на ней. Самое очевидное – это повернуться к покупателю лицом и выпустить на рынок то, чего все хотят видеть или напротив нечто новое, уникальное, то чего не было раньше, но отлично смотрится по характеристикам и новым техническим решениям.

Уж где как не в компании ASUS знают, что предложить пользователю. Ведь девиз компании: в поисках невероятного, а значит будет опять что-то необыкновенное или во всяком случае интересное. Это значит, что даже при отсутствии чего-то нового в самой платформе, производитель всегда предлагает какие-то свежие технические решения, а может и вовсе новую линейку продукции, ведь это самый беспроигрышный вариант.

Однако, в данном случае линейка продукции уже существовала, но ее решили дополнить моделью, которая никак не относится к серверному сегменту. Она называется ProArt. Все материнские платы, представленные в ней, носят название Pro WS, что указывает на их предназначение – WorkStation. И вот совсем недавно была представлена модель, которая называется ASUS ProArt Z490 - Creator 10G и судя по названию предназначена для творческих людей, а точнее для создания универсальной рабочей станции.

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Нечто похожее я уже видел у других производителей на других чипсетах, а теперь будет интересно посмотреть, как все реализовано у компании ASUS. Предлагаю посмотреть всем вместе, что из этого получилось.

Упаковка и комплектация

У каждой линейки продукции в огромном модельном ряду компании, есть своя упаковка и свой неповторимый стиль оформления, особенно учитывая такое название как ProArt. Возможно, я ошибаюсь, но внешне коробку устройства нельзя назвать произведением искусства. Она выглядит немного простовато, но необычно.

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Она изготовлена из плотного картона. Коробка средних размеров и не очень тяжелая, а значит ручки для переноски не предусмотрено. Внешний вид ничем не напоминает продукцию фирмы ASUS и если убрать логотипы компании, то может показаться, что это какой-то новый бренд премиальной продукции. Очень минималистический дизайн, но благодаря черному фону и золотистым элементам, в виде символов и узоров, получается интересный внешний вид. Открывается коробка тоже не совсем обычно. Она просто поднимается вверх, но боковины верхней крышки оказываются снаружи, а не внутри.

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На черном фоне передней крышки огромными золотистыми буквами обозначено название линейки. Сразу это понять сложно потому, что буквы переплетаются друг с другом, но поскольку название продублировано неоднократно, то можно понять, что это надпись PROART.

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Прямо сверху находится прямоугольная вставка. Большую часть на ней занимает наименование модели, которое обозначено золотистыми символами. В самом верху есть полоса такого же цвета, но уже черными буквами там указано ASUS ProArt. Ниже названия материнской платы ProArt Z490 - Creator 10G проходит полоса, под которой расположено несколько значков. Обычно их размещают в самом низу, а здесь они получаются практически по середине. Как ни странно, но почему-то есть поддержка только CrossFireX.

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С обратной стороны тоже все просто и лаконично. Основную часть здесь занимает схематичное изображение материнской платы. По бокам от него есть сноски. Которые составляют подробную спецификацию устройства. Сверху указано наименование модели. А снизу находятся четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Среди них: наличие портов Thunderbolt 3, отдельный сетевой адаптер 10G и интеллектуальный разгон. С этой функцией я познакомился уже давно, и она неплохо себя зарекомендовала. Это не означает, что нажал кнопку, активировалась нейросеть и компьютер половину дня подбирает оптимальные параметры для разгона. Все дело в хороших алгоритмах, которые анализируют возможности системы охлаждения и учитывают возможность работы каждого отдельного ядра на максимальной тактовой частоте режима Turbo Boost. Обязательно протестирую этот режим и посмотрю насколько стало лучше или хуже. А пока откроем коробку и заглянем внутрь.

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Сверху в черном картонном лотке лежит сама материнская плата, которая по традиции дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Вынув его, мы обнаруживаем еще один отсек, который образует картонный разделитель. Справа находятся информационные носители, а слева крышка.

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Можно поднять ее, а можно убрать весь этот картонный модуль и увидеть, что на дне упаковки находится оставшийся комплект поставки. Он характерен не для бюджетной платы, а для среднего или даже высокого уровня.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • User Guide (руководство пользователя);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

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Негусто. Можно было положить наклейку или диск заменить на USB накопитель потому, что в современном компьютере этот диск уже не актуален.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Один комплект крепления для вентилятора;
  • Кабель Display Port;
  • Самоклеящаяся площадка для SSD M.2 накопителей;
  • Сетевой адаптер 10G.
  • Заглушка на заднюю панель.

Комплект интересный и немного шокирующий. В нем есть некоторые вещи, которых я не встречал раньше. Поэтому надо их изучить более детально и понять зачем они нужны. Хорошо хоть понятно для чего нужна заглушка задней панели. Однако, этот элемент на дорогих устройствах уже установлен на плату штатно. Самоклеящаяся площадка нужна для нормальной установки одностороннего SSD M.2 накопителя.

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Изначально на плате уже есть резиновый кубик, но он подходит для накопителей с двухсторонним расположением микросхем, а для односторонних его надо немного нарастить. Для этих целей служит дополнительная площадка. Еще есть специальная планка для крепления небольшого вентилятора.

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Однако, самого вентилятора в комплекте нет и придется приобретать его отдельно. В инструкции указано, что можно устанавливать устройство размерами 40х40 мм или 50х50 мм. Производитель рекомендует его использовать в случае разгона. Тем самым нам намекают, что околосокетное пространство надо чем-то продувать, но для этого надо искать где-то вентилятор.

Кабель Display Port - Display Port нужен для передачи видеосигнала от видеокарты на интерфейс Thunderbolt 3. И еще мы совсем забыли про сетевой адаптер, который поставляется совместно с материнской платой. Именно ему мы обязаны приставкой 10G потому, что он обеспечивает стандарт Ethernet 10GBase-T.

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На самом деле в этом нет ничего удивительного и такие контроллеры уже давно распаивают на различных материнских платах. Например, я его уже встречал на ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9. Там был установлен чип Aquantia AQtion AQC107. В данном случае карта называется Hyper 10G LAN Card. Однако, основывается она на том же самом чипе.

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На мой взгляд, отдельное устройство – это не всегда удобно. Гораздо комфортнее, когда сетевой контроллер распаян уже на материнской плате, а разъем выведен на заднюю панель. Здесь, видимо, были причины для такой реализации.

Дизайн и особенности платы

Плата выглядит как-то банально и простовато. Дело в том, что многие, и я в том числе, привыкли видеть нечто необычное и современное. Здесь же наблюдается какое-то возвращение к истокам. Это нечто похожее на классику, где присутствует даже радиатор на месте северного моста, которого уже нигде нет. Смотрится все строго и лаконично, без всяких спецэффектов в виде RGB подсветки, что даже странно для такого современного устройства. Однако, больше всего меня удивили какие-то не распаянные контроллеры в нескольких местах на печатной плате. Это тоже своего рода флэшбэк, когда было несколько модификаций на одной печатной плате. Форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с габаритами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что на ней присутствует несколько радиаторов. Поверхность у нее черная матовая, принтов нет, есть только надписи. Плата не очень тонкая и жесткая. Она практически не гнется. Внешне устройство ничем не напоминает премиальное или дорогое и смотрится несколько упрощенно.

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С обратной стороны элементов практически нет. Также не видно никаких пластин для защиты или теплоотвода. Та, что используется для крепления сокета не учитывается. Принтов тоже никаких нет, а также отсутствуют светодиоды подсветки.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8.

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Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно. В собранной системе его подключить практически невозможно. TDP процессоров под LGA1200 заявлен на 125 Вт. Если еще заниматься разгоном, то дополнительное питание не помешает, но тут только один восьми-контактный разъем, которого будет маловато.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки в слоты через один. Рядом есть надпись, которая обозначает очередность установки.

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Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но стоят все еще дорого. К тому же их характеристики оставляют желать лучшего.

В подсистеме питания процессора мы видим 12+2 фазы, а точнее канала. Они находятся сверху и сбоку от сокета. Снизу находятся еще 2+2 фазы Vccsa и Vccio.

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Драйверов и удвоителей нет. На каждый канал приходится по одной суперферритовой катушке и одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302045. Они способны работать со средней нагрузкой 45А и обеспечивать пиковую 75А. Драйвера интегрированы в сборку.

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Питание обеспечивает ШИМ контроллер Digi+ VRM EPU ASP1900B, который распаян сверху.

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Он, также как транзисторные сборки, закрыт верхним радиатором. Всего в системе охлаждения подсистемы питания их три. Еще один находится слева от сокета, а третий – снизу.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Ребра очень маленькие и напоминают больше выступы. Верхний и боковой торцуются друг с другом под углом 90°. Это значит, что у каждого радиатора торцующийся угол 45°.

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Издалека это смотрится как монолитная деталь и на самом деле трудно понять почему нельзя было ее сделать такой. Видимо, производитель решил разграничить отвод тепла от бокового и верхнего радиатора, но в итоге не совсем понятно зачем, ведь боковой греется сильнее и ему не помешала бы помощь. Ладно, все это превратности стиля, а он не всегда вяжется со здравым смыслом

Крепление каждого радиатора осуществляется с обратной стороны при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки разной толщины. Все дело в том, что частично радиаторы еще опираются на катушки индуктивности и принимают тепло от них. На верхнем радиаторе резинка могла бы быть по шире, чтобы наверняка накрывать транзисторные сборки и ШИМ-контроллер.

Нижний радиатор, который отводит тепло от питающих фаз Vccsa и Vccio не представляет из себя что-то особенное. Он представляет из себя брусок алюминия, окрашенный в черный цвет. Вместо нормальных ребер снова видим канавки и бугорки. Крепление осуществляется жестко при помощи двух винтов с обратной стороны.

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В качестве термоинтерфейса снова используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. В нижней половине платы находятся еще два радиатора. Один из них предназначен для отвода тепла от SSD накопителя M.2.

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Он крепится двумя винтами к стальным втулкам на плате. Радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.

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Для контакта с накопителем используется терморезинка, которая заклеена защитной пленкой. Еще один радиатор находится на чипсете. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Сверху есть две декоративные пластины. Одна представляет из себя золотистый квадратик с надписью ProArt, другая – сетчатое покрытие, а оставшийся фрагмент – обычный радиатор с канавками и бугорками.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 2 мм. Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. Под радиатором находится чипсет Intel Z490. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

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Характеристики его известны и мало чем отличаются от Intel Z390 по части интерфейсов. По сути здесь добавили только поддержку Intel MAC 2.5G и Intel Wi-Fi 6. Про PCI-e Gen4 можно пока забыть. Возможно поддержку завезут только в следующем поколении процессоров, но линии пойдут только на слоты PCI-e x16, которые обеспечиваются процессором. Сам чипсет, как и Intel Z390, располагает 24-линиями PCI-e Gen3. Также он обеспечивает поддержку шести портов SATA3. Здесь они представлены в полном объеме и выведены вбок.

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Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen1 и одна USB 3.2 Gen2. Обе они обеспечиваются чипсетом, а не дополнительными контроллерами.

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В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом находится батарейка, 4-pin разъем вентилятора и один коннектор ARGB.

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Далее идут две колодки USB 2.0 для обеспечения работы четырех устройств. За ними влево следуют разъем Debug и перемычка ClrCMOS для сброса BIOS.

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Следом по нижнему краю идет разъем для подключения обычных RGB лент, еще один 4-pin разъем вентилятора, контакты подключения выносного термистора, колодка COM-порта и разъем для подключения передней аудиопанели.

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Левую боковину платы занимает звуковой кодек. Он отделен от основной части платы полосой без слоев металлизации. Раньше производители материнских плат любили подсвечивать ее с обратной стороны, но теперь они отошли от этой практики.

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В данном случае микросхема звукового кодека закрыта металлической декоративной крышкой с надписью Crystal Sound. На самом деле там скрывается чип Realtec ALC S1220A.

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Выше распаяна микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

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Рядом находится маленький чип контроллера RGB подсветки ASUS Aura.

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Выше распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I255-V.

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За разъемами задней панели можно обнаружить чип Intel JHL7540, который обеспечивает поддержку стандарта Thunderbolt 3.

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На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

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Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, а точнее от встроенного в него контроллера PCI-e. Есть шанс, что в следующем поколении сменится версия шины PCI-e, но пока это Gen3.

Казалось бы, первый и второй слоты PCI-e делят линии от процессора поровну и могут работать в сочетании x8 + x8. Однако при этом есть только поддержка CrossFire, а SLI поддерживается только теоретически потому, что сама плата не сертифицирована. Все остальные слоты получают линии от чипсета. Нижний PCI-e x16 ограничен аппаратно до x4. Именно в него предполагается устанавливать комплектный сетевой адаптер.

Для установки накопителей типа M.2 предусмотрено два слота. Один закрывается радиатором, а второй нет.

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Только верхний может работать в режиме SATA. Максимальный формат накопителей одинаков в обоих слотах и соответствует стандарту M.2 22110.

Что еще интересного есть на плате? Например, тут распаяна микросхема управления напряжением и частотами TPU. Это отдельный контроллер для автоматического разгона. Поэтому на плате присутствует функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий.

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Может быть это не совсем искусственный интеллект, но какой-то алгоритм определенно есть, и он работает. Самое интересное, что в BIOS отображаются прогнозы и предсказания по частотам/напряжениям в разных режимах: с AVX и без.

Над основным разъемом питания ATX распаяны светодиоды – индикаторы этапов инициализации компонент. Поскольку нет индикатора POST кодов, это может оказаться палочкой-выручалочкой.

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На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем HDMI;
  • Два разъема USB Type-C Thunderbolt 3;
  • Два разъема Display Port IN для Thunderbolt;
  • Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;

Беспроводного модуля здесь не предусмотрено.

Технические характеристики

Модель ASUS ProArt Z490-Creator 10G
Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z490
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen3 (х16+х0 или х8+х8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2 x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 х Aquinta AQC107C (внешний адаптер);
1 x Intel I225-V
Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z490)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);
2 x USB Type-C (Intel JHL7540)
Thunderbolt 3 2 x USB Type-C (Intel JHL7540)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 3.2 Gen1;
4 x USB 3.2 Gen2;
2 x USB Type-C Thunderbolt 3;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 х Display Port In;
1 x HDMI 1.4b
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Графическая оболочка уже длительное время не претерпевает каких-либо изменений. И это хорошо. Один раз сделав красиво и удобно, больше нет необходимости что-то переделывать и улучшать. Визуальный стиль здесь полностью соответствует линейке Prime, но меню переполнено обилием различных настроек. Есть даже пункт Tweaker’s Paradise, который обычно встречается только на материнских платах, заточенных на разгон.

Как на любой обычной модели, здесь сначала попадаешь на страницу EZ Mode. Можно настроить стартовую страницу, а также есть вкладка избранных настроек, которые используются чаще всего.

Как я уже отмечал, есть функция интеллектуального разгона. Смысл заключается в том, что плата сама подбирает оптимальные значения частот и напряжения, ориентируясь на возможности системы охлаждения. Система самообучаема и корректирует режимы исходя из мониторинга событий. Конечно же, никуда не делась очень удобная функция, сообщающая о внесенных изменениях прямо перед выходом из BIOS.

На данной платформе появилась возможность настройки частоты каждого отдельного ядра, а также включении технологии Hyper Threading также поядерно. В первом случае все понятно: можно гибко настроить частоту каждого ядра независимо от прочих, а вот зачем нужна другая функция?

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9 10900K (3700 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ProArt Z490 - Creator 10G, версия BIOS 0403;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Вроде ничего особо не поменялось, но платформа показалась мне еще немного сыроватой. Это несмотря на то, что вышли уже релизы драйверов и BIOS у платы был самый последний из доступных. Всплывают какие-то мелкие баги. Понятно, что Windows лучше уже сразу ставить последней сборки, чтобы избежать проблем совместимости. Потом уже устанавливаются все драйвера, но у меня почему-то после перезагрузки постоянно слетал драйвер сетевого адаптера. Ясно, что это мелочь и скоро поправят, но впечатление не то.

Меню BIOS очень привычное и я как будто даже не пересаживался с Coffee Lake и Cannon Lake. Настройки все похожи, а новые функции в виде Hyper Threading на каждое ядро мне особо не приглянулись. Также не было потребности настройки частоты для каждого ядра индивидуально.

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В целом мне все понравилось потому, что основная настройка системы и ее разгон не вызвали никаких сложностей. Еще раз хочу отметить автоматический разгон потому, что он работает хорошо именно с психологической точки зрения. Пользователю всегда показывают на экране частоту в 5300 МГц, он доволен и счастлив.

Тесты тоже показывают прирост, и уже действительно может показаться, что руками лучше ничего не трогать, ибо все оптимально. Снаружи у платы никакой подсветки нет, поэтому даже смотреть не на что. Мигают только индикаторы запуска основных узлов, которые находятся чуть выше коннектора питания ATX.

Запускаем систему в штатном режиме и смотрим на утилиты. CPU-Z узнает процессор, но картинку показывает от Cannon Lake.

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Будучи владельцем этого процессора я бы постоянно сидел и смотрел на частоту выше 5ГГц даже в штатном режиме. По умолчанию система выставляет режим работы памяти DDR4-2133 при 15-15-15-36. В нагрузке картина особо не меняется.

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Я решил сразу перейти к автоматическому разгону. Для этого я нажал в BIOS две кнопки. Сначала выбрал режим Ai Optimized, а затем включил профиль XMP. При загрузке на экране сразу появляется надпись Overclocked 43%.

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Начнем с того, что цифры сразу стали выше и теперь стабильно горит 5,3 ГГц. Однако, тесты показывают, что производительность выросла и это на самом деле заметно по многим приложениям, а не только в синтетике. Наверное, в данном случае это оптимальный режим потому, что и по питанию, и по температурам все находится в отличном состоянии.

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AIDA64 определяет процессор и тоже указывает значение частоты 5,3 ГГц.

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Далее я решил попробовать ручной режим, и это оказалось лишь немногим сложнее. Для начала надо понимать, вытянет ли ваша система охлаждения то напряжение, которое указывает плата для работы на максимальной частоте в 5300 МГц. Мой кулер точно на это не способен. Скорее всего для этого нужна какая-то серьезная СЖО. У меня обычный воздушный кулер и я понимаю, что мне нужно будет снижать напряжение и частоту, чтобы все ядра работали на одном значении.

В идеале для каждого ядра можно подобрать свое максимальное и здесь есть поле для экспериментов. Я долго не подбирал, а практически сразу установил напряжение на ядрах и кэше 1,37 В, что с учетом просадок давало где-то 1,36 В. Память так и оставил на 1,4 В. Лимиты все снял.

Установил все множители на 51, кэш на 45, память на 4300 МГц с теми же таймингами и все отлично заработало.

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Может это не самый лучший результат, но реально рабочий и без больших усилий или мощной системы охлаждения.

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В таком режиме еще даже есть запас и кулер работает не на пределе, поэтому он мог бы подойти для повседневного использования. А теперь пора переходить к тестам.

Производительность и тепловой режим

Тестирование ASUS ProArt Z490 - Creator 10G проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:

  • ASUS ProArt Z490 - Creator 10G, Intel Core i9 10900К (3700 / 5300 МГц), память 2133 МГц, тайминги 15-15-15-43-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;
  • ASUS ProArt Z490 - Creator 10G, Intel Core i9 10900К @ 5300 МГц (авто), память 4133 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb;
  • ASUS ProArt Z490 - Creator 10G, Intel Core i9 10900К @ 5100 МГц (51 х 100), память 4300 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG STRIX nVidia RTX 2070 Super 8Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1909. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается, но я хотел добавить результаты систем, которые тестировал раньше.

Intel Core i7-8700K:

450x310 46 KB. Big one: 1206x830 284 KB

Intel Core i7-9700K:

450x310 45 KB. Big one: 1206x830 285 KB

Intel Core i9-10900X:

450x310 45 KB. Big one: 1206x830 283 KB

AMD Ryzen 7-3700X:

450x310 45 KB. Big one: 1206x830 288 KB

AMD Ryzen 7-2700X:

450x310 46 KB. Big one: 1206x830 287 KB

Стоит подчеркнуть главное: системы эти приведены не для сравнения, поскольку они не являются напрямую конкурентами этой модели процессора. Все результаты тестов приведены лишь в ознакомительных целях и не больше.

PCMark 10
Overall, Marks


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Essentials, Marks


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Productivity, Marks


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Digital Content Creation, Marks


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Gaming, Marks


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Cinebench R10
1CPU, Marks


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xCPU, Marks


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Cinebench R11.5
OpenGL, FPS


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CPU, FPS


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Cinebench R15
OpenGL, FPS


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CPU, cb


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Cinebench R20
CPU, cb


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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Memory write, Мбайт/с


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Memory copy, Мбайт/с


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Memory latency, нс


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wPrime v2.09
32M, секунды


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1024M, секунды


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Winrar 5.90
Кбайт/с


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SPECviewperf 13
3dsmax-06, fps


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catia-05, fps


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creo-02, fps


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energy-02, fps


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maya-05, fps


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medical-02, fps


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showcase-02, fps


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snx-03, fps


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sw-04, fps


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Crystal Disk Mark 7.0.0
М.2

450x323 41 KB

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


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450x300 34 KB. Big one: 960x640 89 KB

Температуры внутри плохо вентилируемого корпуса будут только выше.

450x300 33 KB. Big one: 960x640 89 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x154 21 KB. Big one: 608x208 38 KB

24 бит, 192 кГц

450x154 20 KB. Big one: 608x208 37 KB

Заключение

Материнская плата получилась интересная, но не для всех. Для меня понятна ее аудитория – профессионалы, которые используют компьютер как рабочую станцию. Для этого заточен весь софт устройства и многие технические решения. Для этого оптимизированы все интерфейсы для связи с внешним миром – порты Thunderbolt 3 и два быстрых сетевых контроллера; хотя непонятно, почему второй нельзя было просто распаять на плате и вывести еще один RJ-45 на заднюю панель. Вместо этого зачем-то сделали отдельную плату с Aquantia AQtion AQC107. Могли бы укомплектовать чем-то более интересным, например, Intel X550.

Беспроводного адаптера нет, а жаль, он был бы очень кстати и, думаю, не сильно повлиял бы на стоимость. Еще один минус, на мой взгляд, это драйвера. К сожалению, они есть только для одной операционной системы – Windows 10. Здесь, скорее всего, проблема в том, что такое ограничение у чипсета, поэтому профессионалам, которые работают на других ОС остается либо ждать, либо искать что-то другое.

В остальном ASUS ProArt Z490-Creator 10G хороша тем, что нет ничего лишнего, все хорошо и продумано для удобной и комфортной настройки. На самом устройстве подсветки нет, но есть контроллер управления и выводы на тот случай, если кто-то решит этим воспользоваться. Отлично реализована функция автоматического умного разгона, где сама система подбирает оптимальные параметры, чтобы выжать из процессора максимум. На самом деле это возможно только в ручном режиме и с хорошим охлаждением потому, что это по сути тот же Intel Core i9-10900X, который я уже давно использовал. Отличия, конечно же, есть, но на уровне серверного/настольного процессора и разных платформ. Где-то есть плюсы на LGA 2066 – это четыре канала памяти и большое число линий PCI-e, а здесь в целом получаются выше частоты и, как следствие, вычислительная способность.

Успех этой материнской платы во многом зависит от цены и аналогичных решений конкурирующих фирм. Несмотря на то, что эта модель не для разгона и возможности для него не предусмотрены, я бы остановился на автоматическом режиме. Для ручного здесь нет ни индикатора POST-кодов, ни специальных режимов типа Slow Mode или Retry. Нет кнопок включения устройства и сброса BIOS на самой плате, и это осложняет разгон. А еще ограничивающим фактором выступает сама платформа и система охлаждения процессора. Подсистема питания выполнена очень хорошо и неплохо охлаждается двумя массивными радиаторами, но не следует забывать про один разъем 8-pin ATX.

Если коротко подвести итог, то ASUS ProArt Z490-Creator 10G предназначена для профессионалов, которые легко могут получить максимальный уровень производительности от системы путем автоматического интеллектуального разгона. А поставляемый софт позволяет регулировать шум, температуру и оптимизировать сетевой трафик.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ProArt Z490-Creator 10G.

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