Исследователи реконструировали эволюцию гравитационной аномалии под Антарктидой и выяснили, что она усилилась 30–50 миллионов лет назад одновременно с началом оледенения континента

В районе Антарктиды существует область пониженной гравитации — так называемый геоидный минимум. Там сила притяжения чуть слабее, чем в среднем по планете, из-за чего уровень океана в этом районе оказывается ниже. Исследователи из Университета Флориды выяснили, что аномалия формировалась десятки миллионов лет и связана с движениями в глубине мантии. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Изображение: www.popsci.com

Гравитация на поверхности зависит не только от массы планеты, но и от распределения плотности внутри неё. В мантии есть области с разным составом и температурой, они по-разному притягивают. Чтобы заглянуть туда, учёные используют не рентген, а сейсмические волны от землетрясений. Они проходят сквозь планету и несут информацию о том, что "встречают" на своём пути.

Команда собрала данные сейсмических станций и построила трёхмерную карту мантии под Антарктидой. Затем с помощью компьютерного моделирования они «отмотали» время назад на 70 миллионов лет и проследили, как менялась структура недр.

Оказалось, что гравитационная аномалия не всегда была одинаковой. Сначала, в позднем меловом периоде, пониженная гравитация уже существовала, но была слабой. Затем, примерно 30–50 миллионов лет назад, она резко усилилась. Это совпало с периодом, когда Антарктида начала покрываться льдами и климат планеты менялся.

Авторы считают, что процессы в глубине мантии могут влиять на океанские течения и уровень моря сильнее, чем принято думать. А значит, они косвенно воздействуют и на рост ледниковых щитов. Понимание этих связей поможет точнее прогнозировать климатические изменения. Далее учёные хотят проверить, есть ли прямая корреляция между усилением гравитационной аномалии и развитием антарктического оледенения.