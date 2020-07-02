Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух связок: «Core i5-9400F & GeForce GTX 1660» и «Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590».
Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed OriginsНастройки графики:
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
Borderlands 3Настройки графики:
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
Gears 5Настройки графики:
- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивность рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивность размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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Grand Theft Auto VНастройки графики:
- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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Rage 2Настройки графики:
- Версия 1.09 update 4.
- Vulkan.
- Поле зрения - 110.
- Размытие в движении - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Масштаб разрешения - ручной.
- Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
- Геометрические детали - ультра высокие.
- Глобальное освещение - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Сглаживание - FXAA.
- Тень игрока - включена.
- Динамические отражения - включены.
- Разрешение теней - ультра высокое.
- Число теней - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Мягкие частицы - включены.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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The Witcher 3: Wild HuntНастройки графики:
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - включено.
- Размытие - включено.
- Сглаживание - включено.
- Свечение - включено.
- Повышенная четкость - включена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - включены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - запредельная.
- Качество детализации - запредельное.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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Total War: Three KingdomsНастройки графики:
- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размер отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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World War ZНастройки графики:
- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х1080
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2560х1440
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1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировала связка Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. В зависимости от разрешения и режима работы ее отрыв от Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 составил 6-7%.
Теперь рассмотрим противостояние конфигураций в отдельно взятых играх.
- Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была быстрее Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 в играх Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt и Total War: Three Kingdoms.
- Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была в паритете с Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 в игре Rage 2.
- Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 была медленнее Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 в игре World War Z.
Система с процессором Intel и видеокартой NVIDIA опередила конфигурацию AMD в шести играх из восьми, показала равные результаты в одном проекте и уступила в одной игре.
Конфигурации Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 показали высокие результаты в разрешении 1920 х 1080 в большинстве протестированных игр. Разрешение 2560 х 1440 покорилось героям материала в четырех играх из восьми.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
1920х1080
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2560х1440
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Рублей/average FPS
По соотношению цена/производительность лидировала связка Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. В зависимости от разрешения и режима работы она была выгоднее для покупки, чем конкурирующее решение Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590, на 6-8%.
Победителем данного тестирования стала система Core i5-9400F & GeForce GTX 1660. Она была не только быстрее соперничающей связки Ryzen 5 3500X & Radeon RX 590 в общем зачете, но и выгоднее для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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