Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
Обе видеокарты были протестированы в связке с процессором Core i5-9600KF. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed OriginsНастройки графики:
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
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3440х1440Включите JavaScript, чтобы видеть графики 1% low и average FPS
Borderlands 3Настройки графики:
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
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Gears 5Настройки графики:
- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивность рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивность размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
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Grand Theft Auto VНастройки графики:
- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
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Rage 2Настройки графики:
- Версия 1.09 update 4.
- Vulkan.
- Поле зрения - 110.
- Размытие в движении - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Масштаб разрешения - ручной.
- Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
- Геометрические детали - ультра высокие.
- Глобальное освещение - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Сглаживание - FXAA.
- Тень игрока - включена.
- Динамические отражения - включены.
- Разрешение теней - ультра высокое.
- Число теней - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Мягкие частицы - включены.
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The Witcher 3: Wild HuntНастройки графики:
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - включено.
- Размытие - включено.
- Сглаживание - включено.
- Свечение - включено.
- Повышенная четкость - включена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - включены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - запредельная.
- Качество детализации - запредельное.
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Total War: Three KingdomsНастройки графики:
- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размер отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
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World War ZНастройки графики:
- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
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По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2070 был заметно быстрее своего предшественника GeForce GTX 1080 во всех играх. В зависимости от разрешения и режима работы разница в производительности составила 11-16%.
Видеокарта GeForce RTX 2070 показала высокие результаты во всех разрешениях во многих играх. А вот у GeForce GTX 1080 были заметные проблемы с обеспечением комфортной производительности в разрешениях 2560 х 1440 и 3440 х 1440 в таких проектах, как Borderlands 3, Rage 2 и Total War: Three Kingdoms.
По итогам данного тестирования можно утверждать, что графический ускоритель GeForce RTX 2070 был заметно быстрее старшей модели прошлого поколения GeForce GTX 1080.
Также необходимо упомянуть о том, что видеокарта GeForce RTX 2070 аппаратно поддерживает трассировку лучей RTX и самообучающиеся алгоритмы ИИ - DLSS. Данные новаторские разработки уже реализованы в играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood.
- Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (Adobe, Autodesk, другие). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
- NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в «плитке» находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
- Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
- Multi-View Rendering – это гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в «классическом» рендеринге для быстрой генерации теней.
- Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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