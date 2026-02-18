Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне приспособились использовать заброшенные человеческие постройки как убежища, что помогает учёным следить за состоянием популяции.

Спустя почти сорок лет после аварии на ЧАЭС зона отчуждения превратилась в... заповедник. Учёные из Университета штата Аризона (Arizona State University) и Университета Джорджии (Georgia State University) в США выяснили, что завезённые туда лошади Пржевальского активно используют оставленные людьми строения. Исследование опубликовано в журнале Journal of Mammalogy.

Изображение: Grok ai

В период с 1998 по 2004 год на территорию Чернобыльской зоны выпустили 36 особей лошади Пржевальского. Этот вид считается последней сохранившейся дикой лошадью. Хотя ранее генетические исследования 2018 года показали, что у неё были и одомашненные предки. Поголовье быстро росло и распространилось на север, в белорусскую часть зоны (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник).

Камеры, установленные в зимние и летние месяцы, зафиксировали, что лошади регулярно заходят в заброшенные сараи и другие постройки. Зимой животных заметили в девяти из десяти обследованных строений (около 35 раз), летом — во всех десяти (почти 150 раз). Внутри лошади проводили подолгу, иногда больше пяти часов подряд.

Любопытно, что строениями пользуются не только лошади. В кадр попадали зайцы-русаки, благородные олени, лоси, кабаны, лисицы, енотовидные собаки, рыси и волки. А также птицы и летучие мыши.

Для восстановления популяции, критически важно сохранять генетическое разнообразие. Наблюдение за животными в постройках позволяет учёным собирать данные о возрасте, соотношении полов и структуре стада. Это помогает управлять популяцией и избегать близкородственного скрещивания.