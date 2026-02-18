Спустя почти сорок лет после аварии на ЧАЭС зона отчуждения превратилась в... заповедник. Учёные из Университета штата Аризона (Arizona State University) и Университета Джорджии (Georgia State University) в США выяснили, что завезённые туда лошади Пржевальского активно используют оставленные людьми строения. Исследование опубликовано в журнале Journal of Mammalogy.
Изображение: Grok ai
В период с 1998 по 2004 год на территорию Чернобыльской зоны выпустили 36 особей лошади Пржевальского. Этот вид считается последней сохранившейся дикой лошадью. Хотя ранее генетические исследования 2018 года показали, что у неё были и одомашненные предки. Поголовье быстро росло и распространилось на север, в белорусскую часть зоны (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник).
Камеры, установленные в зимние и летние месяцы, зафиксировали, что лошади регулярно заходят в заброшенные сараи и другие постройки. Зимой животных заметили в девяти из десяти обследованных строений (около 35 раз), летом — во всех десяти (почти 150 раз). Внутри лошади проводили подолгу, иногда больше пяти часов подряд.
Любопытно, что строениями пользуются не только лошади. В кадр попадали зайцы-русаки, благородные олени, лоси, кабаны, лисицы, енотовидные собаки, рыси и волки. А также птицы и летучие мыши.
Для восстановления популяции, критически важно сохранять генетическое разнообразие. Наблюдение за животными в постройках позволяет учёным собирать данные о возрасте, соотношении полов и структуре стада. Это помогает управлять популяцией и избегать близкородственного скрещивания.