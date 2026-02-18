Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Лошади Пржевальского и другие животные обживают заброшенные постройки в Чернобыльской зоне
Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне приспособились использовать заброшенные человеческие постройки как убежища, что помогает учёным следить за состоянием популяции.

Спустя почти сорок лет после аварии на ЧАЭС зона отчуждения превратилась в... заповедник. Учёные из Университета штата Аризона (Arizona State University) и Университета Джорджии (Georgia State University) в США выяснили, что завезённые туда лошади Пржевальского активно используют оставленные людьми строения. Исследование опубликовано в журнале Journal of Mammalogy.

Может быть интересно

Изображение: Grok ai

В период с 1998 по 2004 год на территорию Чернобыльской зоны выпустили 36 особей лошади Пржевальского. Этот вид считается последней сохранившейся дикой лошадью. Хотя ранее генетические исследования 2018 года показали, что у неё были и одомашненные предки. Поголовье быстро росло и распространилось на север, в белорусскую часть зоны (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник).

Камеры, установленные в зимние и летние месяцы, зафиксировали, что лошади регулярно заходят в заброшенные сараи и другие постройки. Зимой животных заметили в девяти из десяти обследованных строений (около 35 раз), летом — во всех десяти (почти 150 раз). Внутри лошади проводили подолгу, иногда больше пяти часов подряд.

Любопытно, что строениями пользуются не только лошади. В кадр попадали зайцы-русаки, благородные олени, лоси, кабаны, лисицы, енотовидные собаки, рыси и волки. А также птицы и летучие мыши.

Для восстановления популяции, критически важно сохранять генетическое разнообразие. Наблюдение за животными в постройках позволяет учёным собирать данные о возрасте, соотношении полов и структуре стада. Это помогает управлять популяцией и избегать близкородственного скрещивания.

#popular mechanics #экосистема #чернобыль #чернобыльская зона #биоразнообразие #заповедники #чаэс #чернобыльская аэс #постапокалиптика #лошадь пржевальского
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
2
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+
На европейском рынке наблюдается снижение цен на комплекты оперативной памяти
2
Обеспечивать ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» стройматериалами будут 10 производственных площадок
+
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
2
Японская компания Direct Cars представила кемпер Dune Rover на базе Daihatsu Hijet
1
Поставка заказчикам первых самолётов Ил-114-300 ожидается во второй половине этого года
+
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
4
«Сказка о Царе Салтане» собрала рекордную для российского кинопроката сумму вне новогоднего периода
+
Дефицит DRAM спровоцировал кризис на рынках ПК, консолей и мобильных устройств
2
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
5
Гость на свадьбе подарил RTX 5090 жениху и ожерелье из DDR5 невесте
2
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
1
Wccftech: геймерам стоит готовиться к непростым временам из-за развития ИИ-технологий
4
Microsoft заблокировала возможность установки ISO-образов Windows 11 через стороннее ПО
1
В Челябинске создали пятиосевой портальный станок с точностью работы до 5 мкм
+
РВИ разрабатывает документ о регулировании видеоигровой индустрии
+
Замедление Telegram стало причиной проблем с установкой обновлений Windows 11 в России
+
Редкую карточку Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн
+

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
26
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
27
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
4
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
1
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
3

Сейчас обсуждают

DeaDragon
13:48
Память и плата спичный коробок, а внешний корпус в 3-4 раза больше. И что такого ну промазал мимо.
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
Иннокентий Васильевич
13:34
Ну вам там в хохляндии, конечно, виднее
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Cyberhawk
13:31
у деда отсутствует чувство собственного достоинства. это же надо такое каждый раз высерать... ладо лет в 16, вопросов нет. ещё и твинами одобряет свой обсёр)))) точно шизик
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
OgoGoLog
13:29
Использовать в таблице в строке "объективные замечания" слово "навязчивая" верх объективности xDD
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Алисия Степс
13:28
Да, они расстроятся, но продолжат терпеть и смотреть ivi.ru с российскими мелодрамами, так и будет, аминь этому народу
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
Иван Фролов
13:22
Только чистая производительность, остальное всё от лукавого
Пользователи чаще отдавали предпочтение NVIDIA DLSS 4.5 в слепом опросе ComputerBase
Srttye
13:14
https://chat.deepseek.com/share/uhmrjkiuupku4030pc
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Dimkovski
13:14
Данте, ты в 45 лет такой хернёй страдаешь?
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
Srttye
13:00
тесты ради тестов но никак не ради обьективности и результатов обьективное тестирование - это сравнение на одних и тех - же настройках, в одних и тех же программах, с одинаковыми драйверами и на одно...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
NuclearMissionJam
12:39
Годнота Данте выдал шикарный блог с кучей годных игр Можно еще вспомнить The Unfinished Swan, The Club и Unmechanical
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter