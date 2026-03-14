CD Projekt Red окончательно развеяла слухи, заявив, что больше никакого дополнительного контента для Cyberpunk 2077 не планируется. Новость, вероятно, огорчит тех, кто надеялся на продолжение после недавнего появления игры в Xbox Game Pass, что произошло спустя более пяти лет с момента ее первоначального релиза.

Источник изображения: Cyberpunk

Появление Cyberpunk 2077 в подписке Xbox Game Pass породило волну спекуляций относительно новых дополнений, особенно учитывая, что ранее циркулировали предположения о втором крупном DLC после Phantom Liberty. Намеки и тизеры лишь подогревали эти ожидания. Теперь же студия официально сообщила, что работа над Cyberpunk 2077 завершена.

В ответ на вопрос пользователя в социальной сети о «секретном новом DLC», студия подтвердила отсутствие каких-либо планов на дальнейшие дополнения или DLC. «Если что-то изменится, мы обязательно сообщим!» — добавили представители CD Projekt Red. Игрокам, желающим погрузиться в мир Cyberpunk, придется ждать выхода сиквела, который пока находится на ранней стадии разработки.

Дополнение Phantom Liberty, выпущенное в сентябре 2023 года, принесло в игру ряд новых миссий, побочных заданий и целую сюжетную линию. С тех пор вышло множество патчей, направленных на оптимизацию и добавление новых функций, таких как система покраски автомобилей CrystalCoat и улучшенный фоторежим. Последним обновлением стал патч 2.3, выпущенный в июле прошлого года.

Источник изображения: Cybersport

Тем временем, Cyberpunk 2 находится в активной разработке. CD Projekt Red планирует привлечь к проекту от 350 до 500 специалистов, чтобы уложиться в сроки и избежать задержек. По слухам, в игре будет реализован многопользовательский онлайн-режим.