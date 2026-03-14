Эксперименты на мышах показали, что гравитация Красной планеты может быть недостаточной для сохранения мышечной массы человека

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances 13 марта 2026 года, указывает на серьезную проблему для будущих миссий на Марс. Ученые выяснили, что гравитация ниже 0,67 g приводит к атрофии мышц у грызунов, что ставит под сомнение возможность длительного пребывания людей на Луне и Марсе, где уровень гравитации значительно ниже земного.

Исследование провели специалисты из международной группы ученых на борту МКС. В эксперименте участвовали 24 мыши, которые в течение 28 дней находились в условиях искусственной гравитации 0,33 g, 0,67 g и 1 g. Результаты показали, что при гравитации 0,67 g мышцы грызунов не теряли силу и не подвергались атрофии. При этом при 0,33 g, что близко к марсианской гравитации, наблюдались изменения в структуре мышечных волокон.

Может быть интересно

Марк Шелхамер (Mark Shelhamer), профессор Университета Джонса Хопкинса, добавил, что до этого исследования ученые не имели представления о минимальном уровне гравитации, необходимом для предотвращения деградации мышц. Теперь у них есть отправная точка для разработки мер по поддержанию здоровья астронавтов.

Гравитация на Луне составляет около 0,17 g, а на Марсе — 0,38 g. Это значительно ниже порога, установленного в исследовании. Ученые надеются, что дальнейшие эксперименты помогут определить, как искусственная гравитация и физические упражнения могут компенсировать недостаток естественной силы тяжести.