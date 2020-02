Оглавление

Вступление

Как и в январе, одна из главных игр месяца – отреставрированная классика. 25 февраля нас ждет свидание с самой первой Wasteland, пересаженной на более современный движок и заново озвученной. Что ж, неплохая разминка перед майской Wasteland 3.

Чем еще занять себя в последний зимний месяц? Узнайте из нашей традиционной статьи



Zombie Army 4: Dead War

Жанр Кооперативный шутер Разработчик Rebellion Developments Издатель Rebellion Developments Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 4 февраля 2020 года

Nazi Zombie Army родилась в 2013 году как низкобюджетное ответвление от Sniper Elite V2 и быстро доросла до трилогии, потеряв по пути первое слово в названии. После этого мертвецы затаились на пять лет, уступив дорогу другим проектам, но сейчас вновь тянут сгнившие руки в наш кошелек.

Zombie Army 4: Dead War придерживается той же истории, что и предшественницы. Накануне краха Третьего рейха Гитлер использует оккультные науки, чтобы поднять из земли павших солдат и разнести непокорных врагов. На его беду четырем героям удается не только пережить стычки с зомби, но и добраться до самого фюрера и низвергнуть его в ад. Впрочем, в четвертой части Адольф возвращается, как и армия нежити, и вновь сеет смуту.

К счастью, под нашим руководством есть два бойца, уже избавлявших планету от тирана, – Карл и Борис. Компанию им составят предельно политкорректные героини: темнокожая Шола и азиатка Джун. Для воинов заготовлена стоуровневая шкала развития, обилие оружия (включая энергетическую пушку и пиломет), обмундирования, модификаторов, улучшений и прочих прелестей, заманивающих в основные режимы проекта – кооперативную кампанию и «Орду».

Противников тоже не счесть. Помимо обыкновенных зомби нас столкнут и с полуразложившимися огнеметчиками, и с протухшими колдунами, и даже с гигантской гнилой акулой – с фантазией у авторов порядок. Учитывая просторные разнообразные декорации, фирменные «рентгеновские снимки» убийств и черный юмор, Zombie Army 4: Dead War может стать неплохим развлечением.

Wolcen: Lords of Mayhem

Жанр Экшен/RPG Разработчик Wolcen Studio Издатель Wolcen Studio Платформа PC Дата выхода 13 февраля 2020 года

Wolcen: Lords of Mayhem ковыляет к релизу уже почти 10 лет. Смена названия, кампания на Kickstarter, зеленый свет в Steam Greenlight, выход в Steam Early Access – авторы (сами не раз переименовавшиеся) без дела не сидели и время от времени напоминали, что грядет очередной «убийца Diablo».

Мы руководим бывшим офицером армии, обнаружившим в себе магические способности. Начальство заинтересовалось мутациями и решило подвергнуть героя экспериментам, однако тот сбежал и попал к тамплиерам. Вместе с орденом беглецу предстоит не только спасаться от разыскивающих его солдат, но и давать отпор демонам, заполонившим и без того многострадальный мир.

В отличие от Diablo 2, которой разработчики вдохновлялись, Wolcen: Lords of Mayhem не ставит нас в классовые рамки. Хотите одновременно размахивать топором и швырять огненные шары в уродливых чудищ? Любите стрелять издалека и носить тяжелую броню? Никаких ограничений в создании оригинальных «билдов» не будет. Разве что стоит помнить про ресурсы: постоянно используя ярость, необходимую для ближнего боя, мы снижаем магические способности, и наоборот.

Также в программе: множество активных и пассивных умений, наемники, дерущиеся плечом к плечу с нами, модификаторы навыков, создание оружия и обмундирования и многие другие классические элементы. Впрочем, по их реализации есть вопросы: очевидцы жалуются на тяжелые технические проблемы и неудачное применение CryEngine. Успеют ли к релизу исправить хоть что-то – скоро увидим.

Dreams

Жанр Игровой редактор/Аркада Разработчик Media Molecule Издатель Sony Interactive Entertainment Платформа PlayStation 4 Дата выхода 14 февраля 2020 года

Media Molecule создала одну из популярнейших серий для PlayStation 3 – LittleBigPlanet, а вязаный Sackboy стал едва ли не самым узнаваемым игровым персонажем своего времени. Эффектные авторские уровни составляли лишь долю успеха проекта; славу принес скорее замечательный редактор карт, в котором можно было слепить что угодно и поделиться с другими людьми.

Dreams, фундамент которой начали закладывать еще до выхода PlayStation 4, выводит создание контента на иной уровень. Это именно творческая среда и лишь во вторую очередь игра в привычном понимании слова (с персонажами, скачущими через пропасти, или кораблями, парящими в космосе). Собственный шедевр здесь можно смастерить практически с нуля: нарисовать графику в самых разных стилях, записать музыку с помощью обширного инструментария, анимировать героев, сделать простые скрипты. Воспроизвести Fallout или «Ведьмака» не удастся, но изобразить что-нибудь в духе Little Nightmares , полагаю, возможно.

Для того, чтобы творческие люди не разбежались в ужасе от количества опций, авторы будут подавать информацию предельно аккуратно и снабдят все россыпью демонстрационных роликов и уроков. Однако в нюансах придется разбираться самостоятельно, тем более в таких случаях нередко сами создатели не до конца представляют, на что способно их детище.

Впрочем, те, кому хотелось бы просто скоротать вечерок-другой, также не останутся без дела. Во-первых, в Dreams ждет подобие одиночной кампании, включающей пригоршню историй в разных стилях. Во-вторых, когда пользователи начнут выкладывать в сеть свои труды, дефицита в качественных забавах не будет. Нужно лишь немного времени и терпения.

The Suicide of Rachel Foster

Жанр Приключение Разработчик One-O-One Games Издатель Daedalic Entertainment Платформа PC Дата выхода 19 февраля 2020 года

Меланхолично-депрессивные «симуляторы пешехода» вроде Gone Home или What Remains of Edith Finch можно смело выделять в отдельную категорию игр, и вскоре ее ждет пополнение. Итальянская One-O-One Games, вдохновившись, похоже, «Сиянием» и Firewatch, делает свой триллер про пустующий отель, таящий мрачную тайну и приглашающий погулять по аккуратным, но безлюдным коридорам.

В главной роли – Николь, приехавшая продать гостиницу, принадлежащую ее семье. Неожиданно погода резко портится, запирая девушку в стенах старинного здания. Лишь голос работника американского МЧС, раздающийся из древнего радиотелефона, составляет бедолаге кампанию. Впрочем, терять время зря она не планирует и принимается расследовать самоубийство той самой Рэйчел Фостер, произошедшее здесь с десяток лет назад.

Докапываться до причин трагедии Николь предстоит путем обшаривания комнат, решения элементарных задачек, чтения пыльных документов – в общем, всего того, к чему привык любой поклонник жанра. Историю авторы описывают как многоуровневую и захватывающую, и на том, чтобы ее рассказать, приправив густой атмосферой, сосредоточены все усилия.

В случае с The Suicide of Rachel Foster прежде всего смущает копеечная цена – обычно это означает скромную продолжительность. С другой стороны, интересному рассказу отнюдь не обязательно быть длинным, а уж когда его излагают дебютанты, многословность и вовсе может навредить. Удалось ли нащупать баланс – узнаем через пару недель.

Conglomerate 451

Жанр RPG/Dungeon Crawler Разработчик RuneHead Издатель 1C Entertainment Платформы PC, Mac Дата выхода 20 февраля 2020 года

И снова итальянцы! Правда, на сей раз уже более опытные, чем One-O-One Games: за плечами у RuneHeads есть не слишком удачный изометрический клон Dark Souls под названием Fall of Light. Теперь же разработчики хотят утешить тех наивных людей, которые всерьез ожидали Cyberpunk 2077 в апреле нынешнего года, и знакомят нас со своей версией киберпанка.

Мы представляем специальное агентство, ответственное за поддержание порядка в футуристическом городе. Особое беспокойство вызывает сектор 451, куда начальство нас и отправляет. Район кишит корпорациями, устраивающими кровавые разборки, бандитами, психопатами, бомжами и другими славными ребятами, способными доставить проблемы даже опытному оперативнику.

К счастью, герой владеет технологией клонирования и использует ее для создания собственной команды. Также он умеет редактировать ДНК товарищей, добавлять им различные мутации и вживлять имплантаты – хватило бы средств да репутации. А лишних денег тут не бывает, поскольку агенты умирают насовсем, и восполнять брешь в отряде приходится вовсе не бесплатно. К слову, даже простые ранения могут спустя некоторое время выйти боком, так что подчиненных следует беречь как зеницу ока.

Зачищать залитые неоновым светом улицы и строения сектора 451 предстоит в пошаговом режиме, и каждая вылазка будет в диковинку из-за процедурной генерации уровней. В режиме истории это все будет кое-как подчинено сюжету, толкающему нас от босса к боссу, в бесконечном же режиме можно сосредоточиться на сборе многочисленных пушек и изучении технологий. Звучит неплохо – лишь бы техническое состояние не подвело.

На сдачу

The Dark Crystal: Age of Resistance – Tactics – пошаговая тактика, аккомпанирующая одноименному фэнтези-сериалу (4 февраля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

The Blind Prophet – стильный point&click-квест про священника, изгоняющего зло из города Ротборк (5 февраля 2020 года; PC).

Kunai – динамичная аркада-«метроидвания» про планшет, противящийся восстанию машин (6 февраля 2020 года; PC, Switch).

Outbreak: Epidemic – дурно выглядящая кооперативная пародия на Resident Evil (12 февраля 2020 года; PC, Xbox One).

Dota Underlords – попытка Valve оттяпать кусок популярности «мода» Auto Chess, превращающего Dota 2 в специфические шахматы (25 февраля 2020 года; PC, Mac).

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – файтинг по популярному аниме, в котором облысевший парень одним ударом побеждает монстров и других супергероев (25 февраля 2020 года; PC, Mac).

Romance of the Three Kingdoms 14 – очередная версия японского коктейля из глобальной стратегии и RPG, отдаленно напоминающего Total War, добралась до Европы (28 февраля 2020 года; PC, PlayStation 4).

Александр Кошта aka Top