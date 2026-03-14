Это первый случай, когда европейские регуляторы одобряют китайские технологии помощи водителю

Компания Geely Holding (Китай) сообщила о сертификации в Европейском союзе своей технологии G-ASD (Afari Smart Driving), являющейся системой помощи на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь автомобили компании с этой системой могут продаваться в некоторых странах Европейского союза без каких-либо дополнительных сертификаций. Это первый случай, когда в Европейском союзе сертифицируют китайские технологии помощи водителю. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)G-ASD позволяет водителю лучше понимать ситуацию на дорогах, оценивая окружающую обстановку. Система руководствуется различными данными с бортовых датчиков, навигации и открытых источников в интернете. Получаемые данные обрабатываются моделью ИИ Geely AI 2.0, которая к тому же может самостоятельно обучаться. Cама система направлена на улучшение функции автономного вождения.

В настоящее время G-ASD активна только на дорогах в Китае, но Geely планирует работать над поддержкой других регионов, учитывая, что её электрокары пользуются спросом не только на китайском рынке. Ожидается, что китайская технология помощи водителю на базе ИИ появится на продаваемых в Европе автомобилях Geely Auto, Zeekr, Lynk & Co и Lotus примерно к июне 2026 года.