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Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K

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Оглавление

Вступление

В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.

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Тестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:
  • DDR4-2666 МГц (CL17);
  • DDR4-2933 МГц (CL17);
  • DDR4-3200 МГц (CL17);
  • DDR4-3600 МГц (CL17);
  • DDR4-3866 МГц (CL17);
  • DDR4-4133 МГц (CL17).

Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

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Battlefield V

496x464 62 KB

720x280 62 KB

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

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720x280 62 KB

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Far Cry New Dawn

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Hitman 2

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720x280 62 KB

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Need for Speed Heat

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720x280 62 KB

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Shadow of the Tomb Raider

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Star Wars Jedi: Fallen Order

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Среднегеометрические результаты DDR4 в восьми играх

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности оперативной памяти в восьми играх видно, что ее частота заметно влияла на результаты процессора Core i7-8700K. Так, увеличение частоты с 2666 до 4133 МГц привело к росту производительности на 13%. Заметная величина.

Теперь рассмотрим расстановку сил более детально. В тестировании наблюдалось три сценария влияния частоты оперативной памяти на производительность процессора Core i7-8700K:

  • Повышение частоты DDR4 почти не влияло на производительность ЦП в игре Call of Duty: Modern Warfare.
  • Повышение частоты DDR4 незначительно влияло на производительность ЦП в играх Assassin's Creed Odyssey и Battlefield V.
  • Повышение частоты DDR4 значительно влияло на производительность ЦП в играх Far Cry New Dawn, Hitman 2, Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Получается, что в шести играх из восьми повышение тактовой частоты DDR4 увеличивало производительность процессора Core i7-8700K. И только в двух проектах оказывало минимальное влияние на его результаты.

Основываясь на результатах тестов можно констатировать факт, что для максимального раскрытия потенциала Core i7-8700K желательно приобретать оперативную память DDR4 с как можно более высокой тактовой частотой.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

intel тест phoenix ddr4 core i7-8700k

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Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
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