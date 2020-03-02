Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты DDR4 в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.
рекламаТестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:
- DDR4-2666 МГц (CL17);
- DDR4-2933 МГц (CL17);
- DDR4-3200 МГц (CL17);
- DDR4-3600 МГц (CL17);
- DDR4-3866 МГц (CL17);
- DDR4-4133 МГц (CL17).
Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты DDR4 в восьми играх
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности оперативной памяти в восьми играх видно, что ее частота заметно влияла на результаты процессора Core i7-8700K. Так, увеличение частоты с 2666 до 4133 МГц привело к росту производительности на 13%. Заметная величина.
Теперь рассмотрим расстановку сил более детально. В тестировании наблюдалось три сценария влияния частоты оперативной памяти на производительность процессора Core i7-8700K:
- Повышение частоты DDR4 почти не влияло на производительность ЦП в игре Call of Duty: Modern Warfare.
- Повышение частоты DDR4 незначительно влияло на производительность ЦП в играх Assassin's Creed Odyssey и Battlefield V.
- Повышение частоты DDR4 значительно влияло на производительность ЦП в играх Far Cry New Dawn, Hitman 2, Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.
Получается, что в шести играх из восьми повышение тактовой частоты DDR4 увеличивало производительность процессора Core i7-8700K. И только в двух проектах оказывало минимальное влияние на его результаты.
Основываясь на результатах тестов можно констатировать факт, что для максимального раскрытия потенциала Core i7-8700K желательно приобретать оперативную память DDR4 с как можно более высокой тактовой частотой.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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