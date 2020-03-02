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Вступление

В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.

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DDR4-2666 МГц (CL17);

DDR4-2933 МГц (CL17);

DDR4-3200 МГц (CL17);

DDR4-3600 МГц (CL17);

DDR4-3866 МГц (CL17);

DDR4-4133 МГц (CL17).

Тестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:

Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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