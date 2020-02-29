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Вступление

Все варианты видеокарт оригинального дизайна протестировать невозможно, но мы продолжаем для вас стараться охватить наиболее интересные. Только у Palit на единственном GPU TU104 – семь моделей ускорителей GeForce RTX 2070 Super. И это не предел для одного производителя.

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Мы протестируем две из них: версии JetStream LE и GamingPro OC. Сегодня начнем с первой. И вот почему она показалась нам наиболее интересной.

Позиционирование и характеристики

Еще недавно серия JetStream была флагманской у известного тайваньского производителя. Но затем ее потеснила линейка GameRock (не так давно такой вариант GeForce RTX 2080 Super я даже тестировал). Как итог JetStream стала средней в модельном ряду. Причем тут у GeForce RTX 2070 Super целых две модели: обычная (с продуктовым индексом NE6207SS19P2-1040J) и LE (промаркированная как NE6207S019P2-1040J). Вторая немного дешевле.

Насколько могу судить, отличаются они лишь заводским разгоном да, возможно, отбором графических процессоров для «не облегченного» JetStream. Поскольку там прошита частота GPU Boost Clock в 1815 МГц. А JetStream LE обходится штатными 1770 МГц. Впрочем, надеяться на хороший оверклокерский потенциал в ручном режиме ничего не мешает, поскольку дизайн платы с продвинутой системой питания и качественная система охлаждения тут точно такие же, как и у обычного JetStream.

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Даже по частотам перед нами самая обыкновенная GeForce RTX 2070 Super. Модель основана на видеопроцессоре NVIDIA TU104 с 40 RT-ядрами, 2560 блоками ALU. А память – 8 ГБ GDDR6 c тактовой частотой 7500 МГц. При этом и стоит видеокарта в московской рознице ближе к самым доступным вариантам GeForce RTX 2070 Super. Из которых, как мы уже выяснили, тестируя различные «нереференсы» последнего поколения NVIDIA, далеко не все одинаково полезны.

Так, быть может, именно вариант Palit JetStream LE с полной обвязкой от старшей модели станет лучшим выбором рачительного игрока, выбирающего среди множества моделей GeForce RTX 2070 Super?

Упаковка и комплект поставки

Сразу видно, что серия JetStream «понижена» в продуктовой иерархии Palit: коробка тут заметно меньше, чем у представителей линейки GameRock. Впрочем, учитывая скудный комплект подавляющего большинства современных видеокарт, оно и к лучшему – меньше картона и прочих упаковочных материалов тащить и проще найти подходящий пакет для коробки без ручки.

Снаружи, как водится, суперобложка из глянцевой плотной бумаги. Оформлена она в целом в фирменном стиле Palit и с учетом всех гайдлайнов NVIDIA – сразу понятно, что перед нами GeForce RTX 2070 Super.

А вот с конкретной моделью ясность не такая полная. Если огромную, но сливающуюся с невнятным фоновым рисунком надпись JetStream на боковине еще можно без проблем разобрать, то узнать, что перед нами «облегченный» вариант LE, можно только по маркировке со штрихкодом на дне коробки.

Внутри, как водится, видеокарту защищает еще одна коробка – уже из достаточно плотного картона. И более того, со всех сторон окутывает вспененный полиэтилен, даже сверху присутствует отдельный слой.

Из комплекта поставки – лишь книжечка краткого руководства пользователя да один переходник питания с двух Molex-ов на 8 Pin VGA. За последний отдельные покупатели скажут спасибо.

Хотя лично мне представляется странным использование графического ускорителя за 30 с лишним тысяч рублей с блоком питания, у которого нет даже пары разъемов для видеокарты.

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Какие-либо заглушки на портах вывода и разъеме PCI-Express отсутствуют, как и пленки на кожухе системы охлаждения. Впрочем, возможно, это следствие того, что ко мне Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE попала далеко не к первому – и предыдущие тестировщики всю дополнительную упаковку поснимали и потеряли.

Главное, что видеокарта не вскрывалась. И должна работать так же, как и в свой первый день. Посмотрим на нее.

Дизайн и конструкция видеокарт

Потеряв флагманский статус, JetStream-ы не перестали выглядеть внушительно.

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Видеокарта почти в 30 см длиной (295 мм) более чем на два сантиметра выше стандартной полноразмерной платы расширения и занимает полных три слота. Последнее означает, что для нормальной работы потребуется, чтобы как минимум четыре подряд разъема на материнской плате было свободно.

За исключением габаритов, остальное более или менее привычно. Дизайн с двумя вентиляторами 100-миллиметрового форм-фактора и с модной формой крыльчатки с двойным изгибом.

Вставки на кожухе цвета алюминия честно выполнены из него же. Как и задняя защитная пластина, закрывающая всю плату. Она в свою очередь черная и несет крупный логотип JetStream с фирменным иероглифом.

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Кожух системы охлаждения не доходит до задней защитной пластины, оставляя возможность воздуху, прошедшему сквозь радиатор и обдувшему плату, выйти наружу, причем со всех четырех сторон. А также позволяет без проблем рассмотреть этот самый радиатор.

Перед нами внушительный теплорассеиватель из двух секций алюминиевых ребер, напаянных на причудливо изогнутые шесть медных тепловых трубок. Этого должно быть достаточно для охлаждения не самой горячей GeForce RTX 2070 Super, в том числе и в очень серьезном разгоне. А система питания, выполненная по схеме 8+2 (GPU+память) на основе DrMOS должна обеспечить ему надежность и стабильность.

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Требования по питанию стандартные для GeForce RTX 2070 Super: тепловой пакет модели заявлен на уровне 215 Вт, рекомендуемая минимальная мощность блока питания – 650 Вт.

От него потребуется два полноценных восьмиконтактных коннектора (напомню, что в комплекте есть переходник для создания одного из них из пары Molex-ов).

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Монтажная планка – двухслотовая, очень обильно перфорированная. Впрочем, учитывая ориентацию массивов ребер радиатора, выходить нагретый воздух будет в две смежные стороны и почти совсем не будет выдуваться из корпуса.

Портов вывода – привычный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI.

И, конечно же, современная видеокарта не может обходиться без подсветки. У Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE ее обеспечивают белые матовые вставки на фронтальной части кожуха системы охлаждения. На торце видеокарты ни еле заметно выдавленная в алюминии крупная надпись GeForce RTX, ни логотип JetStream не светятся.

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RGB-подсветка при включении переключается между тремя основными цветами, а в итоге по умолчанию остается светиться зеленым. Ее можно достаточно гибко настроить при помощи штатной утилиты Palit Thunder Master. В том числе, что немаловажно, и отключить вовсе.

Я уже писал о ней ранее, второй раз подробно останавливаться не буду. Насколько понимаю, утилита является штатной для всех современных видеокарт Palit и позволяет настраивать многие их параметры.

Помимо управления подсветкой здесь есть обязательные для подобных утилит аппаратный мониторинг, управление вентиляторами и функции разгона.

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Однако мне, как, уверен, и большинству пользователей, удобнее пользоваться проверенными стандартными средствами. При помощи них и будем тестировать Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE на разгон, а также анализировать эффективность системы охлаждения видеокарты.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Но сначала скажем буквально несколько слов про двойную BIOS. Да, в серии JetStream, как и во флагманской GameRock, Palit снабжает свои видеокарты вторым вариантом прошивки с возможностью их переключения. За последнее отвечает крохотный переключатель на углу с обратной стороны платы:

На фото уже выставлен первый, но по умолчанию в моем случае была выбрана вторая BIOS. Вот скриншоты GPU-Z с ним:

А вот после переключения на первый и перезагрузки:

Частоты вроде бы одинаковые. Так что же отличается? Отличается алгоритм работы системы охлаждения видеокарты. Так, на фотографии выше, иллюстрирующей подсветку Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE, можно видеть, что вентиляторы не крутятся. При работе же с первой BIOS они без нагрузки вращаются со скоростью около 900 об/мин.

На этом отличия алгоритмов работы СО не заканчиваются, и под нагрузкой разница также есть. Так, при прогреве при помощи MSI Kombustor (аналог FurMark) с активированным по умолчанию вторым вариантом BIOS (далее я буду называть его «тихим») картина выглядела так:

А с первым («производительным») – так:

Можно видеть, что (при одной и той же температуре окружающего воздуха, которая во время всего тестирования поддерживалась на уровне 23–24°C) с «производительным» BIOS температура GPU на три градуса ниже: 65 против 68. Однако и обороты вентиляторов немного выше – около 1300 против 1200 с небольшим. Возможно, еще и кривая напряжения GPU в зависимости от частоты в прошивках задана разная.

Очевидно, что если заниматься разгоном, лучше это делать с активированным «производительным» BIOS. Не зря же он прошит под первым номером. Да и в целом для большинства пользователей он обеспечит немного лучшую реальную производительность (обратите внимание на реальную частоту GPU под Kombustor в обоих случаях), а главное, потенциально лучшие надежность и долговечность видеокарты. Так или иначе, в обоих режимах перед нами очень комфортный температурный режим – для видеокарты и ее компонентов, а также шумовой – для пользователя.

Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарты. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2070 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их тут повторно приводить не будем. Нас интересуют эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit JetStream LE.

Про эффективность системы охлаждения в штатном режиме (а точнее, обоих штатных режимах) я уже писал. Осталось рассказать об энергопотреблении и уровне шума. При отсутствии нагрузки современная система потребляет от розетки около 50 Вт. С активированным «тихим» BIOS, очевидно, видеокарта с выключенными вентиляторами дополнительного шума не создает. Но и с «производительной» прошивкой ее вентиляторы в моем случае не фиксировались шумомером, который демонстрировал все те же 30 дБ.

Под нагрузкой же при помощи Kombustor с «производительным» BIOS вся система потребляла около 340 Вт, обеспечивая уровень шума с расстояния в 100 см на уровне 37 дБ. С «тихим» BIOS значения были минимально ниже: 330 Вт и 36 дБ соответственно. Это комфортный уровень шума, особенно учитывая спокойный звуковой спектр здешних вентиляторов, который можно описать как равномерный шелест со слабо различимым легким гулом. Внутри добротного игрового корпуса с Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE можно получить очень тихую и производительную игровую систему.

А можно – разогнать видеокарту, которая с подобной системой охлаждения скована в рамках полностью штатных для GeForce RTX 2070 Super частот. В итоге мне удалось получить стабильную работу при значениях +140 МГц по GPU и +800 по памяти.

И GPU TU104, и память GDDR6 мы, откровенно говоря, видели разгоняемые и лучше. Однако реальные частоты в FurMark c увеличенными Power Limit и Temp. Limit меня удивили. При Boost Clock, выставленной 1910 МГц под реальной очень тяжелой нагрузкой – 1935–1950 МГц. Что, на деле, соответствует разгону видеокарты более чем на 200 МГц, а это дается далеко не всем экземплярам.

Правда, за все нужно платить, и высокие частоты с заметно повышенным напряжением выливаются в увеличение энергопотребления видеокарты на целых 40 Вт в сравнении со штатным режимом (около 390 Вт для всей системы против 340 Вт). А вот запас по эффективности системы охлаждения впечатляет: температура GPU в таком режиме составляет всего 72 градуса. А главное, чтобы таковую обеспечить, вентиляторам приходится раскрутиться всего до примерно 1500 об/мин (66% от максимума). Что обеспечивает весьма комфортный уровень шума всей системы в 39 дБ с одного метра. В большинстве игровых системных блоков не будет слышно и этого.

В общем, разгон, несмотря на вроде бы невыразительное начало, порадовал. А уж система охлаждения и просто отличная (правда, и с соответствующими габаритами). Тут даже становится интересно посмотреть на полноценную версию JetStream. Если на нее идут еще и отобранные процессоры, то суммарный результат может быть просто отличным.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2070 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Palit JetStream в штатном режиме обеспечивает идентичную производительность, а из-за немного более высоких реальных частот GPU в разгоне будет минимально быстрее референсной версии.

Заключение

Обычно на тестирование все вендоры стремятся выдать свои лучшие продукты. И на их фоне выбор нынешней Palit JetStream, да еще в варианте LE поначалу удивляет. Но расчет производителя оказался верен: перед нами недорогая модель, которая вряд ли хоть в чем-то уступит лучшим флагманским «нереференсам» GeForce RTX 2070 Super.

С очень эффективной и тихой системой охлаждения, отличным разгонным потенциалом и потенциально прекрасной надежностью. Консервативный дизайн со средним по нынешним временам количеством подсветки (которую можно отключить) многим придется по душе и будет отлично сочетаться с большим количеством материнских плат. Даже не к недостаткам, а к объективным ограничениям можно отнести лишь внушительные габариты видеокарты.

В целом, учитывая цену, лежащую ближе к нижнему пределу для GeForce RTX 2070 Super, – один из наиболее интересных вариантов на GPU TU104 для рачительного игрока и оверклокера.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: