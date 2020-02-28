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Вступление

В данном обзоре будут протестированы процессоры стоимостью до 30 000 рублей. Тесты ЦП пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

Героями данного обзора стали следующие процессоры:

Core i7-9700KF;

Core i7-9700F;

Core i7-8700K;



Ryzen 7 3800X;

Ryzen 7 3700X.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности процессоров и среднегеометрические результаты ЦП в восьми играх.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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