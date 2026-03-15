Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
За выпуск отвечает «Белоруснефть».

Когда речь заходит о мощности зарядных станций для электромобилей, необходимо понимать, что в данном случае нет какого-то конкретного предела. Пока зарядка тяговых аккумуляторов не начнёт занимать считанные минуты, как это происходит с заправкой топливного бака традиционного автомобиля, говорить о привлекательности электрокаров не придётся. И если со стороны производителей электромобилей готовность к сверхскоростной зарядке уже проявляется, то вот создание соответствующей инфраструктуры пока не поспевает за прогрессом.

Источник изображения: «Белоруснефть».

Тем не менее, процесс идёт, и вот, белорусское предприятие «Белоруснефть» сообщило о развёртывании производства зарядных станций постоянного тока мощностью 300 кВт. Как отметили в пресс-службе предприятия, станция была разработана в достаточно сжатые сроки: всего за полгода был пройден процесс от идеи до первого прототипа, и вот, до полноценного производства.

Как отмечает производитель, станция позволяет заряжать либо два электромобиля на значении мощности в 150 кВт, либо один электромобиль на мощности 300 кВт.

Насколько это всё актуально, вопрос по-прежнему крайне спорный. Дело в том, что внутренний белорусский рынок весьма невелик, а в России продажи электромобилей из-за их запредельной дороговизны болтаются в районе статистической погрешности даже в Москве как в наиболее богатом городе страны. Как результат, окупаемость зарядных станций начинает уходить в столь отдалённые перспективы, на которые планировать обычно не принято из соображений здравого смысла.

#технологии #экономика #техника #электромобили #промышленность #наука #транспорт #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter