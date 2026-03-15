За выпуск отвечает «Белоруснефть».

Когда речь заходит о мощности зарядных станций для электромобилей, необходимо понимать, что в данном случае нет какого-то конкретного предела. Пока зарядка тяговых аккумуляторов не начнёт занимать считанные минуты, как это происходит с заправкой топливного бака традиционного автомобиля, говорить о привлекательности электрокаров не придётся. И если со стороны производителей электромобилей готовность к сверхскоростной зарядке уже проявляется, то вот создание соответствующей инфраструктуры пока не поспевает за прогрессом.

Может быть интересно

Источник изображения: «Белоруснефть».

Тем не менее, процесс идёт, и вот, белорусское предприятие «Белоруснефть» сообщило о развёртывании производства зарядных станций постоянного тока мощностью 300 кВт. Как отметили в пресс-службе предприятия, станция была разработана в достаточно сжатые сроки: всего за полгода был пройден процесс от идеи до первого прототипа, и вот, до полноценного производства.

Как отмечает производитель, станция позволяет заряжать либо два электромобиля на значении мощности в 150 кВт, либо один электромобиль на мощности 300 кВт.

Насколько это всё актуально, вопрос по-прежнему крайне спорный. Дело в том, что внутренний белорусский рынок весьма невелик, а в России продажи электромобилей из-за их запредельной дороговизны болтаются в районе статистической погрешности даже в Москве как в наиболее богатом городе страны. Как результат, окупаемость зарядных станций начинает уходить в столь отдалённые перспективы, на которые планировать обычно не принято из соображений здравого смысла.