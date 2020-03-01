Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i5-9400F и Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировал Core i5-9400F. После "разгона" вперед вышла модель Ryzen 7 2700, правда, отрыв от "синего" конкурента был незначительный.
Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.
Процессоры Core i5-9400F и Ryzen 7 2700 обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала модель "синего" гиганта. После "разгона" оба соперника оказались одинаково привлекательными для покупки.
Если покупатель желает приобрести игровой ПК, работающий в номинальном режиме, то ему стоит обратить внимание на процессор Core i5-9400F. Он был быстрее своего конкурента Ryzen 7 2700, вдобавок еще и выгоднее для покупки.
При желании разогнать процессоры, пользователю подойдут обе модели. Ryzen 7 2700 опередил Core i5-9400F на минимальную величину, однако при этом по соотношению цена/производительность оба ЦП были равны.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
Battlefield V
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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Hitman 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
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Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Заключение
Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировал Core i5-9400F. После "разгона" вперед вышла модель Ryzen 7 2700, правда, отрыв от "синего" конкурента был незначительный.
Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.
Процессоры Core i5-9400F и Ryzen 7 2700 обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала модель "синего" гиганта. После "разгона" оба соперника оказались одинаково привлекательными для покупки.
Если покупатель желает приобрести игровой ПК, работающий в номинальном режиме, то ему стоит обратить внимание на процессор Core i5-9400F. Он был быстрее своего конкурента Ryzen 7 2700, вдобавок еще и выгоднее для покупки.
При желании разогнать процессоры, пользователю подойдут обе модели. Ryzen 7 2700 опередил Core i5-9400F на минимальную величину, однако при этом по соотношению цена/производительность оба ЦП были равны.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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