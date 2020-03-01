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Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super

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Оглавление

Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i5-9400F и Ryzen 7 2700 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey


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Battlefield V




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Call of Duty: Modern Warfare (2019)




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Far Cry New Dawn




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Hitman 2




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Need for Speed Heat




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Shadow of the Tomb Raider




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Star Wars Jedi: Fallen Order




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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх


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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

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Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • Core i5-9400F - 11 200 рублей;

  • Ryzen 7 2700 - 11 1100 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров (рублей/средний FPS)


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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировал Core i5-9400F. После "разгона" вперед вышла модель Ryzen 7 2700, правда, отрыв от "синего" конкурента был незначительный.

Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i5-9400F был быстрее модели Ryzen 7 2700 в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Процессор Core i5-9400F был в паритете с моделью Ryzen 7 2700 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V и Call of Duty: Modern Warfare.
  • Процессор Core i5-9400F был медленнее модели Ryzen 7 2700 в играх Hitman 2 и Shadow of the Tomb Raider.
Представитель компании Intel был быстрее своего соперника в трех играх из восьми, показал с ним равные результаты в трех проектах и отстал от конкурента в двух.

Процессоры Core i5-9400F и Ryzen 7 2700 обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения, что является несомненным плюсом для них.

По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала модель "синего" гиганта. После "разгона" оба соперника оказались одинаково привлекательными для покупки.

Если покупатель желает приобрести игровой ПК, работающий в номинальном режиме, то ему стоит обратить внимание на процессор Core i5-9400F. Он был быстрее своего конкурента Ryzen 7 2700, вдобавок еще и выгоднее для покупки.

При желании разогнать процессоры, пользователю подойдут обе модели. Ryzen 7 2700 опередил Core i5-9400F на минимальную величину, однако при этом по соотношению цена/производительность оба ЦП были равны.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix ryzen 7 2700 geforce rtx 2070 super core i5-9400f

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