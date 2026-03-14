Идея возникла после коммерческого успеха модели Huracan Sterrato, которая показала высокий спрос на подобные автомобили

Lamborghini изучает возможность выпуска внедорожной версии новой модели Temerario. Генеральный директор компании Стефан Винкельманн в беседе с журналистами не стал отрицать такие планы, напомнив об успехе Huracan Sterrato 2023 года.

Модель Huracan Sterrato появилась в 2023 году и быстро нашла покупателей. Автомобиль построили на базе суперкара Huracan, но добавили увеличенный дорожный просвет и внедорожные элементы. Такая конфигурация позволила машине двигаться по грунтовым и гравийным дорогам на высокой скорости.

Эта модель сформировала небольшой, но заметный сегмент рынка. Похожие идеи использовали и другие производители, например Porsche 911 Dakar. На фоне интереса покупателей руководство Lamborghini обсуждает возможность повторить подобный проект. Если компания примет решение о новой версии, инженеры используют платформу Temerario, а не прежнюю архитектуру V10.

