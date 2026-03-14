РИА Новости опубликовало разъяснения зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова о будущем VPN-сервисов в России

Вопреки опасениям пользователей, массовой блокировки всех VPN-сервисов в России не будет. Андрей Свинцов, занимающий пост зампреда комитета Госдумы по информационной политике, в интервью РИА Новости объяснил, что запрет коснется только нелегальных сервисов, тогда как легальные продолжат функционировать в обычном режиме.

Изображение - ChatGPT

По словам парламентария, сама технология VPN не является чем-то противозаконным. Она лишь создает защищенный канал связи между двумя точками — будь то банковское отделение и банкомат или элементы какой-либо инфраструктуры. Поэтому легальные VPN-сервисы, которые можно официально приобрести у операторов связи, останутся доступны. Операторы при этом обязаны иметь лицензию ФСБ на предоставление защищенных каналов.

С нелегальными сервисами ситуация иная. Роскомнадзор и другие уполномоченные органы будут постепенно их блокировать. Как правило, такие VPN используют подмену IP-адресов и серверов, работая в обход законодательства. Отдельно депутат остановился на мессенджерах: если приложение имеет лицензию ФСБ и соблюдает российские законы, оно вправе использовать шифрование. Если нет — его деятельность на территории страны незаконна.