В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 70 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 33600 МГц / CL15 / 1.38 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX); Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2060 Super 8192 Мбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

NVIDIA GeForce 442.19 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order. Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.