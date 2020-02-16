Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты систем
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 70 000 рублей.
рекламаЦикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрических результатов в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место разделили сразу три конфигурации: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место заняли системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".
После разгона расклад сил претерпел небольшие изменения. Лидирующую позицию заняли конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". На втором месте расположились связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB". Третью позицию оккупировали системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".
Несомненным плюсом подопытных связок стало то, что они показали высокие результаты во всех играх без исключения. По соотношению цена/производительность в штатном режиме первым стал вариант "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место заняли системы "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место поделили конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB".
После разгона расстановка сил заметно изменилась. Первое место разделили сразу четыре системы: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB", "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB", "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 56 8GB". На третьей строчке расположились "Core i7-9700F + GeForce GTX 1660 S 6GB" и "Ryzen 7 3700X + GeForce GTX 1660 S 6GB".
Подведем итоги. Для экономичного пользователя лучшим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных играх и была одним из лидеров в обоих режимах работы. Вишенкой на торте идет привлекательность данной системы для покупки (как в штатном режиме, так и после разгона).
При желании потратить большие деньги на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала у указанных конфигураций необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, став одними из лучших предложений для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
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Разгон:
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Far Cry New Dawn
Hitman 2
Need for Speed Heat
Shadow of the Tomb Raider
Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Заключение
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрических результатов в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место разделили сразу три конфигурации: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место заняли системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".
После разгона расклад сил претерпел небольшие изменения. Лидирующую позицию заняли конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". На втором месте расположились связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB". Третью позицию оккупировали системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".
Несомненным плюсом подопытных связок стало то, что они показали высокие результаты во всех играх без исключения. По соотношению цена/производительность в штатном режиме первым стал вариант "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место заняли системы "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место поделили конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB".
После разгона расстановка сил заметно изменилась. Первое место разделили сразу четыре системы: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB", "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB", "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 56 8GB". На третьей строчке расположились "Core i7-9700F + GeForce GTX 1660 S 6GB" и "Ryzen 7 3700X + GeForce GTX 1660 S 6GB".
Подведем итоги. Для экономичного пользователя лучшим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных играх и была одним из лидеров в обоих режимах работы. Вишенкой на торте идет привлекательность данной системы для покупки (как в штатном режиме, так и после разгона).
При желании потратить большие деньги на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала у указанных конфигураций необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, став одними из лучших предложений для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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