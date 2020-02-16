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Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020

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Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 70 000 рублей.

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Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:


Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Конфигурации игровых ПК

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce GTX 1660 Super 6GB (1785/14000 МГц);
  • Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Core i5-9600KF (3700-4600 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1471/800 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1471/800 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (3600-4400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (3600-4200 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1471/800 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1471/800 МГц).

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Разгон:
  • Core i7-9700F (4600-4900 МГц) + GeForce GTX 1660 Super 6GB (2000/15500 МГц);
  • Core i5-9600KF (5100 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Core i5-9600KF (5100 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1640/950 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
  • Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1640/950 МГц);

  • Ryzen 7 3700X (4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 5 3600 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1640/950 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);
  • Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + Radeon RX Vega 56 8GB (1640/950 МГц).

Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • "Core i7-9700F + GeForce GTX 1660 S 6GB" - 67 550 рублей;
  • "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" - 69 900 рублей;
  • "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" - 69 600 рублей;
  • "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" - 65 900 рублей;
  • "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB" - 60 900 рублей;

  • "Ryzen 7 3700X + GeForce GTX 1660 S 6GB" - 67 900 рублей;
  • "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" - 66 850 рублей;
  • "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB" - 66 200 рублей;
  • "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB" - 67 050 рублей;
  • "Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 56 8GB" - 62 900 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)

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Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место разделили сразу три конфигурации: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место заняли системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".

После разгона расклад сил претерпел небольшие изменения. Лидирующую позицию заняли конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". На втором месте расположились связки "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB" и "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB". Третью позицию оккупировали системы "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB".

Несомненным плюсом подопытных связок стало то, что они показали высокие результаты во всех играх без исключения. По соотношению цена/производительность в штатном режиме первым стал вариант "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Второе место заняли системы "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Третье место поделили конфигурации "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB" и "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB".

После разгона расстановка сил заметно изменилась. Первое место разделили сразу четыре системы: "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Вторую позицию заняли связки "Core i5-9600KF + Radeon RX Vega 56 8GB", "Core i5-9400F + Radeon RX Vega 56 8GB", "Ryzen 5 3600 + Radeon RX Vega 56 8GB" и "Ryzen 7 2700 + Radeon RX Vega 56 8GB". На третьей строчке расположились "Core i7-9700F + GeForce GTX 1660 S 6GB" и "Ryzen 7 3700X + GeForce GTX 1660 S 6GB".

Подведем итоги. Для экономичного пользователя лучшим вариантом станет связка "Core i5-9400F + GeForce RTX 2060 S 8GB". Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных играх и была одним из лидеров в обоих режимах работы. Вишенкой на торте идет привлекательность данной системы для покупки (как в штатном режиме, так и после разгона).

При желании потратить большие деньги на приобретение игрового ПК, пользователю стоит обратить внимание на связки "Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 6GB", "Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce RTX 2060 S 8GB". Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала у указанных конфигураций необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, став одними из лучших предложений для покупки.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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