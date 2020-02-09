Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- HITMAN 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в систем играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК в ценовом диапазоне до 60 000 рублей.
рекламаЦикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
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Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрических результатов систем в восьми играх видно, что в штатном режиме первую позицию заняли конфигурации «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку поделили сразу пять связок «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Третье место осталось за конфигурацией «Core i5-9600KF + Radeon RX 590 8GB».
После разгона расклад сил заметно изменился. Лидирующую позицию заняли связки «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Второе место – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB», третье – «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».
Все протестированные конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы безоговорочным лидером была система «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку заняла конфигурация «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB».
После разгона расстановка сил претерпела изменения. Первое место разделили системы «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Вторую позицию заняли связки «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».
Итак, давайте подведем итоги.
Экономному пользователю хорошо подойдет связка «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных игр и стала одной из самых привлекательных для покупки.
При большем бюджете стоит обратить внимание на конфигурации «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала систем с ЦП Ryzen, необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, оказавшись лучшими предложениями для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
Far Cry New Dawn
HITMAN 2
Need for Speed Heat
Shadow of the Tomb Raider
Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Заключение
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
Разгон:
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
По диаграмме среднегеометрических результатов систем в восьми играх видно, что в штатном режиме первую позицию заняли конфигурации «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку поделили сразу пять связок «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Третье место осталось за конфигурацией «Core i5-9600KF + Radeon RX 590 8GB».
После разгона расклад сил заметно изменился. Лидирующую позицию заняли связки «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Второе место – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB», третье – «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».
Все протестированные конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы безоговорочным лидером была система «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку заняла конфигурация «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB».
После разгона расстановка сил претерпела изменения. Первое место разделили системы «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Вторую позицию заняли связки «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».
Итак, давайте подведем итоги.
Экономному пользователю хорошо подойдет связка «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных игр и стала одной из самых привлекательных для покупки.
При большем бюджете стоит обратить внимание на конфигурации «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала систем с ЦП Ryzen, необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, оказавшись лучшими предложениями для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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