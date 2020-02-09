Конфигурации игровых ПК Вариант №1 (Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB). Процессор: Core i5-9600KF - 17 000;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 59 900 рублей.

Вариант №2 (Core i5-9600KF + Radeon RX 590 8GB). Процессор: Core i5-9600KF - 17 000;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 4 - 8 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 60 250 рублей.

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Вариант №3 (Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB). Процессор: Core i5-9400F - 11 000;

Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 700;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 56 100 рублей.

Вариант №4 (Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB). Процессор: Core i5-9400F - 11 000;

Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 700;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 700;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 52 400 рублей.

Вариант №5 (Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB). Процессор: Core i3-9100F - 5 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 300;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super 8Gb - 28 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666MHz Samsung - 5 100;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 53 500 рублей. реклама

Вариант №6 (Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB). Процессор: Ryzen 5 3600X - 14 400;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - 9 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 57 700 рублей.

Вариант №7 (Ryzen 5 3600X + Radeon RX 590 8GB). Процессор: Ryzen 5 3600X - 14 400;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - 9 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 57 550 рублей.

реклама Вариант №8 (Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB). Процессор: Ryzen 7 2700 - 10 900;

Материнская плата: ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 8 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 57 200 рублей.

Вариант №9 (Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB). Процессор: Ryzen 7 2700 - 10 900;

Материнская плата: ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 8 100;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 3 200;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 53050 рублей.

Вариант №10 (Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB). Процессор: Ryzen 5 1600 - 6 900;

Материнская плата: ASRock X370 Pro4 - 5 750;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 700;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6Gb - 25 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 3600MHz G.Skill Sniper X - 6 300;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Western Digital Green - 4 100;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 56 350 рублей.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (1650/14000 МГц);



Ryzen 5 3600Х (3800-4400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);

Ryzen 5 3600Х (3800-4400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);

Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (1680/14000 МГц).

Разгон:

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);

Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce RTX 2060 Super 8GB (2000/16000 МГц);



Ryzen 5 3600Х (4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);

Ryzen 5 3600Х (4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);

Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + GeForce RTX 2060 6GB (2000/16000 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трасировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.

Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.

HITMAN 2

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.

Need for Speed Heat

Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.

Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

"Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB" - 59 900 рублей;

"Core i5-9600KF + Radeon RX 590 8GB" - 60 250 рублей;

"Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 56 100 рублей;

"Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB" - 52 400 рублей;

"Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB" - 53 500 рублей;



"Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB" - 57 700 рублей;

"Ryzen 5 3600X + Radeon RX 590 8GB" - 57 550 рублей;

"Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 57 200 рублей;

"Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB" - 53 050 рублей;

"Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB" - 56 350 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)

Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов систем в восьми играх видно, что в штатном режиме первую позицию заняли конфигурации «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку поделили сразу пять связок «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 3600X + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Третье место осталось за конфигурацией «Core i5-9600KF + Radeon RX 590 8GB».

После разгона расклад сил заметно изменился. Лидирующую позицию заняли связки «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Второе место – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB», третье – «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».

Все протестированные конфигурации обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы безоговорочным лидером была система «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Вторую строчку заняла конфигурация «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB», «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB».

После разгона расстановка сил претерпела изменения. Первое место разделили системы «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB». Вторую позицию заняли связки «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB», третью – «Core i5-9600KF + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 3600X + GeForce GTX 1660 6GB».

Итак, давайте подведем итоги.

Экономному пользователю хорошо подойдет связка «Core i3-9100F + GeForce RTX 2060 S 8GB». Она обеспечила высокие результаты во всех протестированных игр и стала одной из самых привлекательных для покупки.

При большем бюджете стоит обратить внимание на конфигурации «Ryzen 5 1600 + GeForce RTX 2060 6GB», «Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB» и «Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB». Примечательно, что для максимального раскрытия потенциала систем с ЦП Ryzen, необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций они вышли в лидеры общего зачета, оказавшись лучшими предложениями для покупки.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

