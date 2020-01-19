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Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020

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Оглавление



Вступление

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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне до 30 000 рублей.

Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.


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Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

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Прошлые материалы:



Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte X370 AORUS Gaming 5, АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666 МГц / CL14 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры

  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;
  • Pentium G5420 - 3800 МГц;

  • Ryzen 5 1400 - 3200-3400 МГц;
  • Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц;
  • Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц.

Видеокарты:

  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (GigaByte);
  • Radeon RX 570 4096 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);

  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);

  • GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1390/7012 @ 1750/8000 МГц (Palit).

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.1.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.



Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • HITMAN 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.

В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor.

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VSync при проведении тестов был отключен.



Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1390/7012 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 4GB (1244/7000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1665/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1390/7012 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);

  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1390/7012 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 4GB (1244/7000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1665/8000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
  • Athlon 200GE (3200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц).

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Разгон:
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1750/8000 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 4GB (1440/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1950/9500 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1750/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);

  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1050 Ti 4GB (1750/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 4GB (1440/8000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1950/9500 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
  • Athlon 200GE (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц).


Assassin's Creed Odyssey




  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V




  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)




  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn




  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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HITMAN 2




  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat




  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.


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Shadow of the Tomb Raider




  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.


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Star Wars Jedi: Fallen Order




  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.


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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх


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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • "Core i3-9100F + GeForce GTX 1050 Ti 4GB" - 29 200 рублей;
  • "Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB" - 30 000 рублей;
  • "Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB" - 28 750 рублей;
  • "Pentium G5420 + GeForce GTX 1050 Ti 4GB" - 27 500 рублей;
  • "Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB" - 29 500 рублей;

  • "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1050 Ti 4GB" - 29 100 рублей;
  • "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB" - 29 900 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB" - 29 150 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB" - 29 900 рублей;
  • "Athlon 200GE + Radeon RX 570 8GB" - 29 750 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)


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Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала связка "Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB". Второе место заняла система "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB", а третья строчка осталось за конфигурацией "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB".

После разгона первое место разделили системы "Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB" и "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB". Второе место осталось за конфигурацией "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB". Третью позицию разделили связки "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB" и "Athlon 200GE + Radeon RX 570 8GB".

Лидирующие системы обеспечили приемлемую и комфортную производительность в большом количестве протестированных игр, что является несомненным плюсом для умеренно бюджетных конфигураций. Исключением стали проекты: Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider, которые способны по полной нагрузить и более дорогие игровые ПК.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидирующую позицию заняла связка "Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB". Вторую строчку "оккупировала" связка "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB". Третью позицию заняла конфигурация "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB".

После разгона расстановка сил почти не изменился.

Основываясь на результатах данных тестов можно утверждать, что лучшими вариантами для приобретения станет система "Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB". Она занимала лидирующие позиции в обоих режимах работы и при этом была одной из самых привлекательных для покупки. Хорошей альтернативой станут связки "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB" и "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB". Однако стоит учитывать, что в целом они были немного медленнее лидера.



Конфигурации игровых ПК


Вариант №1 (Core i3-9100F + GeForce GTX 1050 Ti 4GB).

  • Процессор: Core i3-9100F - 5 850;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti 4Gb - 9 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 2 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 200 рублей.


Вариант №2 (Core i3-9100F + Radeon RX 570 4GB).

  • Процессор: Core i3-9100F - 5 850;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 4Gb - 10 300;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 2 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 30 000 рублей.


Вариант №3 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1650 4Gb - 10 750;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 2 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 28 750 рублей.


Вариант №4 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1050 Ti 4GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti 4Gb - 9 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 2 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 27 500 рублей.


Вариант №5 (Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 8Gb - 11 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 2 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 500 рублей.


Вариант №6 (Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1050 Ti 4GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;
  • Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master A30 (AMD) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti 4Gb - 9 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 2 900;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 100 рублей.


Вариант №7 (Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 4GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;
  • Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master A30 (AMD) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 4Gb - 10 300;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 2 900;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 900 рублей.


Вариант №8 (Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB).

  • Процессор: Ryzen 3 1200 - 3 300;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 1 850;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1650 4Gb - 10 750;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 2 900;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 150 рублей.


Вариант №9 (Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB).

  • Процессор: Ryzen 3 1200 - 3 300;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 1 850;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 8Gb - 11 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 2 900;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 900 рублей.


Вариант №10 (Athlon 200GE + Radeon RX 570 8GB).

  • Процессор: Athlon 200GE - 3 150;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 1 850;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 8Gb - 11 500;
  • Оперативная память: 2х4Gb DDR4 2666 - 3333 MHz Samsung - 2 900;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Exegate EVO-7215 600W Black/Red - 3 600;
  • ИТОГО: 29 750 рублей.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixОС

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх


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Илья Думаков
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