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Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F

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Оглавление

Вступление

Ультрабуки набирают популярность среди пользователей за компактность, практичность и удобство в использовании. Это способствует развитию данного класса устройств и мотивирует производителей выпускать разнообразные модели.

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Линейка VivoBook включает самые разные модификации. Здесь можно встретить доступные версии с пластиковым корпусом и базовым оснащением, компактные модификации с дисплеями 13.3 дюйма или же полноразмерные рабочие станции с такими фирменными фишками как ScreenPad 2.0.

Компания ASUS выбрала путем развития стремление к компактности и это выражается в минимальных рамках вокруг дисплея. Однако это удорожает производство и делает дороже само устройство.

В рамках презентации CES 2020 было представлено семейство ультрабуков ASUS VivoBook с чуть более широкими рамками, несколько иными вариантами комплектаций и более интересной стоимостью.

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Сегодня мы познакомимся с одним из таких вариантов. К нам на тестирование попал совершенно новый ASUS VivoBook S14 S433F. Мы уже упоминали данную модель в рамках репортажа с презентации новых продуктов, а сегодня сможем рассказать о ней более подробно.

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Технические характеристики

Тип устройстваНоутбук
МодельASUS VivoBook S14 S433F
ПроцессорIntel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U
ВидеопроцессорNVIDIA GeForce MX250
Операционная системаMicrosoft Windows 10
Оперативная память, Гбайт8 / 16
Встроенная память, Гбайт256 / 512 / 1024
Экран14" IPS, 1920 x 1080
Беспроводные интерфейсыWi-Fi ; Bluetooth
Аккумулятор, мАч50
Размеры, мм325 x 213 x 15.9
Масса, кг1.4
Цена, руб.н/д
*На момент тестирования официальная стоимость данной модели не указана.

Как видим, в "сухих цифрах" наш герой ничем не уступает иным современным решениям. Используется актуальная аппаратная платформа, достаточно запасов памяти, да и характеристики дисплея ничем не уступают современникам. Рассмотрим различные аспекты более детально.

Внешний вид и конструкция

Хотя линейка VivoBook позиционируется как доступная, это не мешает производителю обеспечивать высокое качество изготовления корпуса. Некоторые модели получили пластиковый корпус, предлагаются и цельнометаллические варианты.

Наш герой именно из таких. Корпус целиком выполнен из металла. Качество сборки не вызывает никаких нареканий, радуя точной подгонкой элементов и высокой жесткостью корпуса.

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Доступны четыре варианта расцветок. Классические черный и белый, а также красный и зеленый.

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Верхняя крышка обладает матовой фактурой и украшена фирменным логотипом. В верхней части также предусмотрена небольшая вставка более светлого оттенка.

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Нижняя крышка также представлена единой металлической панелью. Она фиксируется небольшими винтами, а в качестве упоров выступают четыре круглых резиновых ножки. Ближе к центру можно увидеть решетку для забора воздуха.

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Крышка хорошо фиксируется в любом выбранном положении благодаря достаточно плотным петлям. При этом усилие открытия позволяет комфортно поднять крышку одной рукой. Основание немного приподнимается, но не слишком сильно.

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Слева на торце находим ассортимент различных интерфейсов. Здесь можно увидеть порты HDMI, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 и AUX. Здесь же разместился круглый разъем питания.

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Справа нашлось место для двух USB-A 2.0 и слота под карты памяти формата microSD. Здесь же находятся светодиодные индикаторы активности.

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Одним из факторов упрощения оказался отказ от механизма ErgoLift. Здесь дисплей не приподнимает основание над поверхностью стола. Впрочем, для некоторых пользователей это может оказаться плюсом - такая конструкция удобнее при работе на коленях.

При этом вывод воздуха всё также осуществляется в сторону дисплея, но теперь нагретый воздух вынужден огибать петлевой механизм крышки.

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Конструкция и дизайн корпуса позволяют понять, что данная модель относится к линейке более доступных ультрабуков VivoBook только по отсутствию механизма ErgoLift и самого логотипа. В плане качества исполнения и ощущений от использования – данная модель нисколько не отстает от сравнимых моделей в семействе ZenBook.

В какой-то момент даже появилась мысль, что при выборе между таким ультрабуком или аналогом из имиджевой линейки, предпочтительнее бы оказался именно данный VivoBook. Тем более позиционирование модели позволяет ожидать более доступных ценников.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа получила увеличенный до 1.4 мм ход клавиш и хорошо оптимизированную эргономику. Площадь самих клавиш и промежутки между ними позволяют с комфортом набирать текст, допуская минимальное количество случайных нажатий.

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Пользователю не потребуется тратить много времени на привыкание к работе с данной клавиатурой, а возможность выбора назначения верхнего ряда клавиш между функциональными и "горячими" настройками обеспечивают максимальную практичность для всех пользователей.

Расположение кнопки питания в общем блоке клавиатуры уже стало традиционным, хотя и не стало от этого удобнее. В случае активной работы с текстом и отсутствия устоявшегося навыка возможны случайные нажатия. Вероятнее всего, в период привыкания и освоения стоит отключить ее функционирование при включенном компьютере.

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Одной из "фишек" новой линейки является выделенная клавиша Enter. Небольшое цветовой акцент делает строгий дизайн немного интереснее и креативнее, не разрушая общей концепции модели.

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Тачпад получил достаточно большую площадь. Он совмещен с кнопками и немного утоплен ниже уровня корпуса. В некоторых модификациях доступен дактилоскопический сканер. В таком случае он встраивается в верхний правый угол сенсорной панели.

Также в некоторых модификациях сенсорная панель может оснащаться функцией работы в режиме цифровой панели. Такие панели называются NumberPad и могут оказаться полезными для тех, кто работает с большим количеством числовых данных.

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Поддерживаются мультитач жесты, качество отклика и распознания касаний комфортные, никаких нареканий в плане удобства использования не возникает.

Дисплей

Мы тестируем компромиссную модель из представленной линейки – с диагональю дисплея 14 дюймов. Также представлены модели с дисплеями 13 и 15.6 дюймов. Разрешение составляет 1920 х 1080 точек. Это позволяет обеспечить комфортную детализацию изображения без чрезмерного увеличения энергопотребления или сложностей с оптимизацией в различных приложениях.

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Хотя боковые рамки здесь немного толще некоторых других моделей ультрабуков VivoBook, отличия нельзя назвать критичными. Еще немного шире верхняя рамка, на которой размещены микрофоны и веб-камера. Относительная площадь дисплея составляет 85 процентов.

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Белый цвет отображается натуральным и равномерным, не наблюдается отклонений в цветовой температуре.

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Черный цвет отображается достаточно натуральным при взгляде под прямым углом. Однако наблюдаются небольшие засветки в нижних углах дисплея. Также при взгляде под углом проявляется фиолетовый оттенок. Хотя при использовании это незаметно и не влияет на комфорт.

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Изображение выглядит натуральным и четким, с естественной цветопередачей. При взгляде под углом наблюдается снижение яркости и усиление контрастности, но для типового использования это не вызовет никаких затруднений.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, %Яркость белого, cd/m2Яркость черного, cd/m2Контраст, x:1
1002460.1082278
50970.0412366
0140.0072000

Диапазон яркости подсветки достаточно широкий, это позволяет обеспечить комфортную работу в различных условиях. Стоит отметить высокий уровень контрастности.

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Графики практически совпали друг с другом, без преобладания какого-то из них. А вот отклонение от референсного показателя заметно.

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Вновь отметим равномерность показателей каждого из оттенков, а также минимальную удаленность от референса.

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 11 KB

Цветовая температура завышена минимально, увидеть эту погрешность в процессе использования не получится, цвета будут восприниматься натурально.

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Цветовой диапазон практически полностью совпал с треугольником RGB. Заметно минимальное отклонение в зонах красного и зеленого цветов. Впрочем, отклонения несущественны и не скажутся на общих впечатлениях.

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Точки серого клина сгруппированы практически на границе Дельты. Паразитные оттенки не будут создавать затруднений и дискомфорта в процессе эксплуатации.

Хотя одним из факторов удешевления модели стало использование доступной матрицы, это не помешало производителю обеспечить качественную и натуральную цветопередачу. Здесь можно увидеть достаточно широкий диапазон яркости и тщательную калибровку отображения оттенков. Порадовало практически полное соответствие палитре RGB и отсутствие выраженного отклонения цветовой температуры. Такой дисплей хорошо подойдет как для домашнего использования, так и при решении мультимедийных задач.

Программное обеспечение и прошивка

Все современные ноутбуки ASUS базируются на операционной системе Microsoft Windows 10. Используются домашняя или профессиональная версии. Не стал исключением и наш герой.

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Тестируемая модификация обладает профессиональной версией операционной системы. Поскольку нам достался тестовый образец, операционная система не активирована. В коммерческих образцах будут предлагаться лицензионные копии.

Аппаратная платформа и производительность

Современные ультрабуки строятся на современных компонентах. Это позволяет добиться эффективности работы. В данном случае применен центральный процессор Intel Core i7-10510U, построенный по 14 нм техпроцессу.

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Это четырехъядерное решение, способное работать в восемь одновременных потоков. Базовая тактовая частота составляет 1.8 ГГц. Технология TurboBoost позволяет разгоняться до 4.9 ГГц.

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Обработку графики поручили дискретной видеокарте NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гбайт собственной GDDR5 памяти. Такая графика позволит с комфортом выполнять любые базовые задачи и даже поиграть в некоторые игры, но ожидать удивительных результатов от нее не стоит.

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Оперативная память полностью распаяна на материнской плате и не подлежит расширению. На момент покупки ноутбука стоит сразу определиться относительно необходимого запаса памяти. В данном случае установлено 16 Гбайт.

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Реализована работа в двухканальном режиме, сама память стандарта DDR4 2666 МГц.

Обратимся к некоторым тестовым программам и оценим общий уровень быстродействия новинки.

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Уровень производительности не позволяет отнести ультрабук к лидерам в общем зачете, но это логично и ожидаемо. А по меркам компактных компьютеров – картина приятная.

Важным моментом в вопросе производительности является качество и эффективность системы охлаждения, определяющие эффективность работы всей системы.

Нагрев передается к медной тепловой трубке и по ней – к радиатору. Для центрального и графического процессоров используется одна общая трубка.

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Радиатор продувается вентилятором (5 В) с большим количеством тонких лопастей. Забор воздуха происходит в центральной части корпуса, дополнительно обдувая все внутренние компоненты.

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С помощью стресс-тестов создадим значительную нагрузку для внутренних компонентов и оценим эффективность работы системы охлаждения.

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Температурный режим поддерживается стабильным, перегрев не допускает ни при каких обстоятельствах. В максимальных режимах работа вентилятора слышна, но не создает какого-либо дискомфорта. Корпус нагревается в зоне ближе к дисплею, заметно, но не критично. Температурный режим сохраняется на отметке около 75 градусов и не превышает 80 градусов даже при длительных нагрузках.

Троттлинг процессора проявляется при длительной работе под нагрузкой, но частоты не опускаются даже до уровня базовых величин. Таким образом процессор сохраняет возможность работать в режиме TurboBoost.

Современные низковольтажные процессоры обладают неплохой производительностью и расходуют минимальное количество энергии. Да, они не смогут соревноваться с десктопными решениями или моделями для игровых ноутбуков, но им это и не требуется. А вот обеспечить необходимый уровень производительности в любых повседневных задачах они способны.

Тем более, современные технологии позволяют наделить игровой производительностью даже базовые модели ноутбуков. Речь идет о сервисе GeForce NOW, предлагающем арендовать графическую производительность на сервере NVIDIA. В таком формате ноутбук превратится в средство удаленного управления и на него будет лишь транслироваться игровой процесс. А все вычисления производятся на удаленном сервере.

Мультимедиа

Для видеосвязи предусмотрена веб-камера в верхней части дисплея. Она снабжена световым индикатором активности, а слева и справа можно увидеть отверстия для микрофонов.

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Основные динамики достаточно крупных размеров расположены слева и справа на тыльной стороне корпуса. Звук отражается от поверхности в сторону пользователя.

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Над доводкой звуковой части разработчики трудились совместно с инженерами из компании Harman/Kardon. Также здесь применяется фирменная технология SonicMaster, предполагающая использование интеллектуального усилителя звука и программных доводок звука.

Коммуникация и безопасность

Доступ в интернет осуществляется с помощью беспроводного модуля Intel Wi-Fi 6. Порта RJ-45 для подключения к проводной сети не предусмотрено. Компания ASUS уделяет внимание качеству работы беспроводных сетей и поэтому применяет каскад антенн для получения стабильного качества связи независимо от внешних условий.

Для подключения беспроводных аксессуаров и передачи файлов предусмотрен модуль Bluetooth v5.0.

К работе беспроводных модулей никаких нареканий не возникло. А вот среди средств аутентификации пользователя предусмотрен только ввод пароля. Разблокировка по лицу в данной модели не предусматривается вовсе, а наша модификация лишена и сканера отпечатков пальцев.

Впрочем, по опыту знакомства с иными ультрабуками компании можем с уверенностью предположить отсутствие каких-либо нареканий к работе сканера и здесь.

Файловая система

Для хранения файлов применяются твердотельные накопители формата M.2 с интерфейсом PCI-E. Доступны версии от 256 Гбайт до 1 Тбайта. В нашем случае объем максмальный.

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Твердотельные современные накопители отличаются высокими скоростными показателям, оценим работу в случае с нашим героем.

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Как видим, независимо от объема обрабатываемых данных накопитель успешно справляется со своей задачей и сохраняет высокую скорость работы. Точно можно утверждать, что недостатка скорости пользователь испытывать не будет.

Время автономной работы

Первым делом было проведено тестирование времени работы в простое. В режиме энергосбережения и с отключенным дисплеем, остановлены все фоновые процессы. Активными остаются только системные процессы и Wi-Fi соединение.

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В таком режиме ASUS VivoBook 14 S433F отключился спустя 12 часов непрерывной работы – весьма солидно.

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Увеличим нагрузку с помощью воспроизведения видеороликов на YouTube в качестве 1080 р. Использовался интернет-браузер Microsoft Edge. Яркость дисплея максимальная, звук отключен, режим работы – оптимальная производительность. Время работы составило почти три с половиной часа. Это достаточно типичный результат для современных аппаратов такого класса.

Наконец, имитируем максимальную нагрузку на процессор. Режим максимальной производительности, максимальная яркость дисплея и стресс-тест создают весьма тяжелые условия работы.

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В таких условиях результат составил около двух часов. Учитывая степень нагрузки, такой показатель неплох.

Хотя наш герой обладает компактным корпусом и небольшой массой, запаса энергии достаточно для повседневного использования без постоянного доступа к зарядке. В случае с офисной работой без существенной нагрузки на графический процессор – запаса энергии должно хватить на стандартный рабочий день.

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Если же подзарядка в течение дня потребуется, на помощь придет компактный адаптер питания, который вполне можно носить с собой благодаря небольшим габаритам и скромной массе. Мощность составляет 65 Вт.

Заключение

Следуя путем популяризации ультрабуков, компания ASUS расширяет модельный ряд и предлагает пользователям различные модификации. В целом, все они подчинены философии компактности, качества и сбалансированности. Однако стремление к компактности налагает определенные требования и ограничения к выбору комплектующих и подразумевает увеличение стоимости. Новинка под индексом S433F явилась своеобразным шагом в сторону. В поисках способов предложить доступную модель (без скидок по части функционала или качества) были использованы дисплеи с чуть большей рамкой. Хотя без прямого сравнения разницу можно и не заметить, зато снижение стоимости трудно будет упустить.

Еще одним фактором удешевления можно назвать недоступность фирменного ScreenPad 2.0 даже в топовых модификациях. Впрочем, будем честными, далеко не всем необходим дополнительный дисплей вместо тачпада. Упрощение конструкции выразилось в отказе от механизма ErhoLift, теперь компьютер всегда опирается на основную часть корпуса и не приподнимается в рабочем положении. И здесь также компромисс далеко не всем покажется грустным.

Зато удалось сохранить качественную и современную аппаратную платформу, добиться корректной работы системы охлаждения и разместить емкий аккумулятор внутри компактного корпуса. Металлические панели собраны друг с другом точно и ультрабук воспринимается ничуть не хуже своих собратьев из линейки ZenBook, разве что немного толще.

Конечно, ASUS VivoBook S14 S433F вряд ли получится назвать бюджетным решением. Однако при выборе стильного, компактного и современного ноутбука он заслуживает внимания.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS VivoBook S14 S433F получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS VivoBook S14 S433F.

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eds
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Современные видяхи такие тяжелые стали, что 3 слотовые варианты RTX 20xx и RX 57xx порой весят 1500-1700 грамм, как результат они сильно прогибаются не смотря на бэкплейт и не помогает армированный PC...
Всё о вертикальной установке видеокарты
Сильвестр с талоном
12:49
Ахах) +
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
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