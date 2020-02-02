Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- HITMAN 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в систем играх
- Заключение
- Конфигурации игровых ПК
Вступление
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне до 50 000 рублей.
рекламаЦикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Прошлые материалы:
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рекламаНапомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Тестовая конфигурация
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
- Материнская плата №2: Gigabyte X370 AORUS Gaming 5, АМ4;
- Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
- Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666 МГц / CL14 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
- Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on;
- Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
- Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
- Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).
Процессоры
- Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
- Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
- Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;
- Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
- Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
- Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц.
Видеокарты:
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);
- Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor).
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
- Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.4.
- Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed Odyssey.
- Battlefield V.
- Call of Duty: Modern Warfare (2019).
- Far Cry New Dawn.
- HITMAN 2.
- Need for Speed Heat.
- Shadow of the Tomb Raider.
- Star Wars Jedi: Fallen Order.
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестов: сравнение производительности
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
- Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
- Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
- Core i3-9350KF (4400-4600 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);
- Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
- Ryzen 7 2700 (3200-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);
- Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц).
Разгон:
- Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
- Core i5-9400F (3900-4100 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Core i3-9350KF (4900 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
- Core i3-9350KF (4900 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);
- Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
- Ryzen 7 2700 (4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);
- Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц).
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Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
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Battlefield V
- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
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Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
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HITMAN 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
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Need for Speed Heat
- Версия 1.04.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Глобальное освещение - HBAO.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
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Shadow of the Tomb Raider
- Версия 1.0 build 296.0_64.
- DirectX 12.
- NVIDIA RTX DLSS - выключена.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество трассировки лучей - выключены.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Тесселяция - включена.
- Засветка - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Пространственные отражения - выключены.
- Качество пространственных контактных теней - выключены.
- Качество симуляции волос - низкое.
- Объемное освещение - включено.
- Блики - включены.
- Эффекты экрана - включены.
Star Wars Jedi: Fallen Order
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
- "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB" - 49 450 рублей;
- "Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB" - 49 250 рублей;
- "Core i3-9350KF + GeForce GTX 1660 6GB" - 49 300 рублей;
- "Core i3-9350KF + Radeon RX 590 8GB" - 49 100 рублей;
- "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 42 900 рублей;
- "Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 6GB" - 49 600 рублей;
- "Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB" - 49 450 рублей;
- "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 48 650 рублей;
- "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB" - 44 500 рублей;
- "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 45 100 рублей.
Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)
Заключение
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций видно, что в номинальном режиме работы лидировали связки "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB". Второе место разделили сразу пять систем: "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB", "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB", "Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 6GB", "Core i3-9350KF + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB". Третью позицию оккупировали конфигурации "Core i3-9350KF + Radeon RX 590 8GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB".
После разгона первое место разделили связки "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" и "Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 6GB". Второе место осталось за конфигурациями "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB" и "Core i3-9350KF + GeForce GTX 1660 6GB". Третью позицию разделили системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB", "Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB", "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB", "Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB" и "Core i3-9350KF + Radeon RX 590 8GB".
Лидирующие конфигурации обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр, что плюс для систем среднего ценового сегмента. Исключением стали проекты Assassin's Creed Odyssey и Shadow of the Tomb Raider, которые способны по полной нагрузить и премиумные игровые ПК.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме безоговорочным лидером была связка "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB". Вторую строчку заняли конфигурации "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB", "Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB" и "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB", третью - "Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB".
После разгона расстановка сил незначительно изменилась. Первое место разделили системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" и "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB". Вторую строчку заняла связка "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB". Третью позицию поделили системы "Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB", "Core i3-9350KF + GeForce GTX 1660 6GB" и "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB".
Итак, прижимистому пользователю хорошо подойдет система "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB". Она обеспечила высокие результаты в большинстве протестированных игр и была одной из самых привлекательных для покупки среди всех участников тестирования.
При большем бюджете пользователю стоит обратить внимание на конфигурацию "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB". Примечательно, что для максимального раскрытия ее потенциала необходимо разогнать процессор и видеокарту. После этих манипуляций система вышла в лидеры общего зачета, вдобавок оказалась одной из самых привлекательных для покупки.
Конфигурации игровых ПК
Вариант №1 (Core i5-9400F + GeForce GTX 1660 6GB).
- Процессор: Core i5-9400F - 10 800;
- Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 500;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
- ИТОГО: 49 450 рублей.
Вариант №2 (Core i5-9400F + Radeon RX 590 8GB).
- Процессор: Core i5-9400F - 10 800;
- Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 500;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
- ИТОГО: 49 250 рублей.
Вариант №3 (Core i3-9350KF + GeForce GTX 1660 6GB).
- Процессор: Core i3-9350KF - 10 650;
- Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 500;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
- ИТОГО: 49 300 рублей.
Вариант №4 (Core i3-9350KF + Radeon RX 590 8GB).
- Процессор: Core i3-9350KF - 10 650;
- Материнская плата: Gigabyte Z390 UD - 7 500;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
- ИТОГО: 49 100 рублей.
Вариант №5 (Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).
- Процессор: Core i3-9100F - 5 850;
- Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
- Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 500W FSP ATX-500PNR - 2 400;
- ИТОГО: 42 900 рублей.
Вариант №6 (Ryzen 7 2700 + GeForce GTX 1660 6GB).
- Процессор: Ryzen 7 2700 - 10 800;
- Материнская плата: ASUS PRIME X370-PRO - 7 350;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
- ИТОГО: 49 600 рублей.
Вариант №7 (Ryzen 7 2700 + Radeon RX 590 8GB ).
- Процессор: Ryzen 7 2700 - 10 800;
- Материнская плата: ASUS PRIME X370-PRO - 7 350;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;
- ИТОГО: 49 450 рублей.
Вариант №8 (Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).
- Процессор: Ryzen 5 1600 - 6 800;
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty B450 GAMING K4 - 6 400;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
- ИТОГО: 48 650 рублей.
Вариант №9 (Ryzen 5 1600 + Radeon RX 590 8GB).
- Процессор: Ryzen 5 1600 - 6 800;
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty B450 GAMING K4 - 6 400;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;
- ИТОГО: 44 500 рублей.
Вариант №10 (Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).
- Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 200;
- Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
- Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
- Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;
- Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
- Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 3 600;
- Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
- Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
- ИТОГО: 45 100 рублей.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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