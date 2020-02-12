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Вступление

В данном обзоре будут протестированы процессоры стоимостью до 18 000 рублей. Тесты ЦП пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

Героями данного обзора стали следующие процессоры:

Core i5-9600KF;

Core i5-8600K;



Ryzen 5 3600Х;

Ryzen 5 3600;

Ryzen 7 2700X.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности процессоров и среднегеометрические результаты ЦП в восьми играх.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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