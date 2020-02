Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2, основанной на движке Apex.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).

Процессор: Intel Core i5-3570 или Ryzen 3 1300X.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.

Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).

Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600Х.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 50 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8192 Мбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт.