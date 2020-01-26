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Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 40 000 рублей.

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Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666 МГц / CL14 / 1.35 В), X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В), X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;
  • Pentium G5420 - 3800 МГц;

  • Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц.

Видеокарты:

  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1660 6144 Мбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);

  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI).

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.3.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • Hitman 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1346/8000 МГц);

  • Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1346/8000 МГц).

Разгон:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1450/9000 МГц);

  • Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
  • Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1450/9000 МГц).

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Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трассировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • "Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" - 38 000 рублей;
  • "Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB" - 38 200 рублей;
  • "Pentium G5420 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 40 300 рублей;
  • "Pentium G5420 + Radeon RX 590 8GB" - 36 500 рублей;
  • "Pentium G5420 + Radeon RX 580 8GB" - 34 950 рублей;

  • "Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB" - 40 000 рублей;
  • "Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB" - 39 550 рублей;
  • "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB" - 39 900 рублей;
  • "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB" - 39 700 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB" - 35 350 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)

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Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала система «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место заняли связки «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB"» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Третью строчку поделили конфигурации «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB».

После разгона первое место разделили сразу три связки «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место осталось за конфигурациями «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB», третье – «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB».

Лидирующие системы показали высокие результаты в большинстве протестированных игр, что является плюсом для умеренно бюджетных конфигураций. Исключением стали проекты: Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider, которые способны загрузить и премиумные игровые ПК.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидирующую позицию разделили конфигурации «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Вторую строчку заняли связки «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB». На третьей позиции разместились системы «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB» и «Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB».

После разгона расстановка сил немного изменилась. Первое место сохранили связки «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место осталось за конфигурациями «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Третью строчку разделили системы «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB».

Основываясь на результатах данных тестов можно утверждать, что лучшими вариантами для приобретения станут системы «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Они были первыми в обоих режимах работы и при этом оказались самыми привлекательными для покупки. Хорошей альтернативой станут связки «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB». Однако стоит учитывать, что в целом они были немного медленнее лидеров.

Конфигурации игровых ПК


Вариант №1 (Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB).

  • Процессор: Core i3-9100F - 5 850;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 500W FSP ATX-500PNR - 2 400;
  • ИТОГО: 38 000 рублей.


Вариант №2 (Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB).

  • Процессор: Core i3-9100F - 5 850;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
  • ИТОГО: 38 200 рублей.


Вариант №3 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 500W FSP ATX-500PNR - 2 400;
  • ИТОГО: 40 300 рублей.


Вариант №4 (Pentium G5420 + Radeon RX 590 8GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
  • ИТОГО: 36 500 рублей.


Вариант №5 (Pentium G5420 + Radeon RX 580 8GB).

  • Процессор: Pentium G5420 - 4 150;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;
  • Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;
  • Видеокарта: Radeon RX 580 8Gb - 13 250;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
  • ИТОГО: 34 950 рублей.


Вариант №6 (Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1600 - 7 100;
  • Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
  • ИТОГО: 40 000 рублей.


Вариант №7 (Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;
  • Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
  • Видеокарта: Radeon RX 570 4Gb - 10 300;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;
  • ИТОГО: 39 550 рублей.


Вариант №8 (Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
  • ИТОГО: 39 900 рублей.


Вариант №9 (Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB).

  • Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;
  • Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;
  • ИТОГО: 39 700 рублей.


Вариант №10 (Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB).

  • Процессор: Ryzen 3 1200 - 3 300;
  • Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;
  • Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 1 850;
  • Видеокарта: Radeon RX 580 8Gb - 13 250;
  • Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;
  • Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;
  • Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;
  • Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;
  • ИТОГО: 35 350 рублей.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Quqbq
08:55
Сколько там интел обещает 10нм процессоры? И где они? В дохлых неттопах? xD Если к выходы 4000 райзенов успеют, то действительно для них невероятным достижением будет xD
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RadeoForce
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Автор, тебе объяснить, в каких случаях НТ дает профит? Я без подъеба, из добрых намерений
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Илья Александрович
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Ты долбоеб? Процы на ряженке не просто холодные, а реально ледяные 65 Вт, это просто дико маленькое тепловыделение, приведи пример интеловского проца и мощностью 2600 и меньшей теплоотдачей? Что нечег...
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Полыхающий интелбой
08:44
Никакая. Для экселя обязательно иметь любую видеокарту)
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Юрий Пименов
08:41
Скорее, отсосет при попытке откусить. :)
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Тилька Шмидт
08:41
Да жалуется чувак, неужели нельзя сразу сделать игру без багов и хорошо отшлифованной в техническом плане.
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