Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 40 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх

Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X370 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666 МГц / CL14 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666 МГц / CL14 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3333 МГц / CL14 / 1.38 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX);

1 Тбайт, HDD Western Digital Caviar Green (WD10EZRX); Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;



Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1400 - 3200-3400 @ 4000 МГц;

Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц.

Видеокарты:

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Мбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 6144 Мбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);

Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI).

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.3.

NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.3. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (1770/12000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1346/8000 МГц);



Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);

Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);

Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (1785/8000 МГц);

Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1545/8000 МГц);

Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1346/8000 МГц).

Разгон:

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1660 Ti 6GB (2000/15000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1450/9000 МГц);



Ryzen 5 1600 (3200-3600 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);

Ryzen 5 1600 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);

Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + GeForce GTX 1660 6GB (2050/9500 МГц);

Ryzen 5 1400 (4000 МГц) + Radeon RX 590 8GB (1670/9000 МГц);

Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 580 8GB (1450/9000 МГц).

Assassin's Creed Odyssey

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.

Battlefield V

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трассировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.

Far Cry New Dawn

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.

Hitman 2

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.

Need for Speed Heat

Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.

Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

"Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB" - 38 000 рублей;

"Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB" - 38 200 рублей;

"Pentium G5420 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB" - 40 300 рублей;

"Pentium G5420 + Radeon RX 590 8GB" - 36 500 рублей;

"Pentium G5420 + Radeon RX 580 8GB" - 34 950 рублей;



"Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB" - 40 000 рублей;

"Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB" - 39 550 рублей;

"Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB" - 39 900 рублей;

"Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB" - 39 700 рублей;

"Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB" - 35 350 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем ($/средний FPS)

Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в штатном режиме работы лидировала система «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место заняли связки «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB"» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Третью строчку поделили конфигурации «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB».

После разгона первое место разделили сразу три связки «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место осталось за конфигурациями «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB», третье – «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB».

Лидирующие системы показали высокие результаты в большинстве протестированных игр, что является плюсом для умеренно бюджетных конфигураций. Исключением стали проекты: Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider, которые способны загрузить и премиумные игровые ПК.

По соотношению цена/производительность в номинальном режиме работы лидирующую позицию разделили конфигурации «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB», «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Вторую строчку заняли связки «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB». На третьей позиции разместились системы «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB» и «Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB».

После разгона расстановка сил немного изменилась. Первое место сохранили связки «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Второе место осталось за конфигурациями «Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB» и «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB». Третью строчку разделили системы «Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB».

Основываясь на результатах данных тестов можно утверждать, что лучшими вариантами для приобретения станут системы «Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB» и «Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB». Они были первыми в обоих режимах работы и при этом оказались самыми привлекательными для покупки. Хорошей альтернативой станут связки «Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB» и «Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB». Однако стоит учитывать, что в целом они были немного медленнее лидеров.

Конфигурации игровых ПК





Вариант №1 (Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 6GB).

Процессор: Core i3-9100F - 5 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 500W FSP ATX-500PNR - 2 400;

ИТОГО: 38 000 рублей.





Вариант №2 (Core i3-9100F + Radeon RX 590 8GB).

Процессор: Core i3-9100F - 5 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 38 200 рублей.





Вариант №3 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1660 Ti 6GB).

Процессор: Pentium G5420 - 4 150;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb - 19 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 500W FSP ATX-500PNR - 2 400;

ИТОГО: 40 300 рублей.





Вариант №4 (Pentium G5420 + Radeon RX 590 8GB).

Процессор: Pentium G5420 - 4 150;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 36 500 рублей.





Вариант №5 (Pentium G5420 + Radeon RX 580 8GB).

Процессор: Pentium G5420 - 4 150;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 4 700;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 350;

Видеокарта: Radeon RX 580 8Gb - 13 250;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 34 950 рублей.





Вариант №6 (Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660 6GB).

Процессор: Ryzen 5 1600 - 7 100;

Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 40 000 рублей.





Вариант №7 (Ryzen 5 1600 + Radeon RX 570 8GB).

Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;

Материнская плата: ASRock X370M PRO4 - 5 050;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;

Видеокарта: Radeon RX 570 4Gb - 10 300;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 650W FSP Q-Dion QD-650 - 3 450;

ИТОГО: 39 550 рублей.





Вариант №8 (Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 6GB).

Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;

Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;

Видеокарта: GeForce GTX 1660 6Gb - 15 000;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 39 900 рублей.





Вариант №9 (Ryzen 5 1400 + Radeon RX 590 8GB).

Процессор: Ryzen 5 1400 - 5 400;

Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho 90 - 2 750;

Видеокарта: Radeon RX 590 8Gb - 14 500;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 3 100;

ИТОГО: 39 700 рублей.





Вариант №10 (Ryzen 3 1200 + Radeon RX 580 8GB).

Процессор: Ryzen 3 1200 - 3 300;

Материнская плата: Gigabyte B450M DS3H - 4 450;

Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 1 850;

Видеокарта: Radeon RX 580 8Gb - 13 250;

Оперативная память: 2х8Gb DDR4 2666 @ 3333 MHz Samsung - 4 500;

Дисковая подсистема: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 2 700;

Корпус: Thermaltake Versa H25 Black - 2 500;

Блок питания: 550W FSP ATX-550PNR - 2 800;

ИТОГО: 35 350 рублей.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.