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Вступление

На днях в первом обзоре мы рассмотрели новую видеокарту среднего сегмента AMD Radeon RX 5600 XT на примере варианта Sapphire Pulse и протестировали ее в штатном режиме. Остается лишь разобрать графический ускоритель и рассмотреть подробнее систему охлаждения и печатную плату, а также проверить разгон и протестировать производительность в сравнении с разогнанными же конкурентами. От слов переходим сразу к делу и займемся разборкой.

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Печатная плата и система охлаждения

Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse скрепляют 11 винтов, все расположены с обратной стороны видеокарты. Семь из них ответственны за сочетание фронтального кожуха и задней защитной пластины.

И если их можно открутить, не рискуя потерять гарантию, то четыре оставшихся – собственно прижимающих радиатор к графическому процессору посредством задней упорной крестовины – уже нет. На двух из них присутствуют защитные пломбы, повреждение которых лишает гарантии на видеокарту.

Но когда это нас останавливало?

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Открутив все винты разом (для этого понадобятся два типа маленьких крестовых отверток, потому что квартет винтиков «бэкплейта» отличается от остальных размером), сначала снимаем заднюю пластину, а затем и кожух.

Первая предусмотрительно закрыта изнутри изолирующей пленкой и даже содержит одну термопрокладку – уникальное явление!

Но радиатор, на самом деле, уже тоже ничего, кроме термопасты и нескольких термолипучек не держит. Он также легко снимается.

Перед нами достаточно продвинутая конструкция, которая основана на трех медных тепловых трубках. Они сплюснуты в основании и припаяны что к нему, что к алюминиевым ребрам радиатора.

Весь радиатор никелирован, кроме основания, которое оставили медным. Оно достаточно крупное для такого графического процессора, хотя качество его полировки не самое идеальное.

Сам теплорассеиватель содержит много отдельных площадок для отвода тепла от других элементов. В первую очередь это микросхемы памяти и мосфеты системы питания. Соседние элементы питания снабжены своими маленькими радиаториками, которые обнаруживаются уже на самой плате:

Система питания выполнена по схеме 4+1 (GPU и память). Микросхемы GDDR6 остались прикрытыми термолипучками, и я не стал их трогать, чтобы не повредить.

Но и так понятно, что на шести площадках из восьми напаяны микросхемы Micron GDDR6 – как, по-моему, на всех последних видеокартах вообще всех ценовых сегментов.

AMD не утруждает себя маркировкой своих GPU. Но мы уже и так знаем, что перед нами Navi 10 PRO. Точно такой же, как у модели Radeon RX 5700. Это, бесспорно, главный актив видеокарты Radeon RX 5600 XT.

Sapphire не изменяет себе и в использовании вентиляторов с простым креплением посредством одного винта. Перед нами давно знакомая модель FD10015M12D на шарикоподшипнике – надежная и с адекватным шумовым профилем. А главное, распространенная: при необходимости в китайских интернет-магазинах не составит труда найти аналогичную на замену.

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В завершение отметим, что производитель применил качественный термоинтерфейс. Потому что при повторном тестировании после сборки видеокарты с нашим штатным Gelid GC-Extreme я получил ровно те же температуры во всех режимах. Это не Zotac, которая использует более эффективную термопасту, но тоже достойное решение, особенно с учетом не самого дорогого сегмента новинки.

На этом все, можно переходить к тестам.

Тестовый стенд и разгон

Напомню, что видеокарта тестировалась в составе следующей системы:

Центральный процессор: Intel Core i9-9900K;

Система охлаждения CPU: Deepcool Captain 240 Pro;

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 7;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Накопитель: Galax Hall of Fame (HOF M.2 SSD) 2 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Вт;

Версии ПО: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1903), драйверы NVIDIA 441.87; AMD 20.1.1.

А в качестве конкурентов для тестируемой Sapphire Radeon RX 5600 XT 6 GB все так же использовались:

ASUS GeForce RTX 2060 Strix;

KFA2 GeForce GTX 1660 Ti;

Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 4 GB;

AMD Radeon RX 5700 reference.

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Центральный процессор был разогнан до 5.0 ГГц по четырем первым ядрам и до 4.8 ГГц по остальным.

Видеокарты тестировались в двух режимах: штатном и в разгоне. Сам разгон осуществлялся при помощи AMD Radeon Software (Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5700) и MSI Afterburner (остальные). Эффективность систем охлаждения и энергопотребление проверялись в MSI Kombustor (аналог FurMark).

Уровень шума измерялся шумомером (модель TM-104 с заявленным нижним пределом измерения в 30 дБ) с расстояния в 100 см от плоскости вентиляторов видеокарт. Как раз столько – 30 дБ – составлял измеренный фоновый уровень шума с работающей в простое на сниженных оборотах системой охлаждения CPU (у блока питания вентилятор при низкой нагрузке вообще отключается).

Энергопотребление измерялось суммарно всей системы, сколько она потребляет «от розетки», включая потребление остальных компонентов и КПД блока питания. А итоговое значение округлялось до 10 Вт. Но учитывая, что в тестовом стенде при этом отличались только видеокарты и их режимы работы, разница в значениях на графиках и составляет разницу в энергопотреблении видеокарт.

Если BIOS для получения корректных результатов тестирования хотя бы в штатном режиме мне пришлось перепрошить на обновленную – с повышенными частотами – сразу же, то разгоном за первые сутки тестирования я заняться не успел. Но в этот раз расскажу и о нем. Собственно, долго расписывать не придется. MSI Afterburner адекватно с последними моделями AMD не работает. Но, к счастью, программное обеспечение AMD Radeon Software предлагает продвинутую функциональность для оверклокинга.

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Единственное, что смущает – это низкие лимиты разгона конкретно Radeon RX 5600 XT. У меня есть теория, что они задавались еще до того, как производитель перед самым выпуском реальных моделей решил заметно поднять частоты (и заставил пользователей массово обновлять прошивку). И, возможно, лимиты еще увеличат в будущих версиях.

Пока приходится довольствоваться тем, что есть: максимум 1820 МГц GPU Boost Clock и 1860 МГц по памяти против штатных 1750 МГц в обоих вариантах. Разумеется, не забыв и задрать до доступного предела Power Limit.

С такими настройками видеокарта Sapphire сохраняла полную стабильность во всех тестах – потенциал разгона у нее явно выше.

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Можно протестировать температурный и шумовой режимы – насколько с таким разгоном справляется система охлаждения Sapphire Radeon RX 5600 XT.

Тут для обеспечения температуры GPU не выше 75 градусов (напомню, что комнатная температура во всех моих тестах поддерживается на уровне 23–24°C) вентиляторам пришлось раскрутиться до более чем 1600 об/мин. Это не могло не сказаться на уровне шума, с расстояния в один метр он составил 39 дБ. Характер шума здешних вентиляторов не раздражает – это равномерный аэродинамический шелест. Однако в реально тихом системном блоке видеокарту в таком режиме будет уже слышно. Впрочем, на то это и разгон.

Энергопотребление всей системы в разгоне также существенно возрастает и составляет 290 Вт (против, напомню, 250 и 220 Вт в штатном режиме с производительной и тихой версиями BIOS).

Можно видеть, что реальная частота работы GPU возросла более чем на 100 МГц в сравнении с тестом MSI Kombustor в штатном режиме. Вкупе с заметным разгоном видеопамяти это позволяет надеяться на прибавку игровой производительности. Дублировать полностью второй раз за три дня методику ее тестирования не буду, вы без проблем найдете ее в обзоре Radeon RX 5600 XT. И если не читали его, то лучше сейчас восполнить этот пробел.

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Здесь просто уточню, что на графиках ниже видеокарты в разгоне отмечаются пометкой «OC».

Результаты тестирования игровой производительности

На всех графиках чем больше значение, тем лучше. Результаты игровой производительности Radeon RX 5600 XT в сравнении с конкурентами по отдельности мы уже анализировали. Здесь лишь в конце подведем общие итоги по влиянию на скорость разгона разных видеокарт.

3DMark Time Spy



Total Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Total Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Total Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike Extreme



Total Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike Ultra



Total Score

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike Ultra



Graphics Score

Больше – лучше





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World of Tanks enCore



1080p, очки

Больше – лучше





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World of Tanks encore RT



1080p, очки

Больше – лучше





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Neon Noir Ray Tracing Benchmark



1080p, очки

Больше – лучше





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Assassin's Creed Odyssey



1080p, FPS

Больше – лучше





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Battlefield V



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Call of Duty: Modern Warfare (2019)



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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F1 2018



4K, Min FPS | Avg FPS

Больше – лучше





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Metro Exodus



1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



1080p, FPS

Больше – лучше





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Tom Clancy's The Division 2



1080p, FPS

Больше – лучше





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Тут поклонникам AMD впору снова порадоваться. Семейство Radeon RX 5700 и RX 5700 XT изначально, по заявлениям самого производителя, не было предназначено для разгона. И, как результат, частотным потенциалом обладает очень скромным. А прирост производительности от разгона текущих флагманов модельного ряда AMD зачастую нужно искать буквально с лупой.

В отличие от них, Radeon RX 5600 XT действительно неплохо разгоняется. Да, лишь на 5–6 % что по GPU, что по памяти. Но и прирост производительности от оверклокинга (при условии использования с быстрым CPU, который не станет узким местом) в большинстве случаев честно составляет около пяти процентов. Собственно, как и у видеокарт NVIDIA. Именно поэтому нет никакого смысла анализировать результаты тестов по отдельности: расстановка сил относительно главного конкурента после разгона практически не меняется. А к Radeon RX 5700 во многих случаях RX 5600 XT становится еще ближе.

Заключение

Призванное быть предварительным заключение из первого обзора, на самом деле, остается полностью в силе. Radeon RX 5600 XT – это крепкий конкурентоспособный продукт среднего ценового сегмента. Он заметно быстрее всех актуальных среднебюджетных видеокарт NVIDIA GeForce GTX, а в большинстве случаев может поспорить по скорости с GeForce RTX 2060.

В случае с вариантом Sapphire Pulse мы получили отличную недорогую нереференсную модель, обладающую продуманным дизайном, большинством атрибутов видеокарт более дорогих серий, эффективной системой охлаждения и, как выяснилось, достойным разгонным потенциалом. Который полноценно еще даже не позволяют раскрыть текущие программные средства.

Но вопрос цены никуда не исчезает. И я еще раз повторюсь, что в нынешнем виде Radeon RX 5600 XT стал бы хорошим предложением по цене в 17–18 тысяч рублей (что, к слову, эквивалент рекомендованной цены в $279). Впрочем, так же, как рынок заставил подешеветь относительно конкурентов изначально оптимистично оцененные производителем Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, наверняка произойдет и на этот раз. А для конечных потребителей все просто: чем больше выбор, тем лучше.

Евгений Яковлев

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