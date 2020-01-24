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NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет изучена производительность новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт.

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Ее соперниками стали следующие модели:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт;

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;
  • Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Видеокарты:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire).

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.1.3.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • Hitman 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey




  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.


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Battlefield V




  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)




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  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.


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Far Cry New Dawn


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  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.


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Hitman 2




  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.


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Need for Speed Heat




  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.


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Shadow of the Tomb Raider




  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.


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Star Wars Jedi: Fallen Order




  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.


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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 81 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 52 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 49 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 31 000 рублей;

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 28 500 рублей.

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Заключение

По диаграмме производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super занял второе место в общем зачете.

Стоит отметить, что в разрешении 1920 х 1080 потенциал всех видеокарт заметно ограничил разогнанный процессор Core i7-8700K, и GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 показали одинаковые результаты во многих играх.

В разрешении 2560 х 1440 процессор негативно влиял на производительность старших видеокарт в меньше степени. Как следствие, ускоритель GeForce RTX 2080 Super увеличил отрыв от и GeForce RTX 2080 до 5 - 6%.

Только в разрешении 3840 х 2160 новичок NVIDIA смог проявить свой потенциал в полной мере. В этом разрешении он быстрее GeForce RTX 2080 на 7 - 10%.

Большим плюсом для видеокарты GeForce RTX 2080 Super стало то, что она показала высокие результаты в большинстве протестированных игр. Однако в играх Assassin's Creed Odyssey и Need for Speed Heat была продемонстрирована только приемлемая производительность, даже после разгона . В этом нет ничего удивительного, так как в этих проектах не блистал и флагманский ускоритель GeForce RTX 2080 Ti.

По соотношению цена/производительность новинку NVIDIA нельзя назвать привлекательной для покупки. Тем не менее, в своей нише она ни в чем не уступила видеокарте GeForce RTX 2080. Вдобавок все старшие графические ускорители всегда стоили заметно дороже видеокарт других ценовых сегментов.

По итогам данного тестирования можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила на рынок видеокарт добротный графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super. В плане производительности он гармонично дополнил GeForce RTX 2080, в зависимости от разрешения, опередив младшего сородича на 4-10%. Хорошим подспорьем стала незначительно возросшая стоимость видеокарты, благодаря чему обе GeForce RTX 2080 оказались одинаково привлекательными для покупки.

Еще одним плюсом для ускорителя GeForce RTX 2080 Super стал его высокий частотный потенциал. После разгона он сумел заметно приблизиться к флагманской видеокарте GeForce RTX 2080 Ti.

Также стоит упомянуть, что, как и все видеокарты NVIDIA Turing ускоритель GeForce RTX 2080 Super поддерживает ряд новых графических технологий.

  • 1. NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
  • 2. Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
  • 3. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
  • 4. Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Основным преимуществом видеокарты GeForce RTX 2080 Super перед сородичами прошлого поколения и продукцией компании AMD является ее технологический задел на будущее. Выражается он в аппаратной трассировке лучей в реальном времени. На сегодняшний день она уже реализована в играх Control, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V, Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. Вдобавок компания NVIDIA активно сотрудничает со многими студиями-разработчиками игр, поэтому уже в этом году выйдут еще несколько проектов, поддерживающих NVIDIA RTX.

В данном обзоре я не стал тестировать описанные выше технологии NVIDIA RTX, эту работу проделаю в обозримом будущем. В частности будут протестированы все видеокарты NVIDIA Super в перечисленных выше играх. Итоги данных тестов пойдут в отдельные материалы.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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