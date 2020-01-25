Оглавление

Вступление

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Лаборатория продолжает тестирование кулеров бюджетного сегмента, предназначенных для построения недорогого рабочего компьютера.

В очередном материале мы рассмотрим старшую модель семейства Air Frost известного производителя AeroCool, которая направлена на обеспечение максимальной эффективности охлаждения при компактных габаритах.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в очень маленькой картонной упаковке под стать самому решению. На лицевой стороне приводится изображение испытуемого устройства, а также указана поддержка RGB-подсветки с фиксированным свечением.

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На боковых сторонах находятся техническая спецификация системы охлаждения и ее описание на нескольких языках.

После вскрытия упаковки пользователь найдет инструкцию, пакетик с термопастой и крепежную рамку с фиксаторами для сокетов Intel.

Внешний вид и особенности конструкции

AeroCool Air Frost 4 относится к стандартным низкопрофильным кулерам формата Top-Flow. В такой конструкции вентилятор дует перпендикулярно поверхности материнской платы и обдувает околосокетное пространство, что наиболее выигрышно при использовании с бюджетными системными платами, лишенными радиаторов подсистемы питания.

В визуальном плане модель Air Frost 4 это типичный представитель своей конструкции с алюминиевыми пластинами на тепловых трубках и одним вентилятором. Последний крепится к радиатору с помощью пары комплектных скоб.

Габариты кулера составляют 114 х 92 х 78 мм, масса – 250 г, из которых 220 г приходится на радиатор. Высота в 114 мм обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Middle Tower, а ширина в 78 мм в ряде случаев позволяет избежать конфликтов с высокими модулями ОЗУ.

В конструкции теплорассеивателя используются четыре U-образные 6 мм тепловые трубки, на которые нанизаны 36 алюминиевых пластин толщиной 0.7 мм на расстоянии ~2 мм. Никакой пайки при этом не используется, что положительно отображается на цене продукта, но может повлиять на его эффективность.

Ребра радиатора получили шахматный рисунок для увеличения полезной площади.

В основании кулера применен массивный радиатор с зафиксированной крепежной планкой; данный тип крепления используется на сокетах AMD.

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Основание AeroCool Air Frost 4 выполнено по технологии прямого контакта, причем трубки расположены не самым плотным образом, зато качество контактной поверхности и сопряжение с алюминиевой вставкой находятся на хорошем уровне.

Подошва достаточно ровная и отшлифована очень чисто, но не отполирована до зеркального блеска.

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В роли штатного «ветродуя» в AeroCool Air Frost 4 выступает 92 мм пропеллер с фирменным логотипом. Для подключения применяется 3-контактный кабель в оплетке длиной 20 см. Семилопастная крыльчатка получила закругленные края, что, по мнению разработчика, позволяет оптимизировать воздушный поток и уменьшить уровень шума.

В данном случае она приятного белого цвета и снабжена активной RGB-подсветкой. Это редкое явление для ценового сегмента новинки, которое может привлечь большинство пользователей.

Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения лопастей отсутствует, заявлена скорость 1800 об/мин. Однако в ходе тестирования материнская плата успешно регулировала диапазон вращения в пределах 500 – 2250 об/мин.

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Установка и использование

Для процессоров Intel требуется установка специальной круглой рамки, к которой фиксируется штатная перемычка.

Контакт AeroCool Air Frost 4 с процессором мощный, для демонтирования кулера потребуются значительные усилия. Отпечаток хороший, но неравномерный.

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Подсветка кулера AeroCool Air Frost 4

Система охлаждения AeroCool Air Frost 4 включает постоянно активную RGB-подсветку, которая по факту обычная LED без возможности ее изменения.

Краткие технические характеристики

AeroCool Air Frost 4 это старшая модель в семействе Air Frost, обладающая четырьмя тепловыми трубками и возможностью рассеивания тепла до 125 Вт.

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Для менее горячего центрального процессора разработчики предлагают кулер Air Frost 2, который, исходя из названия, оснащен двумя тепловыми трубками. Его показатель TDP составляет 110 Вт при схожих прочих характеристиках.

Замыкает модельный ряд младшая версия AeroCool Air Frost Plus стандартной конструкции с разведенными ребрами радиатора. Она характеризуется оригинальным дизайном и фирменной подсветкой вентилятора, который подрос до 120 мм.

Такое решение позволяет качественнее обдувать околосокетное пространство, но отсутствие тепловых трубок уменьшает общий показатель эффективности.

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Наименование AeroCool Air Frost 4 AeroCool Air Frost 2 AeroCool Air Frost Plus Поддерживаемые разъемы LGA 2066/ 2011/ 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 / FM2 / FM1 LGA 2066/ 2011/ 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+ /AM2/ FM2/ FM1 LGA 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2/ FM1 Материал основания Алюминий Алюминий Алюминий Материал ребер основания Медь, прямой контакт Медь, прямой контакт Медь, прямой контакт Тепловые трубки 4 x 6 мм 2 x 6 мм - Расчетная мощность TDP, Вт 125 110 110 Вентилятор 92 х 25 92 х 25 120 х 25 Тип подшипника Гидравлический Гидравлический Гидравлический Напряжение, В 12 12 12 Стартовое напряжение, В 7 7 7 Сила тока, А 0,46 0,46 0,45 Энергопотребление 5,52 5,52 5,4 Скорость, об/мин 1800 1800 1500 Воздушный поток, CFM 45,6 45,6 55,1 Уровень шума, дБА 25,7 25,7 24,2 Коннектор 3-pin 3-pin 3-pin Наработка на отказ, часов 60 000 60 000 60 000 Размеры, мм 114 х 92 х 78 114 х 92 х 78 124 х 124 х 70

Тестовый стенд

Тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;

Процессор: Intel Core i7-8700K;

Системы охлаждения процессора: AeroCool Air Frost 4;

Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x;

Корпус: NZXT H700i White.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах 18-20-20-44-2Т.

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.

Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Продолжая общую линейку обзоров СО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.

Тест с комплектными вентиляторами



Температура CPU, °C

Linx 0.7.2





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Габариты модели AeroCool Air Frost 4 не позволяют кулеру демонстрировать уровень производительности, сопоставимый с классической «башней» Cylon 4, но новинка неплохо себя показывает даже в таком тесте с шестиядерным процессором Intel.

Расплатой служит уровень шума, источником которого в большой мере служит оборотистый вентилятор.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м





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Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения крыльчатки.

Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C

Linx 0.7.2





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Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?

Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C

Ведьмак 3: Дикая Охота





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Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м





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При скорости вращения ниже 1600 об/мин кулер AeroCool Air Frost 4 становится комфортным для повседневной работой за ПК.

Заключение

AeroCool Air Frost 4 – классический представитель бюджетных систем охлаждения, ориентированных на рядового пользователя. В большинстве случаев его приобретают для недорогого простенького процессора, с которым новинка покажет себя достойно. А небольшая креативность, проявленная с подсветкой вентилятора, разнообразит серые тона модели.

Более того, эффективности версии Air Frost 4 хватит даже для неразогнанного шестиядерного процессора Intel. Однако учтите, что вентилятор работает в широком диапазоне и при максимальной скорости достаточно шумен. Это позволяет модели лучше охлаждать околосокетное пространство, что немаловажно в бюджетных сборках, но не лучшим образом сказывается на акустической картине.

В сухом остатке, AeroCool Air Frost 4 – это неплохая альтернатива боксовому кулеру, предлагающая определенный запас эффективности и наделенная забавной визуальной составляющей.

Александр Андерсон

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