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Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4

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Оглавление

Вступление

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Лаборатория продолжает тестирование кулеров бюджетного сегмента, предназначенных для построения недорогого рабочего компьютера.

В очередном материале мы рассмотрим старшую модель семейства Air Frost известного производителя AeroCool, которая направлена на обеспечение максимальной эффективности охлаждения при компактных габаритах.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в очень маленькой картонной упаковке под стать самому решению. На лицевой стороне приводится изображение испытуемого устройства, а также указана поддержка RGB-подсветки с фиксированным свечением.

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На боковых сторонах находятся техническая спецификация системы охлаждения и ее описание на нескольких языках.

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После вскрытия упаковки пользователь найдет инструкцию, пакетик с термопастой и крепежную рамку с фиксаторами для сокетов Intel.

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Внешний вид и особенности конструкции

AeroCool Air Frost 4 относится к стандартным низкопрофильным кулерам формата Top-Flow. В такой конструкции вентилятор дует перпендикулярно поверхности материнской платы и обдувает околосокетное пространство, что наиболее выигрышно при использовании с бюджетными системными платами, лишенными радиаторов подсистемы питания.

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В визуальном плане модель Air Frost 4 это типичный представитель своей конструкции с алюминиевыми пластинами на тепловых трубках и одним вентилятором. Последний крепится к радиатору с помощью пары комплектных скоб.

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Габариты кулера составляют 114 х 92 х 78 мм, масса – 250 г, из которых 220 г приходится на радиатор. Высота в 114 мм обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Middle Tower, а ширина в 78 мм в ряде случаев позволяет избежать конфликтов с высокими модулями ОЗУ.

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В конструкции теплорассеивателя используются четыре U-образные 6 мм тепловые трубки, на которые нанизаны 36 алюминиевых пластин толщиной 0.7 мм на расстоянии ~2 мм. Никакой пайки при этом не используется, что положительно отображается на цене продукта, но может повлиять на его эффективность.

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Ребра радиатора получили шахматный рисунок для увеличения полезной площади.

В основании кулера применен массивный радиатор с зафиксированной крепежной планкой; данный тип крепления используется на сокетах AMD.

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Основание AeroCool Air Frost 4 выполнено по технологии прямого контакта, причем трубки расположены не самым плотным образом, зато качество контактной поверхности и сопряжение с алюминиевой вставкой находятся на хорошем уровне.

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Подошва достаточно ровная и отшлифована очень чисто, но не отполирована до зеркального блеска.

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В роли штатного «ветродуя» в AeroCool Air Frost 4 выступает 92 мм пропеллер с фирменным логотипом. Для подключения применяется 3-контактный кабель в оплетке длиной 20 см. Семилопастная крыльчатка получила закругленные края, что, по мнению разработчика, позволяет оптимизировать воздушный поток и уменьшить уровень шума.

В данном случае она приятного белого цвета и снабжена активной RGB-подсветкой. Это редкое явление для ценового сегмента новинки, которое может привлечь большинство пользователей.

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Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения лопастей отсутствует, заявлена скорость 1800 об/мин. Однако в ходе тестирования материнская плата успешно регулировала диапазон вращения в пределах 500 – 2250 об/мин.

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Установка и использование

Для процессоров Intel требуется установка специальной круглой рамки, к которой фиксируется штатная перемычка.

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Контакт AeroCool Air Frost 4 с процессором мощный, для демонтирования кулера потребуются значительные усилия. Отпечаток хороший, но неравномерный.

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Подсветка кулера AeroCool Air Frost 4

Система охлаждения AeroCool Air Frost 4 включает постоянно активную RGB-подсветку, которая по факту обычная LED без возможности ее изменения.

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Краткие технические характеристики

AeroCool Air Frost 4 это старшая модель в семействе Air Frost, обладающая четырьмя тепловыми трубками и возможностью рассеивания тепла до 125 Вт.

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Для менее горячего центрального процессора разработчики предлагают кулер Air Frost 2, который, исходя из названия, оснащен двумя тепловыми трубками. Его показатель TDP составляет 110 Вт при схожих прочих характеристиках.

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Замыкает модельный ряд младшая версия AeroCool Air Frost Plus стандартной конструкции с разведенными ребрами радиатора. Она характеризуется оригинальным дизайном и фирменной подсветкой вентилятора, который подрос до 120 мм.

Такое решение позволяет качественнее обдувать околосокетное пространство, но отсутствие тепловых трубок уменьшает общий показатель эффективности.

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НаименованиеAeroCool Air Frost 4AeroCool Air Frost 2AeroCool Air Frost Plus
Поддерживаемые разъемыLGA 2066/ 2011/ 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 / FM2 / FM1LGA 2066/ 2011/ 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+ /AM2/ FM2/ FM1LGA 115X/ 775 / AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2/ FM1
Материал основанияАлюминийАлюминийАлюминий
Материал ребер основанияМедь, прямой контактМедь, прямой контактМедь, прямой контакт
Тепловые трубки4 x 6 мм2 x 6 мм-
Расчетная мощность TDP, Вт125110110
Вентилятор92 х 2592 х 25120 х 25
Тип подшипникаГидравлическийГидравлическийГидравлический
Напряжение, В121212
Стартовое напряжение, В777
Сила тока, А0,460,460,45
Энергопотребление5,525,525,4
Скорость, об/мин180018001500
Воздушный поток, CFM45,645,655,1
Уровень шума, дБА25,725,724,2
Коннектор3-pin3-pin3-pin
Наработка на отказ, часов60 00060 00060 000
Размеры, мм114 х 92 х 78114 х 92 х 78124 х 124 х 70

Тестовый стенд

Тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Системы охлаждения процессора: AeroCool Air Frost 4;
  • Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super;
  • Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x;
  • Корпус: NZXT H700i White.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах 18-20-20-44-2Т.

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.

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Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Продолжая общую линейку обзоров СО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.

Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C
Linx 0.7.2


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Габариты модели AeroCool Air Frost 4 не позволяют кулеру демонстрировать уровень производительности, сопоставимый с классической «башней» Cylon 4, но новинка неплохо себя показывает даже в таком тесте с шестиядерным процессором Intel.

Расплатой служит уровень шума, источником которого в большой мере служит оборотистый вентилятор.

Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м


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Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения крыльчатки.

Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2


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Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?

Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота


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Участники

Тест с комплектными вентиляторами
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

При скорости вращения ниже 1600 об/мин кулер AeroCool Air Frost 4 становится комфортным для повседневной работой за ПК.

Заключение

AeroCool Air Frost 4 – классический представитель бюджетных систем охлаждения, ориентированных на рядового пользователя. В большинстве случаев его приобретают для недорогого простенького процессора, с которым новинка покажет себя достойно. А небольшая креативность, проявленная с подсветкой вентилятора, разнообразит серые тона модели.

Более того, эффективности версии Air Frost 4 хватит даже для неразогнанного шестиядерного процессора Intel. Однако учтите, что вентилятор работает в широком диапазоне и при максимальной скорости достаточно шумен. Это позволяет модели лучше охлаждать околосокетное пространство, что немаловажно в бюджетных сборках, но не лучшим образом сказывается на акустической картине.

В сухом остатке, AeroCool Air Frost 4 – это неплохая альтернатива боксовому кулеру, предлагающая определенный запас эффективности и наделенная забавной визуальной составляющей.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест кулер AeroCool Air Frost 4.

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