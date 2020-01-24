Оглавление

Вступление

С выходом операционной системы Windows 10 отношение пользователей к безопасности разделилось. Одних устраивает Windows Defender, другие сразу же после установки ОС удаляют встроенный антивирус.

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Несмотря на то, что возможности последнего устроят многих пользователей ОС Microsoft, сторонние программы для борьбы с вредоносным программным обеспечением всё равно не потеряли актуальности.

Инсталляция антивируса – одно из первых действий пользователей Windows после установки операционной системы. Магазин лицензионного ПО BZFuture предлагает прекрасную возможность одним выстрелом убить сразу двух зайцев. В честь китайского Нового года все пользователи смогут купить антивирус со скидкой ~30-50% и в подарок получить ключ на ОС Windows 10 Pro.

Такой бонус будет как никогда кстати в свете последних событий. Напомню, что 14 января 2020 года Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7 спустя более десяти лет с момента релиза.

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Обзор магазина

Теперь что касается сайта самого магазина. Он выполнен в минималистическом стиле. Вверху есть поисковая строка, под которой располагается список категорий товаров. Магазин предлагает офисные пакеты, ключи для ОС Windows, антивирусы, различный дополнительный софт, а также игровые аксессуары (клавиатуры, мышки и прочее). Есть даже отдельная категория, в которой собраны все самые выгодные предложения, ограниченные по времени.

Под всем этим добром располагаются рекламные баннеры, напоминающие об акциях, которые проводит BZFuture. А далее идут различные предложения, сгруппированные по категориям. Это всё представлено на главной странице сайта. Но для того, чтобы получить в подарок ключ на Windows 10 Pro, нужно делать покупки на специальной странице.

В правом верхнем углу сайта можно выбрать язык, правда, большинство страниц останется на английской. Но чтобы сделать заказ, даже базовых его знаний будет достаточно. Отмечу, что для покупки антивируса регистрироваться на BZFuture необязательно, но всё же лучше сделать это, чтобы избавить себя от возможных проблем. Но об этом немного позже.

Предложения на китайский Новый год

Получить ключ на операционную систему можно при покупке одного из нескольких антивирусов. Всего на специальной странице представлено три десятка предложений, но мы рассмотрим только некоторые из них.

В 975.77 руб. обойдётся ключ на антивирус Kaspersky Internet Security для смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционной системы Android, который будет действовать в течение одного года. Антивирус представляет собой новое защитное программное обеспечение, оптимизированное для работы на разных устройствах.

Kaspersky Internet Security обладает веб-фильтром, который отвечает за блокировку ссылок на мошеннические сайты, а также обеспечивает защиту личных данных. Кроме того, антивирус сканирует входящие сообщения на предмет фишинговых ссылок.

Это решение избавит пользователей от нежеланных звонков, блокируя вызовы со скрытых и нецифровых номеров. Само приложение оптимизировано для разных устройств, а его функционирование не сказывается на времени автономной работы гаджета. Заказывая ключ для антивируса в магазине BZFuture, вы экономите примерно 600 руб.

Помимо мобильной версии антивируса, на BZFuture доступен Kaspersky Internet Security для персональных компьютеров. Цена ключа сроком действия 6 месяцев составляет 1059.52 руб. с учётом скидки почти 800 рублей.

Антивирус отвечает за обеспечение защиты цифровой жизни пользователя. Перечень основных функций Kaspersky Internet Security включает блокировку вредоносного софта и прочих потенциальных угроз, защиту платежей путём шифрования и защиту веб-камеры. Для проведения онлайн-платежей предусмотрен специальный защищённый браузер, который открывается автоматически независимо от того, какой веб-обозреватель установлен на ПК пользователя. Кроме того, антивирус обеспечивает безопасное соединение для шифрования информации (до 200 МБ трафика ежедневно).

Kaspersky Internet Security работает в фоновом режиме и сканирует систему на наличие возможных угроз, не мешая пользователю. Для быстрого доступа к ключевым функциям предусмотрена панель управления. В последней ревизии разработчики смогли уменьшить размер антивируса и ускорить процесс его установки на компьютер.

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Кроме Kaspersky Internet Security, в магазине программного обеспечения BZFuture есть и другие антивирусы. Например, в 979.85 руб. оценён McAfee Antivirus . Лицензия действует в течение года. Ключ сроком действия 3 года обойдётся в 1088.80 руб. Какую бы версию вы ни выбрали, экономия составит примерно 1000 руб., а ключ для Windows 10 Pro никуда не денется.

Антивирус обеспечивает защиту от хакеров, желающих получить доступ к домашней сети, и выделяется поддержкой технологии 128-битного шифрования, которая отвечает за сохранность информации, хранящейся в памяти ПК.

McAfee Antivirus выполняет мониторинг сайтов, проверяет файлы и предупредит, если пользователь захочет открыть потенциально опасную ссылку. Антивирус также выделяется оперативной техподдержкой, которая находится на связи 24 часа в сутки.

Ещё одно популярное решение для защиты данных на ПК это Avast Internet Security за 1246.10 руб. Скидка на антивирус составляет свыше 1000 рублей.

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Avast Internet Security – это надёжный помощник, который позволит оперативно справиться с любыми видами угроз. К сильным сторонам антивируса можно отнести интеллектуальное сканирование, блокировку веб-сайтов, непрошедших проверку на подлинность, и защиту домашней сети.

Он убережёт систему от установки нежелательного софта, а браузер – от добавления нежелательных расширений. Avast Internet Security повышает безопасность работы во всемирной паутине.

Наконец, последнее предложение в рамках распродажи в честь китайского Нового года, которое мы рассмотрим, называется Avira Internet Security Suite. Стоимость с учётом скидки 45% на BZFuture составляет 1313.51 руб.

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Пакет включает не только антивирус, но также приложения Password Manager Pro и Software Updater Pro. Первая программа отвечает за сохранность паролей, вторая – за оперативное обновление программного обеспечения.

Сам же Antivirus Pro предлагает комплексную защиту от вирусов, выполняет постоянную проверку системы и может заблокировать вредоносное программное обеспечения, пытающееся отключить антивирус. Два года назад немецкий антивирус признали лучшим по производительности, удобству использования и качеству защиты.

Оплата и получение заказа

Теперь разберём процесс оплаты на примере антивируса McAfee Antivirus стоимостью около 1000 руб. Но сначала следует зарегистрироваться на сайте. Для этого можно просто выбрать товар и нажать «Купить», и вас перенаправят к меню входа, где нужно нажать «Create your account».

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Затем перед вами появится стандартная форма, которую нужно заполнить. После подтверждения данных вас отправит к акции. Подтверждать адрес электронной почты и телефон можно, но необязательно. Если же откроется главная страница сайта, необходимо вручную открыть страницу со специальными предложениями.

Далее вновь нужно нажать «Купить» на любой из товаров. В открывшимся окне необходимо подтвердить заказ, после чего вы будете перенаправлены к выбору способа оплаты.

Все варианты показаны на скриншоте ниже. При оплате через PayPal комиссия не взимается, но мы используем Яндекс.Деньги и переплачиваем примерно 60 руб.

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Если для получения доступа к «Яндексу» нужен VPN, как мне, то следует отметить небольшой нюанс. Скорее всего, в списке способов оплаты у вас не будет опции Яндекс.Деньги. Решается это следующим образом:

Отключить VPN; Войти на сайт заново; Выбрать Яндекс.Деньги и перейти к оплате; Включить VPN; Обновить страницу; Подтвердить оплату; Вернуться на сайт и повторить авторизацию.

Важно отметить, что при попытке перехода на Яндекс.Деньги откроется новая вкладка. Именно на этом моменте нужно активировать VPN и перезагрузить страницу.

Ещё один нюанс заключается в том, что у меня после нажатия кнопки «Заплатить» не произошло ничего. Но я перешёл в свой кошелёк и увидел, что деньги были списаны.

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После этого вернулся на BZFuture, ещё раз ввёл логин/пароль и во вкладке с заказами появились и антивирус, и ключ к Windows 10 Pro.

После выполнения продавцом заказа в списке покупок кнопка «View order status» меняется на «View keys/codes».

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Нажав на неё, вы переходите к заказу, где можете увидеть свой приобретённый ключ.

Получается, что оплата прошла примерно в 00:00 по МСК, а ключи я получил спустя девять часов. Возможно, это связано с тем, что на момент покупки время сервера было лишь 5 утра. Так или иначе, все получилось. И предложение действительно отличное.

Заключение

Как видим, на сайте BZFuture удалось без проблем приобрести с хорошей скидкой антивирус McAfee Antivirus и получить в подарок бесплатный ключ к операционной системе Windows 10 Pro. Этот интернет-магазин не в первый раз радует отличными предложениями. Перечислим напоследок основные текущие:

mpanasovsky