Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно

2
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

Оглавление

Вступление

С выходом операционной системы Windows 10 отношение пользователей к безопасности разделилось. Одних устраивает Windows Defender, другие сразу же после установки ОС удаляют встроенный антивирус.

реклама

Несмотря на то, что возможности последнего устроят многих пользователей ОС Microsoft, сторонние программы для борьбы с вредоносным программным обеспечением всё равно не потеряли актуальности.

600x125 8 KB. Big one: 600x125 15 KB

Инсталляция антивируса – одно из первых действий пользователей Windows после установки операционной системы. Магазин лицензионного ПО BZFuture предлагает прекрасную возможность одним выстрелом убить сразу двух зайцев. В честь китайского Нового года все пользователи смогут купить антивирус со скидкой ~30-50% и в подарок получить ключ на ОС Windows 10 Pro.

Такой бонус будет как никогда кстати в свете последних событий. Напомню, что 14 января 2020 года Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7 спустя более десяти лет с момента релиза.

реклама

Обзор магазина

Теперь что касается сайта самого магазина. Он выполнен в минималистическом стиле. Вверху есть поисковая строка, под которой располагается список категорий товаров. Магазин предлагает офисные пакеты, ключи для ОС Windows, антивирусы, различный дополнительный софт, а также игровые аксессуары (клавиатуры, мышки и прочее). Есть даже отдельная категория, в которой собраны все самые выгодные предложения, ограниченные по времени.

600x230 68 KB. Big one: 1036x398 172 KB

Под всем этим добром располагаются рекламные баннеры, напоминающие об акциях, которые проводит BZFuture. А далее идут различные предложения, сгруппированные по категориям. Это всё представлено на главной странице сайта. Но для того, чтобы получить в подарок ключ на Windows 10 Pro, нужно делать покупки на специальной странице.

В правом верхнем углу сайта можно выбрать язык, правда, большинство страниц останется на английской. Но чтобы сделать заказ, даже базовых его знаний будет достаточно. Отмечу, что для покупки антивируса регистрироваться на BZFuture необязательно, но всё же лучше сделать это, чтобы избавить себя от возможных проблем. Но об этом немного позже.

Предложения на китайский Новый год

Получить ключ на операционную систему можно при покупке одного из нескольких антивирусов. Всего на специальной странице представлено три десятка предложений, но мы рассмотрим только некоторые из них.

200x300 24 KB. Big one: 400x600 55 KB

В 975.77 руб. обойдётся ключ на антивирус Kaspersky Internet Security для смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционной системы Android, который будет действовать в течение одного года. Антивирус представляет собой новое защитное программное обеспечение, оптимизированное для работы на разных устройствах.

Kaspersky Internet Security обладает веб-фильтром, который отвечает за блокировку ссылок на мошеннические сайты, а также обеспечивает защиту личных данных. Кроме того, антивирус сканирует входящие сообщения на предмет фишинговых ссылок.

Это решение избавит пользователей от нежеланных звонков, блокируя вызовы со скрытых и нецифровых номеров. Само приложение оптимизировано для разных устройств, а его функционирование не сказывается на времени автономной работы гаджета. Заказывая ключ для антивируса в магазине BZFuture, вы экономите примерно 600 руб.

Помимо мобильной версии антивируса, на BZFuture доступен Kaspersky Internet Security для персональных компьютеров. Цена ключа сроком действия 6 месяцев составляет 1059.52 руб. с учётом скидки почти 800 рублей.

212x300 27 KB. Big one: 1063x1500 206 KB

Антивирус отвечает за обеспечение защиты цифровой жизни пользователя. Перечень основных функций Kaspersky Internet Security включает блокировку вредоносного софта и прочих потенциальных угроз, защиту платежей путём шифрования и защиту веб-камеры. Для проведения онлайн-платежей предусмотрен специальный защищённый браузер, который открывается автоматически независимо от того, какой веб-обозреватель установлен на ПК пользователя. Кроме того, антивирус обеспечивает безопасное соединение для шифрования информации (до 200 МБ трафика ежедневно).

Kaspersky Internet Security работает в фоновом режиме и сканирует систему на наличие возможных угроз, не мешая пользователю. Для быстрого доступа к ключевым функциям предусмотрена панель управления. В последней ревизии разработчики смогли уменьшить размер антивируса и ускорить процесс его установки на компьютер.

реклама



Кроме Kaspersky Internet Security, в магазине программного обеспечения BZFuture есть и другие антивирусы. Например, в 979.85 руб. оценён McAfee Antivirus. Лицензия действует в течение года. Ключ сроком действия 3 года обойдётся в 1088.80 руб. Какую бы версию вы ни выбрали, экономия составит примерно 1000 руб., а ключ для Windows 10 Pro никуда не денется.

210x300 29 KB. Big one: 426x606 63 KB

Антивирус обеспечивает защиту от хакеров, желающих получить доступ к домашней сети, и выделяется поддержкой технологии 128-битного шифрования, которая отвечает за сохранность информации, хранящейся в памяти ПК.

McAfee Antivirus выполняет мониторинг сайтов, проверяет файлы и предупредит, если пользователь захочет открыть потенциально опасную ссылку. Антивирус также выделяется оперативной техподдержкой, которая находится на связи 24 часа в сутки.

Ещё одно популярное решение для защиты данных на ПК это Avast Internet Security за 1246.10 руб. Скидка на антивирус составляет свыше 1000 рублей.

реклама

300x300 26 KB. Big one: 600x600 44 KB

Avast Internet Security – это надёжный помощник, который позволит оперативно справиться с любыми видами угроз. К сильным сторонам антивируса можно отнести интеллектуальное сканирование, блокировку веб-сайтов, непрошедших проверку на подлинность, и защиту домашней сети.

Он убережёт систему от установки нежелательного софта, а браузер – от добавления нежелательных расширений. Avast Internet Security повышает безопасность работы во всемирной паутине.

Наконец, последнее предложение в рамках распродажи в честь китайского Нового года, которое мы рассмотрим, называется Avira Internet Security Suite. Стоимость с учётом скидки 45% на BZFuture составляет 1313.51 руб.

211x300 21 KB. Big one: 353x500 37 KB

реклама

Пакет включает не только антивирус, но также приложения Password Manager Pro и Software Updater Pro. Первая программа отвечает за сохранность паролей, вторая – за оперативное обновление программного обеспечения.

Сам же Antivirus Pro предлагает комплексную защиту от вирусов, выполняет постоянную проверку системы и может заблокировать вредоносное программное обеспечения, пытающееся отключить антивирус. Два года назад немецкий антивирус признали лучшим по производительности, удобству использования и качеству защиты.

Оплата и получение заказа

Теперь разберём процесс оплаты на примере антивируса McAfee Antivirus стоимостью около 1000 руб. Но сначала следует зарегистрироваться на сайте. Для этого можно просто выбрать товар и нажать «Купить», и вас перенаправят к меню входа, где нужно нажать «Create your account».

600x192 22 KB. Big one: 1117x359 50 KB

реклама

Затем перед вами появится стандартная форма, которую нужно заполнить. После подтверждения данных вас отправит к акции. Подтверждать адрес электронной почты и телефон можно, но необязательно. Если же откроется главная страница сайта, необходимо вручную открыть страницу со специальными предложениями.

600x297 31 KB. Big one: 1090x540 71 KB

Далее вновь нужно нажать «Купить» на любой из товаров. В открывшимся окне необходимо подтвердить заказ, после чего вы будете перенаправлены к выбору способа оплаты.

600x277 29 KB. Big one: 1259x583 80 KB

Все варианты показаны на скриншоте ниже. При оплате через PayPal комиссия не взимается, но мы используем Яндекс.Деньги и переплачиваем примерно 60 руб.

реклама

600x272 31 KB. Big one: 1247x567 85 KB

Если для получения доступа к «Яндексу» нужен VPN, как мне, то следует отметить небольшой нюанс. Скорее всего, в списке способов оплаты у вас не будет опции Яндекс.Деньги. Решается это следующим образом:

  1. Отключить VPN;
  2. Войти на сайт заново;
  3. Выбрать Яндекс.Деньги и перейти к оплате;
  4. Включить VPN;
  5. Обновить страницу;
  6. Подтвердить оплату;
  7. Вернуться на сайт и повторить авторизацию.

Важно отметить, что при попытке перехода на Яндекс.Деньги откроется новая вкладка. Именно на этом моменте нужно активировать VPN и перезагрузить страницу.

600x295 23 KB. Big one: 1159x571 58 KB

Ещё один нюанс заключается в том, что у меня после нажатия кнопки «Заплатить» не произошло ничего. Но я перешёл в свой кошелёк и увидел, что деньги были списаны.

реклама

600x268 86 KB. Big one: 927x415 159 KB

После этого вернулся на BZFuture, ещё раз ввёл логин/пароль и во вкладке с заказами появились и антивирус, и ключ к Windows 10 Pro.

600x230 36 KB. Big one: 1311x503 110 KB

После выполнения продавцом заказа в списке покупок кнопка «View order status» меняется на «View keys/codes».

600x227 37 KB. Big one: 1309x497 113 KB

реклама

Нажав на неё, вы переходите к заказу, где можете увидеть свой приобретённый ключ.

600x280 29 KB. Big one: 1321x617 94 KB

Получается, что оплата прошла примерно в 00:00 по МСК, а ключи я получил спустя девять часов. Возможно, это связано с тем, что на момент покупки время сервера было лишь 5 утра. Так или иначе, все получилось. И предложение действительно отличное.

Заключение

Как видим, на сайте BZFuture удалось без проблем приобрести с хорошей скидкой антивирус McAfee Antivirus и получить в подарок бесплатный ключ к операционной системе Windows 10 Pro. Этот интернет-магазин не в первый раз радует отличными предложениями. Перечислим напоследок основные текущие:

Антивирус Скидка Цена
Kaspersky Internet Security (1 год) 38% ~975 рублей
McAfee Antivirus (1 год) 52% ~980 рублей
McAfee Antivirus (3 года) 48% ~1090 рублей
Kaspersky Internet Security (6 месяцев) 42% ~1060 рублей
Avast Internet Security (1 год) 46% ~1250 рублей
Avira Internet Security Suite (1 год) 45% ~1315 рублей

mpanasovsky

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

обзор гид покупателя торговая площадка bzfuture mpanasovsky

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
2
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
11
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
64
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
114
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 72
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 64


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
44
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
167
Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP
178
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
38
Недорогой SSD SN550 M.2 500 ГБ PCIe-3.0 от Western Digital упал до рекордно низкой цены $65
25
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
40
AMD негласно усилила кулер Wraith Prism двумя дополнительными тепловыми трубками
93
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) могут потребовать новых материнских плат
44
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
7
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
41
UltraRAM - новый тип памяти, обладающий скоростью ОЗУ
15
Цена на PlayStaion 4 опустилась до 250 долларов, в России цены остались на месте
32
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
19
Дискретная графика Intel DG1 сверкнула характеристиками в Geekbench
22
EVGA GeForce RTX 2060 KO на базе старшего GPU TU104 оказалась вплоть до полутора раз производительнее оригинальной модели — тестирование Gamers Nexus
16
Microsoft выпустит PowerLauncher для Windows 10
12
Стало известно, что за приложения будут предустанавливать на смартфоны в России
97
Intel нашла способ значительно ускорить свою дискретную видеокарту
20
Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077
14
Matrox и NVIDIA: наконец-то вместе
10

Сейчас обсуждают

korn87
11:00
манямирок рушится?
Серверное подразделение Intel увеличило выручку на 19%, акции подскочили на 7%
Александр Павлик
11:00
а не пробовал ей сделать андервольтинг? как правило если чип не гонится и рекорды по частотам не особо и нужны, можно снизить потребление ел.энергии, снизить нагрев/продлить жизни видеокарте и снизить...
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Qwaigon
10:59
Где пруфы?
Xiaomi прекращает поддержку двух популярных смартфонов
Рафл Вильчур
10:59
Сейчас бы сравнивать интегрированную графику с дискретной и говорить: "вау!интел зделали видяху мощнее чем амд!"
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
tizzy271
10:58
И этот ссаный ключ будет OEM, что такая же лицензия, как крякнуть каким-нибудь говнищем
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
Рустам Газиев
10:57
Ну ты и выдумщик. Я собрал себе 3600 на Аорус ultra gaming X470, брату 3600 на Asus TUF 450 Gaming plus, другу на GIGABYTE B450M DS3H. Абсолютно холодные сборки при тяжёлых нагрузках в видео. Записал ...
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Елисей Цуканов
10:57
после 970,не жалею о покупке 2080 super ..за 57 взял msi GAMING X TRIO на старте продаж,как появились в магазинах
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Имя Фамилия
10:57
за последние 10 лет не встречал никого кто потерял бы свои данные из за ссд с потерей данных на сдохшем хдд сталкивался каждый второй если не каждый первый ;)
Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
plutonix
10:56
Забавные комментарии про ОЕМ-процессоры, сразу видно, кто теоретик не в теме. В профильной теме уже достаточно много случаев описано, когда именно ОЕМ 3600 не берет в бусте 4200, причём эта хрень пошл...
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
Чувак
10:53
Самое время брать топ. Как раз новые выходят.
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем