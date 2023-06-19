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Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня

В эти выходные прошли очередные этапы в F1, INDYCAR, MotoGP, MotoE и Supercars...
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- "Что мне ветер, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда бутылочка Ред Булл со мной"...

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Очередная заунывная и абсолютно предсказуемая гонка в F1. Гран-при Канады. Квалификация проходила в сложных условиях. Дождь, красные флаги... Ферстаппен на поуле. Гонка посуху... Ферстаппен на первом месте...

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В этом унынии хочется отметить только провальную гонку напарника Макса, "Чеко" Переса, да хорошую гонку для Фернандо Алонсо, который заслужил второе место на подиуме. Третьим, без особых проблем, доехал Льюис Хэмильтон.


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Насколько скучной и предсказуемой была F1, настолько же непредсказуемой гонка в INDYCAR на знаменитой трассе Road America. Много борьбы, смена лидеров. Тактическая борьба. В итоге победу взял Алекс Паллоу (Chip Ganassi Racing).

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 На втором месте - Джозеф Ньюгарден (Team Penske). А на третьем - Пато О'Уорд (Arrow McLaren).



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Super Formula. Япония, Суго. Очередной этап проходил на достаточно узкой и холмистой трассе. Поул-позишн занял Тошики Ойо.

 В гонке уже на первом круге произошел инцидент с двумя гонщиками, которые не поделили трассу.

Один из "пострадавших" - сын Жана Алези...Несколько кругов под машиной безопасности и - снова в бой... Ойо теряет лидирующую позицию, откатившись на второе место. Но и тут ему уже стал угрожать следующий следом пилот. В пылу борьбы, Ойо вылетает с трассы

 и, по возвращению, постепенно откатывается все дальше, а затем и вовсе сходит. Основная "масса" пилотов смену покрышек делает в первой половине гонки. Лидер чемпионата, Лиам Лоусон, придерживается противоположной тактики. И это становится ошибкой. В итоге, он приезжает только пятым и теряет лидерство в чемпионате. А победу со значительным отрывом одерживает Ритомо Мията.

                




Австралия, Supercars. Хидден Вэлли. В первой гонке в борьбе победу одержал Винтерботтом. На втором месте - Финей, а на третьем - Девисон.

Вторую гонку выиграл уже Брок Финей.

Второй - ван Гизберген, третий - Хеймгартнер.

Третью гонку неожиданно выигрывает ЛеБрок.

На втором месте - Хеймгартнер, на третьем - Финей. Пока явно выражено преимущество у гонщиков на Chevrolet Camaro.




В Германии, на трассе Заскенринг, прошли очередные этапы гонок MotoGP и MotoE. Сама трасса очень коварная, она имеет большой перепад высот. Причем, перепады приходятся на сами повороты. Это для байков дополнительная опасность.

Квалификация в MotoGP проходила неспокойно. До этого, абсолютным лидером по победам здесь числился Марк Маркес. И теперь, на не вполне конкурентном супербайке, он пытался снова взять поул. Но вышло все не так. Более того, в пылу борьбы, он просто вынес с траектории Жоана Зарко. В итоге, поул взял Баньяйя.

Старт спринта прошел спокойно, но потом обострилась борьба за лидерство между Джеком Миллером и Франческо Баньяйя. А этим воспользовался представитель дочерней команды Ducati, Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing). Он вышел на первое место и постепенно отъехал от преследователей.

 Вторым в финишу приехал Баньяйя (Ducati Lenovo Team). Третьим - Джек Миллер (Red Bull KTM Factory racing).

В воскресной гонке было "горячо". Уже на warmup-е Марк Маркес падает, получает травму и отказывается от участия в гонке.

С первых метров старта, лидерство выгрызает Джек Миллер, но уже в "водопаде" теряет не только лидерство, а и третье место. Вперед вырываются Баньяйя (Ducati Lenovo Team) и Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing). И вот между ними шла в последней трети гонки просто принципиальная борьба за победу.

 Несколько раз они менялись местами. Но все же, Хорхе Мартин выигрывает, буквально на метр раньше пересекая финишную черту. Эта победа позволяет ему выйти на второе место в чемпионате мира. 

На третье место, после вылета Брэда Биндера, выходит Жоан Зарко (Prima Pramac Racing). Подиум весь за Ducati.




Первая гонка в MotoE проходила спокойно. Пелетон постепенно растянулся и шла позиционная борьба.

 Но за два круга до финиша, упали два лидера гонки.

В итоге, победу одерживает Жорди Торрес (Openbank Aspar Team). На втором месте - Рэнди Крумминахер (Dynavolt Intact GP MotoE). А на третьем - Николас Спинелли (HP Pons Los40).

Вторая гонка также началась спокойно. За 8 кругов до завершения начался слабый дождь. Постепенно, он усилился и гонщики принимают решении о завершении гонки под красными флагами досрочно.

 На этот момент первым ехал Гектор Гарзо (Dynavolt Intact GP MotoE).

 На втором месте - Маттиа Казадеи (HP Pons Los40). На третьем - Жорди Торрес (Openbank Aspar Team).

По материалам motogp-news.ru, The Official Site of the NTT INDYCAR SERIES, Be on Edge страница в VK.

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