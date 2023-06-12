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Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня

В эти выходные прошла легендарнейшая 24-х часовая гонка Ле-Ман. Марафон с многодесятилетней историей. Также очередной этап мотогонок и NASCAR.
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Итак, главное событие уик-энда - Ле-Ман. Сотая(!) гонка. Гонке предшествовали недели тренировок и несколько дней квалификаций. Сама же гонка входит в чемпионат WEC. Первые два места на старте взяли две Ferrari, доказав, что по чистой скорости могут спокойно конкурировать с многократными победителями Toyota.

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 Но первое место на старте вообще ничего не гарантирует. Нужна еще и надежность машины и масса других параметров, что влияют на исход гонки. Уже на первом круге, в отбойник приложился один из трех Cadillac.

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Разбитый, с вывернутым передним колесом, он отправляется свои ходом на пит-стол, разбрасывая по трассе обломки карбона. Всем приходится несколько кругов ехать под желтым флагом за машиной безопасности. Когда гонка возобновилась, то основная борьба завязалась между пилотами на Toyota и Ferrari.

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Через несколько часов, полностью снес себе заднюю часть кузова частный Porsche команды Yota.

Но так же доехал до боксов.

К ночи, практически все команды, так или иначе, потеряли экипажи. Поломки, аварии или просто ошибки пилотирования. Так, ближе к утру, шедший на четвертом месте Peugeot, снес себе весь передок.

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И точно также "забрызгал" обломками трассу, пока возвращался в боксы.

За восемь часов до финиша, довольно плотная борьба шла за четвертное место между Porsche и Cadillac.

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Но уже через несколько минут, Porsche вылетает в гравий...

В младшем классе LMGTE очень неплохо смотрелся заводской Corvette, который ближе к концу гонки вышел в безоговорочные лидеры, обогнав женский экипаж из команды Iron Dames (Porsche).

А вот актер и гонщик Майкл Фассбендер, сильно приложил свой Porsche о барьер безопасности.

За полчаса до окончания конки, один из гиперкаров Porsche перешел в "аварийный режим" и заехал в боксы.

Он ехал на шестой позиции и был лучшим среди машин этой марки...

А победа, вопреки предсказаниям, заслуженно получил экипаж №51 Ferrari AFCorsa (Антонио Джовинацци, Джейм Каладо, Алессандро Пьер Гвиди)! С первой попытки взять Ле-Ман! После длительного перерыва аж с 1965 года!

Второе место занимает экипаж №8 Toyota Gazoo Racing (Буэми, Хартли, Хиракава).

Третье место - за Кадиллаком №2 команды Cadillac Racing (Бамбер, Линн, Вестбрук).

Кадиллаки решили финишировать "паровозиком"...

В классе LMP2 победу одерживает экипаж Inter Europol Competition (Смичековски, Коста, Шеререр).

Второе место - Team WRT (Андраде, Делетраз, Кубица).

Третье место - Duqueine Team (Жани, Биндер, Пино).

В классе LMGTE - Corvette Racing (Катсбург, Китинг, Варрон).

Второе место - ORT by TF (Хартни, Динан, Иствуд), Aston Martin.

Третье место - GR Racing (Вайнрайт, Баркер, Пера), Porsche.

На 39 месте в абсолюте доехал экипаж команды Garage 56 (Hendrick Motosports), состоящий из титулованных гонщиков Джимми Джонсона, Майка Рокенфеллера и Дженсона Баттона. Машина участвовала вне зачета и представляла собой сильно модернизированный болид серии NASCAR.

Для дебюта, вышло совсем неплохо.



NASCAR. Сонома, Калифорния. Победу убедительно одержал Мартин Труекс-младший (Joe Gibbs Racing). Он лидировал 51 круг из 110. Он опередил, шедшего на втором месте Кайла Буша, почти на 3 секунды.

Для Труекса это 33-я победа в карьере.




В Мюджелло состоялся очередной этап гонок MotoGP. На родной земле явное преимущество было за итальянскими гонщиками и итальянскими же мотоциклами. Эту тусовку немного разбавлял Марк Маркес на Honda.

Уже с самого старта спринта пошла "заруба" за лидерство. Это привело к вылету младшего из Маркесов, Алекса. Постепенно сформировалась четверка лидеров на Ducati, которую возглавил Франческо Баньяйя.

Сзади на него наседал основной соперник по очкам в чемпионате, Марко Беццекки. На третье место, после ошибки Маркеса, вырвался Хорхе Мартин. В таком порядке они финишировали: Баньяйя,

Беццекки, Мартин (все на Ducati).

Воскресная гонка началась похоже, но Баньяйя сразу сделал себе комфортный отрыв от остальных и так доехал до очередной победы.

 А вот за его спиной шла довольно бескомпромиссная борьба. Сначала в борьбе с Лука Марини потерял контроль над байком и упал, Марк Маркес.

А потом в погоне за тем же Марини падает и младший брат, Алек Маркес!

 Сам Лука Марини изрядно истрепал свои шины в этой борьбе и "пал жертвой" Жоана Зарко, который лучше сохранил шины и доехал до третьего места на подиуме. Второе место, без особых хлопот, досталось Хорхе Мартину. Таким образом, вся сателлитная команда Prima Pramac Ducati оказалась на подиуме.

Команда Pramac щеголяла в Мюджелло асимметричной раскраской в стиле "рая"

...и "ада" "Божественной комедии" Данте Алигьери.



Там же прошла и двойная гонка в чемпионате MotoE. Напоминаю, это монокласс.

Борьба также была довольно острой, но в середине дистанции, от основной группы, откололась лидирующая в составе трех пилотов.

 Лидеры гонки пару раз менялись местами, победу одерживает Андреа Мантовани (RNF MotoE Team).

Вторым финишировал Маттео Феррари (Felo Gresini MotoE), на третьем - Маттиа Казадеи (HP Pons Los40).

Вторая же гонка в данном классе состоялась в тот же день (суббота), спустя несколько часов. Шел довольно сильный дождь.

Но гонку все же решили провести. Пилотам предстояло проехать 6 кругов.

Также образовывается группа лидеров. Но тут пошла череда вылетов пилотов и всего за полтора круга до завершения, гонка была остановлена красными флагами.

Победил Эрик Гранадо (LCR E-Team).

Вторым закончил гонку Кевин Манфреди (Ongetta SIC58 Squadracorse), третьим - Маттео Феррари (Felo Gresini MotoE).

По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.

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