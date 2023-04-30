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Поговорим о Роберте Родригесе

Сегодня поговорим об очень многогранном человеке, Роберте Родригесе, который больше известен нам, как режиссер...
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Роберт Энтони Родригес родился в 1968 году. Свой первый фильм он снял в 1991 году, это была короткометражка "Бэдхэд". А уже в 1992 году выходит полнометражный "Музыкант" с малоизвестными актерами в ролях. Но потенциал режиссера уже был показан. Этот фильм стал первым из цепочки фильмов "мексиканского периода". Вторым выходит "Отчаянный" ("Desperado") с Антонио Бандеросом и Сальмой Хайек в главных ролях.

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А это уже - совершенно другой уровень! Тут были задействованы уже звезды Голливуда, хоть и восходящие. Третьим фильмом становится "Однажды в Мексике" ("Once Upon a Time in Mexico") с теми же Бандеросом и Хайек. Компанию им составили Джонни Депп, Уиллем Дефо, Микки Рурк, Ева Мендес и Дэнни Трехо, старт актерской карьеры которого, состоялся именно с подачи Родригеса.

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Режиссер уже сделал себе имя довольно удачными боевиками, сочетающими в себе угарный треш и мексиканский колорит. И вот тут состоялась адская коллоборация с еще одним "мрачным гением" Голливуда, Квентином Тарантино. В 1996 году по сценарию Тарантино, Родригес снимает фильм "От заката до рассвета" ("From Dusk till Dawn"). 

Причем, в одной из ролей снялся и сам Тарантино ( и это стало определенной традицией).  Фильм выстрелил в 10-ку. Вышли и последующие части, а также сериал.

Следующий совместный проект с Тарантино состоялся в 2007 году, когда вышла парочка совершенно безумных фильмов в рамках проекта "Грайндхаус" ("Grindhouse"). Один фильм проекта снял Тарантино ("Доказательство смерти"), а второй - Родригес ("Планета страха").

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Но Родригес делал и сольные проекты. Так, в 2001 году, выходит первый фильм "Дети шпионов" ("Spy Kids"), который потом получил продолжения. 

В 2010 году, Родригес выпускает свое видение во вселенной Хищников - фильм "Хищники" с Эдриеном Броуди в главной роли.

Фильм получил довольно неоднозначные отзывы. Но ведь еще не знали, на какое дно опустится франшиза в 2018 году...

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В том же 2010-ом, выходит "сольник" великого и ужасного Дэнни Трехо в фильме "Мачете" ("Machete").

Вот уж треш, так треш! Кровь, кишки и мачете...

В 2019 году под продюсерством Джеймса Кэмерона, выходит фантастический фильм "Алита: Боевой ангел" ("Alita: Battle Angel").

В целом, неплохой фильм. Но далеко не лучший в карьере Родригеса.

Засветился он, как режиссер, в эпизодах сериалов "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта".

Кроме того, Роберт Родригес работал, как продюсер, сценарист, оператор и даже композитор! В общем, такой многостаночник, за что и получил запись в Книгу рекордов Гиннесса, как самый разносторонний деятель кинематографа.

Как и многие режиссеры, Родригес имеет собственный "пул" актеров, которые перемещаются из одного фильма в другой. Обычно, это актеры второстепенных ролей. Но уж очень фактурные!

Вышеупомянутый Дэнни Трехо:

Чич Марин:

Том Савини:

Сестры Элиз и Электра Авеллан:



А теперь я расскажу о трех самых лучших фильмах Родригеса.

Достойных фильмов много, но на мой субъективный взгляд лучшими будут следующие.


На третьем месте, я бы расположил "Планета страха" ("Planet Terror"). В ролях: Роуз МакГоун, Фредди Родригес, Марли Шелтон, Джош Бролин, Майкл Бин, Джефф Фэйи, Навин Эндрюс, Майкл Паркс, Брюс Уиллис. Ели описывать кратко и сухо: очередной зомбо-боевик. Но это совершенно не так! В шкуре второсортного боевика скрыт просто шедевр жанра. Снятый в стиле фильмов 80-х годов прошлого века. С имитацией сильно изношенной кинопленки, которая постоянно рвется и сгорает в самый "аппетитный" момент. Именно так и нужно снимать фильмы о зомби: весело и непринужденно. Все герои с придурью: один пытается убить свою неверную супругу,

другой - собирает тестикулы врагов.

Главная героиня почти весь фильм скачет на одной ноге, опираясь на ножку от стола, как на протез. И лишь в конце получает ошеломительный апгрейд...

Очень симпатичный трешо-боевик. 


На втором месте - "От заката до рассвета". Просто культовый фильм. В ролях: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Джульетт Льюис, Эрнест Лю, Сальма Хайек, Чич Марин, Дэнни Трехо, Том Савини, Фред Уильямсон.

Парочка отпетых братьев-негодяев, после ограбления бежит в Мексику, забравшись в машину к священнику, взяв его и детей в заложники. А там, в Мексике, в довольно подозрительном баре, сталкиваются с ордой вампиров, которые столетиями убивают путников. Но кровососы нарвались не на ту компанию... Это не ужасы. Это пародия на фильм ужасов. Но очень качественная пародия.

И очень оригинальная. И стильная. Даже в мелочах, режиссер показал свой фирменный стиль. Ну и знаменитый танец Хайек под музыку Tito & Tarantula.

Если фильм не видели, то посмотрите обязательно.


На первом месте я расположу дилогию "Город грехов" (вторая часть - "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать"). Это чрезвычайно неординарный фильм, снятый в манере неонуар. Весь такой черно-белый, с закосом под анимацию.

В ролях (первый фильм): Микки Рурк, Брюс Уиллис, Клайв Оуэн, Бенисио дель Торо, Джессика Альба, Розарио Доусон, Ник Стал, Девон Аоки, Джейми Кинг, Алексис Бледел, Бриттани Мёрфи, Карла Гуджино, Джош Хартнетт, Майкл Кларк Дункан, Рутгер Хауэр, Пауэрс Бут, Элайджа Вуд, Майкл Мэдсен. Список актеров впечатляющий.

 И работа такая же! Описывать сюжет тут нет смысла, он многогранен. Переплетены несколько историй, которые происходят в городе, где правит Зло. Очень качественный фильм, не столько боевик, сколько новелла о борьбе добра и зла в нуар стиле.

Известные актеры отыграли свои роли, пусть и незначительные, на отлично. Для меня, это один из лучших фильмов Голливуда вообще.

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