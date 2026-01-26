Власти убеждены, что в этом нет необходимости, поскольку экономика растёт даже с национальной валютой

После вступления в Европейский союз (ЕС) страны-участники берут на себя обязательство со временем отказаться от национальной валюты в пользу общеевропейской – евро. Однако в настоящее время евро используют только 20 из 27 участников ЕС, поскольку внутренние правила разрешают странам отказаться от национальной валюты как только появится экономическая возможность. Многие страны, включая Данию, десятилетиями откладывают вхождение в еврозону по собственным причинам. И Польша, судя по всему, тоже в их числе.

Министр финансов Польши Тадеуш Костюшевский в интервью Financial Times объяснил, почему польское правительство до сих пор не перешло на евро. По его словам, экономика страны чувствует себя лучше, чем у большинства стран, перешедших на евро. Костюшевский подчеркнул, что у Варшавы достаточно данных, исследований и аргументов в пользу сохранения национальной валюты.

Польский министр добавил, что позицию правительства поддерживает и общественность, хотя по большей степени это мнение властей на этот счёт сформировалось из экономических причин, а не политических. Тадеуш Костюшевский признал, что ещё два года назад он опасался увидеть Польшу отстающей экономикой по сравнению с другими государствами ЕС, принявшими евро, но теперь таких опасений нет: страна является одним из лидеров по экономическому росту.

На 2026 год Польша имеет самый высокий в ЕС прогноз роста ВВП – 3,4% - 3,5%. Для сравнения, немецкий потенциал роста ВВП находится на уровне до 1,2%, а средний по еврозоне – 1,4%.