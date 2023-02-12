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Игру Steelrising я уже рассматривал. Вот мой обзор:

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Steelrising: очередной "соулслайк" в мятежной Франции XVIII века

Но тогда я только сосредоточился на графике. Теперь же, я полностью прошел ее (чего сам не ожидал) и можно сравнить игру с "основоположником жанра". С точки зрения времени создания (а также графики), напрашивается сравнение с Elden Ring. Но, во-первых, проходить ее я не намерен (хватит и двух попыток). А, во-вторых: это игра в открытом мире. С необоснованными заявками на РПГ. Dark Souks 3 более камерный, компактный. И я его тоже прошел (пусть и своеобразно, но прошел).

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Сравнивать буду по всем параметрам. От графики до сюжета и боевки.

Итак, первое различие заключается в выборе персонажа. Для всей серии "соулсов" - это настоящий ноунейм. Никто. Вы создаете персонажа с нуля и его история не присутствует в принципе. В Steelrising же вы выбираете только внешний вид. Но персонаж уже персонофицирован (вот такой словесный каламбур). Персонажа зовут Эгида и у нее есть история.

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И это важно для понимания самого сюжета игры. В остальном же - принципиальные отличия. Тут - пустая оболочка человека (фигурально выражаясь), а здесь - кукла, робот. Автоматон...

Никакого преимущества в этом аспекте игры не имеют. Пока. Но для понимания самого сюжета и концепции оба подхода вполне оправданы.

Далее - игровой мир. Лор Дарк Соулсов выдуман на все 100%. Поэтому руки творчества были полностью развязаны у создателей. В третьей части уже были, конечно, определенные ограничения, чтобы хоть какая-то связь прослеживалась с предыдущими играми. Но она очень и очень зыбкая. Настолько, что дает возможность блогерам делать целые циклы, посвященные мирам Темных Душ. В игре от Spiders, в качестве истории, выбрана революционная Франция XVIII века.

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Беседа с Маратом.

Да, это альтернативная история. Но в основе все же лежат реальные события и персонажи. Естественно, что все переделано под сюжет игры. Но в целом, имеются некие рамки, выходить за которые создатели не могли. Поэтому концептуально сюжеты обеих игр можно охарактеризовать так:

Dark Souls 3 - некий выдуманный мир с предысторией, выполненный в жанре темного европейского фэнтези.

Steelrising - альтернативная история мятежной Франции во времена буржуазной революции.

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Тут однозначно мое предпочтение отдано миру "темного фэнтези". Просто больше нравится. Кроме того, исторический период французских революций мне не нравится еще со времен школы. Ну вот не нравится и все...

"Каркас" мира накладывает сильнейший отпечаток на то, как выглядит наш герой, на его одежду, на внешний вид других персонажей, врагов. Тут все также радикально отличается. В Дарк Соулс вся одежда и броня представляют собой жуткую смесь из западных образцов и типично японского идиотизма. Наряду с тяжелыми латами в духе средневековья, присутствуют и комичные щиты или шлемы в виде тыквы...Это возможно только в японских играх... Такие виды снаряжения мне абсолютно не нравятся. В Steelrising все автоматоны без одежды, кроме нашей героини. И у нее нет лат вообще, только одежда. И она сильно стилизована под реальную одежду того периода. Она мне тоже не нравится. Ну, вот такая тогда была идиотская мода на чулки, кальсоны и сапоги с бантиками... Сама же одежда/броня в "соулсах" имеет бОльшее значение, чем в других играх.

Да и ее разнообразие впечатляет.

Это же касается и выбора оружия. Разнообразие в Дарк Соулс 3 превосходит оппонента многократно. Тут и разнообразные мечи, и щиты. Копья, луки. А также "оружие" магов. Чего нет в Steelrising в принципе. Зато присутствует огнестрельное оружие взамен луков и арбалетов. Но выбор мал. Фактически, разнообразие ограничивается быстрым, но слабым оружием ближнего действия. И медленным оружием бОльшего радиуса действия. Оно и мощнее к тому же.

Если в Dark Souls 3 оружие прокачивается и зачаровывается, то в Steelrising оно просто прокачивается. Придать ему урон определенной стихии нельзя. Просто ищите/покупайте аналогичное оружие с подобным эффектом. Тут также стоит отметить, что стихийность урона ограничена огнем, морозом и электричеством.

И точно также, некоторые противники имеют полный иммунитет к определенному виду стихийного урона. Но в Steelrising довольно просто определить этот иммунитет изначально (кроме боссов). И тут стоит перейти непосредственно к сражениям.

Но предварительно сделаю объяснение, как я проходил эти игры.

Я не понимаю хардкора в играх. Игра для меня - отдых и развлечение. Не работа. А подход к уничтожению босса с 20-й попытки уже смахивает на работу. Это типичный подход японцев к созданию игр. Только через муки и боль - познать весь "дзен"...Идиотизм...

Поэтому, в Дарк Соулс включал трейнер на бессмертие. Попытка просто прокачать персонаж в начале игры ни к чему не приводила. Пусть у вас будет хоть 99 левел и полоска жизни в экран: три пропущенных удара и вы - труп. Урон растет вместе с полоской жизни. Такой подход срабатывал в Lord of the Fallen, там я подбирал свои параметры, чтобы бои с противниками были адекватно сложными. Тут же такой подход не работает. В Steelrising разработчики понимали, что для расширения базы пользователей, нужно делать разные уровни сложности. Поэтому читы тут не нужны. Можно вполне официально сделать себя практически бессмертным.

Возвращаемся к боям. Если сравнивать в целом, то сражения в во всех частях Дарк Соулса намного разнообразнее. Частично это связано с тем, что очень большие различия между выбираемыми классами персонажа. И разные враги по-разному "реагируют" на атаки воина или мага. В Steelrising все проще. Враги отличаются уровнем здоровья, наносимым уроном и скоростью атаки. Стоит только привыкнуть к несколько обескураживающей анимации противника и особых проблем уже не будет. Например, некоторые противники весело дудят в трубу и словно танцуют. А потом - раз резко тебе по башке этой же трубой! И отскакивают с неимоверной ловкостью. К такому поведению надо просто привыкнуть. В бою с несколькими противниками можно отлично использовать "дружественный огонь". Да, противник в пылу боя, наносит урон и своим соратникам. Я постоянно пользовался этим фактором. Например, какой-нибудь минибосс с огромной дубиной легко "прихорашивает" мелких сообщников, тем самым облегчая вам задачу. Главное - правильно выбрать позицию для такого.

В боях с боссами стоит отдать должное разнообразию Дарк Соулса. Боссы намного разнообразнее и изобретательнее в атаках.

В оппоненте же весь бой сводится в двум частям. Обычно, при потере половины здоровья, босс начинает наносить по арене какой-нибудь стихийный урон.

На этом его полномочия и ограничиваются. Ни о каком "втором раунде" речь не идет (чего было немало в Дарк Соулс).

Принцип прокачки в играх похож. Но в Steelrising не надо постоянно бегать на "базу" за ней. Достаточно найти весталку (аналог костра) и все делается тут же. Причем, сам принцип прокачки более прост и понятен. Особо стоит уделить внимание прокачке аналога выносливости - охлаждению Эгиды. При перегреве она может просто встать, как вкопанная, пока охладитель не сработает. Это может быть фатальным в момент боя. Зато нет идиотской паузы на питье эстуса, когда за этим занятием можно потерять восстанавливаемое здоровье. Масло (аналог лечения) подается в "организм" автоматона сразу по нажатию соответствующей кнопки, без прерывания на долгую анимацию.

Магии в Stellrising нет, отчасти ее заменяют гранаты со стихийным уроном. Этот самый уроне не так и велик, поэтому закидать с расстояния гранатами врага не выйдет. Да и найти их не просто.

Про тайники и секреты.

Тут совершенно разный подход. В Дарк Соулс 3 куча мест, которые очень непросто найти. Те же фантомные стены чего стоят! А в Steelrising все проще. Многие тайники видны, но вот добраться до них часто невозможно на данном этапе игры. Дело в том, что по мере прохождения, наш персонаж постепенно получает три важных "апгрейда": способность к "гиперпрыжку", некий аналог крюка для зацепа и способность проламывать некоторые стены. Все эти способности работают не всегда и везде. Например, крюк-кошка дает возможность залезть на высокое здание. Но только там, где имеется специальное приспособление. И стены /решетки можно сломать, если они имеют особый символ. Эти же приспособления можно использовать в сражениях. Но не бесконечно, т.к. в таком случае они имеют некий ограниченный "боезапас".

Теперь поговорим о локациях. Фактически, мир Дарк Соулс 3 бесшовный, за некоторыми исключениями. А Steelrising разбит на несколько частей, перемещение между которыми происходит с помощью кареты.

Карта.Причем, посещать некоторые локации придется по много раз (в случае побочных миссий). Сама концепция локаций схожа: сначала надо пробираться по каким-то запутанным тропам, а в конце открыть прямой путь, срезку. Но в Дарк Соулс это сделано намного лучше, интереснее. И тут опять стоит вспомнить о сюжете. Разработчиков Дарк Соулс ничего не сдерживало. А в Steelrising все ограничено городом, его районами. Они очень похожи друг на друга. Это вызывает острые приступы топологического кретинизма. Даже компас (а тут он есть и это отлично) не особо помогает. Смотрите по компасу: к побочному заданию всего-то 50 метров влево.

Но там стена или завал. И получается, чтобы добраться до задания, надо идти вправо. Да еще и добираться до самого близкого задания надо дольше всего! Так запутан город. Губит его однообразие. Некоторую отдушину представляет пригород и миссия в шахте. Но компас - вещь! Это то, чего не хватает в Дарк Соулс и тем более Элден Ринг!

Не по феншую? Так продайте его и идите наугад...

Таким образом, за "маршрутизацию" получает балл Steelrising, а за дизайн локаций - Dark Souls 3.

Переходим к сюжету. И тут также все кардинально отличается. Дарк Соулс просто невменяем. Чтобы его понять, надо либо быть задр...пытливым умом в самой игре (типа, простукивать все стенки), либо читать гайды в интернете. Французская история подается обычным способом. Нормальные диалоги, понятные побочные задания.

Все ясно и без подсказок сети. И сами беседы вменяемые. Не то, что жалкое блеяние укурышей в "соулс". Более того, к середине игры становится понятно, почему главную героиню назвали Эгидой. Она собрала "под своим знаменем" всех ключевых персонажей игры.

Во всех Дарк Соулсах просто возникало желание ударить собеседника по башке мечом, чтоб он стал разговаривать нормально. Под каким веществом создавалась такая концепция бесед, мне не известно. Но вещество было явно сильное... По итогу, в первом прохождении я не взял даже и 1/5 всевозможных побочных миссий. А откуда мне было знать, что отмороженные дают их после второго-третьего обращения к ним? Бредятина от "маэстро"...

Но! Если взять сами сюжеты отдельно от их воплощения, то концепция Дарк Соулс мне лично импонирует намного больше. Все же мрачное фэнтези... Да и мир, к тому же, более многогранен.

Ну и графика с "картинкой"...

Тут и так все понятно. Steelrising в плане графики на голову лучше.

Игра новее. Гораздо более передовая, даже чем Elden Ring. А вот сама "картинка" приятнее в Дарк Соулс 3. Тут чувствуется "рука дизайнера".

Вот такой дуализм: графика хуже, "картинка" лучше...

Какой вердикт я сделаю?

Абсолютно не правы те, кто считает Steelrising "отстоем и говном", как выразились комментаторы к моей прошлой статье про игру. Она достойна внимания. И она, несмотря на принадлежность к "соулслайкам", самобытна и оригинальна. Более простая в боевке, менее замороченная в сюжете (но гораздо более адекватном). Вот оптимизация подкачала... Мало того, что игра имеет просто конские запросы к видеокарте, так еще и страдает от проблемы с прогрузкой текстур. Но, несмотря на это, поиграть в нее стоит.

А вот какая игра будет идеальной на мой субъективны взгляд?

Это Dark Souls 3 с возможностью выбора уровня сложности, вменяемыми разговорами и компасом (или картой). Можно и графику подтянуть, но это не обязательно, мне и так нравится...



