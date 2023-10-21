Человеческий слух, как известно, способен услышать звуковые колебания, не выходящие за пределы 20 Гц-20 кГц. У людей разных возрастов из-за изменений в слуховом аппарате этот предел разный. После 40 лет большинство людей уже не слышат звуки свыше 16 кГц, а после 50 лет свыше 13 кГц. Но все же считается, что человек слышит звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.

Исходя из этих возможностей человеческого слуха все ширпотребовские звуковые усилители и акустические системы проектируются и производятся способными воспроизводить звуки, не выходящие за пределы этого частотного диапазона (20 Гц-20 кГц). А зачастую имеют и ещё более узкий диапазон.

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Такая ширина полос усилителей и акустики считается вполне достаточной для воспроизведения без потерь и искажений слышимых человеком звуков. Будь то музыка, речь человека, звуки природы. Все вроде бы логично, раз эти полосы полностью перекрывают диапазон слышимых звуков, то и все звуки будут воспроизведены в первозданном виде без каких-либо искажений. И нет никакой необходимости в воспроизведении частот, выходящих за пределы слышимости.

Все это было бы справедливо, если бы все усиливаемые звуковыми усилителями и воспроизводимые акустикой звуки состояли только лишь из синусоидальных сигналов. Но на самом деле это не совсем так. Вернее, совсем не так.

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Проблематика усиления музыкальных звуков

Все звуки музыкальных инструментов являются источником сигналов сложной формы. Такой сигнал кроме основного звука определенной частоты содержит и много призвуков на частотах выше основного. Они называются обертонами, по сути это ничто иное как гармоники.

Их частоты кратны частоте основного звука и зачастую выходят за верхний предел диапазона слышимых звуков. Естественно, что сами по себе обертоны вне диапазона слышимых звуков слышимы не будут. Но будучи наложенными на основной сигнал, так же как и слышимые, придают ему особый индивидуальный звуковой окрас. Звук становится богаче, прозрачнее и воздушнее. Именно благодаря обертонам мы и отличаем звуки одинаковой частоты, издаваемые пианино и скрипкой.

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Чтобы до конца было понятно, приведу еще пример. У нас есть сложный звук в виде периодической последовательности прямоугольных импульсов (меандр) с частотой следования 2 кГц.

Необходимо этот сигнал без искажений усилить и воспроизвести. Нам известно, что любой сигнал, форма которого отличается от синусоидальной, имеет в своем составе гармоники. То есть является суммой гармонических синусоидальных колебаний (рядом Фурье) разной амплитуды и частоты. Частоты этих гармоник кратны частоте первой основной гармоники (основного сигнала) и простираются достаточно далеко по оси частот. Но чем выше их частота, тем меньше их амплитуда и результирующий вклад в формирование правильной формы сигнала. Поэтому достаточно просуммировать только определённую часть гармоник для получения практически правильной формы сигнала. В нашем случае периодической последовательности прямоугольных импульсов достаточно первых пятидесяти гармоник.

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Теперь посчитаем, какая должна быть верхняя граница полосы пропускания звукового усилителя, чтобы он мог усилить 50-ю гармонику нашей последовательности импульсов (меандра). Особенность меандра состоит в том, что он состоит только из нечетных гармоник, а четные отсутствуют. Поэтому 50-й по счету гармоникой будет 99 нечетная гармоника меандра. Итого ее частота составит 2 кГц х 99 = 198 кГц.

Соответственно в полосу пропускания ширпотребовских звуковых усилителей и акустики, которая составляет 20 Гц – 20 кГц войдут только 1-я (2 кГц), 3-я (6 кГц), 5-я (10 кГц), 7-я (14 кГц) и 9-я (18 кГц) нечетные гармоники. Только они будут усилены и воспроизведены, и их явно недостаточно для получения правильной формы исходного сигнала. То есть звуковой усилитель и акустика с такими узкими полосами пропускания сильно исказят наш меандр, даже на такой невысокой частоте, как 2 кГц.

Формирование меандра из первых шести гармоник (сигнал на выходе узкополосного усилителя)

Формирование меандра из первых шести гармоник (сигнал на выходе узкополосного усилителя)

Фронты у такого сигнала станут пологими, так как скорость нарастания и спада сигнала сильно уменьшиться, вершины сигналов приобретут провалы и всплески. А что тогда говорить про более высокую частоту.

Из всего вышесказанного вполне очевидно, что чем шире полоса пропускания усилителя, тем быстрее сможет нарастать и спадать сигнал на его выходе и тем выше будет его быстродействие. То есть между шириной пропускания усилителя и его быстродействием имеется прямая зависимость, шире полоса – выше быстродействие.

Звуковые усилители с расширенными полосами пропускания

Многие читатели скажут, что не существует звуковых усилителей, способных усиливать сигналы с частотами до 200 кГц, и уж тем более выше.

Но я скажу, что такие усилители есть. Например, «TiERRA» - сверхбыстродействующие усилители российской компании Prorphetmaster Audio с очень широкой полосой пропускания от 0 Гц до 8000 кГц (8 мегагерц), вы только вдумайтесь в эти цифры.

Сверхбыстродействующий усилитель TiERRA И это не единичный пример, вот еще усилитель попроще: «HAFLER DH-220» с полосой пропускания от 3 Гц до 160 кГц, что весьма недурно. Его качество звучания несопоставимо выше ширпотребовских усилителей. И ведь на самом деле подобных звуковых усилителей не так уж и мало.

Но почему-то все считают стандартом полосу пропускания звуковых усилителей от 20 Гц до 20 кГц. Хотя еще в СССР был ГОСТ 24388-88, который предписывал усилителям первой группы сложности иметь полосу пропускания от 20 Гц до 25 кГц. А усилителям нулевой группы сложности, высокой верности воспроизведения от 10 Гц до 40 кГц. Об этом все забыли.





Важность быстродействия цепей отрицательной обратной связи в усилителях

Существует еще один немаловажный фактор, которому требуется подобная широкая полоса пропускания звуковых усилителей или же их высокое быстродействие, что в общем то одно и тоже. Этим фактором является быстродействие цепей отрицательной обратной связи (ООС).

Наличие цепей ООС в усилителях, это техническая необходимость. Эти цепи значительно, я бы сказал, глобально, уменьшают искажения усиливаемого сигнала. Через них часть сигнала проходящего через тракт усилителя поступает с его выхода на вход для соответствующего изменения коэффициента усиления и минимизации искажений.

При узкой полосе пропускания усилителя низкое быстродействие имеют и все цепи ООС. Будучи медленными, они не успевают отреагировать на поступающий усиливаемый сигнал с крутыми фронтами. Это приводит к тому, что сигнал поступает на вход усилителя с его выхода с запаздыванием. Соответственно регулировка коэффициента усиления усилителя производится также с запаздыванием. В результате этого каждая начальная часть нового усиливаемого сигнала (импульса) на протяжении этого запаздывания будет усиливаться с максимальным искажением.

Искаженный цепями ООС меандр на выходе усилителя

И хоть длительность этих искажений и невелика, слушатели с хорошим слухом услышат их отчетливо.

Поэтому в таком широкополосном усилителе, как «TiERRA», характеристики которого я приводил выше, подобные искажения будут отсутствовать вовсе, а в более простых, с полосой до 160 кГц будут крайне незначительны и на слух восприниматься не будут.

Акустические системы с расширенными полосами пропускания

Со звуковыми усилителями теперь понятно. А что с акустикой? Ведь для таких высококлассных усилителей нужна и соответствующая акустика.

Читатели скажут, что акустика с таким широким диапазоном уж точно не существует. А я скажу, что есть. Например, акустика ELAC BS 244 c диапазоном до 50 кГц.

Акустика ELAC BS 244

Еще пример, акустика KEF LS50 Meta с диапазоном до 45 кГц.

Акустика KEF LS50 Meta

А для расширения частотного диапазона узкополосных акустических систем применяются дополнительные высокочастотные головки, называемые супертвитерами. Например, супертвитер ALLB Music позволяет расширить частотный диапазон до 55 кГц.

Супертвитер ALLB Music

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Надеюсь, что статья была вам интересна. Пишите в комментариях, пользовались ли вы когда-нибудь звуковыми усилителями и акустическими системами с расширенными полосами пропускания. И достаточно ли в вашей звуковой аппаратуре имеющейся ширины полосы пропускания от 20 Гц до 20 кГц.