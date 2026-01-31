Законодатели считают, что из-за «пробела» в законе в безналичный расчёт вводятся большие объёмы денег с неустановленным происхождением.

Минфин рассматривает возможность по ограничению физическим лицам во внесении наличных денежных средств на любой расчётный счёт с помощью банкоматов или других подобных терминалов на сумму, которая превышает 1 млн рублей в месяц. Соответствующий проект закона должен добавить необходимые правки в закон «О банках и банковской деятельности» (N17-Ф3) и уже, как сообщают российские СМИ, направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг.

Источник изображения: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Журналисты издания «Интерфакс» напоминают, что в настоящий момент этим самым законом не предусматриваются лимиты на пополнение счетов и вкладов «наличкой» через банкоматы. Именно поэтому, как считают законодатели, в «безнале» часто появляются деньги с неясным происхождением.

Эксперты также убеждены, что предлагаемые законопроектом изменения должны будут пройти целую стадию доработки в соответствующих системах банков и их алгоритмах обработки важной информации.

Напомним, ещё в начале декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал принять жёсткие меры по усилению контроля за обращением наличных денежных средств. Предложение было озвучено в ходе совещания по стратегическому развитию страны.

Журналисты «Интерфакса» дополнительно смогли узнать, что Минфин ранее предлагал установить нормы по обязательной инкассации для юрлиц ИП, у которых оборот наличных денег превышает установленный законом барьер. Наконец, ведомство предложило запретить государственную регистрацию крупных сделок с наличными между физическими и юридическими лицами. Имеется ввиду, что если расчёты по одному контракту превышают 5 млн рублей, а общий объём сделок за месяц равен или больше 50 млн рублей, то именно в таких случаях ограничения вступят в силу