Существует несколько взглядов на подбор накопителей для игр. Некоторые просто уверены, что необходимы топовые решения с максимальной скоростью. Другие же считают, что достаточно и простого жесткого диска...

Ну, сравнивать с обычным HDD я не буду. Такое сравнение я уже делал. А вот сравнить SSD накопители разной спецификации стоит. В подопытных будут два накопителя: GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD на 240 ГБ и ADATA XPG SX6000 Pro на 256 ГБ. Первый - типичный бюджетник SATA 2,5", второй - более скоростной M.2 PCI-E 3.0. Во всех тестах несомненное преимущество у ADATA.

Но, что будет в реальной эксплуатации?

Тестовая система:

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 ГБ с частотой 2666 МГц

Операционная система : Windows 10 LTSC 21H2

Разрешение монитора : 1920х1080

Для замеров использовалась программа CapFrameX.

В замерах будут участвовать игры: Horizon Zero Dawn Complete Edition, Shadow of the Tomb Raider и С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти.

Первой пойдет на тест Элой...

Скорость загрузки игры с SATA SSD 2,5": 16,29 с.

Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 15,15 с.

Не особо такое преимущество...Я могу и подождать...

Теперь проверим скорость загрузки конкретного сохранения в игре.

Скорость загрузки сохранения на SATA 2,5": 48,13 с.

Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 35,4 с.

Тут преимущество более выраженное. Но опять же: кто и куда торопится? Лично я - нет.

Теперь сделаем на обоих накопителях тестовый забег по локации Меридиан, чтобы проверить, есть ли подгрузки или нет.

Настройки в игре.

Тестовый момент.Вот так выглядит сравнение забега по одному и тому же маршруту:

Повторяемость, конечно, не на 100%. Но видно, что никаких преимуществ более быстрый накопитель не дает... Единичный фриз на ADATA в расчет не берем: мало ли, что пошло не так...

Теперь очередь Лары.

Время загрузки с лаунчера до меню игры: 10,51 с. и 9,76 с.

Время загрузки сохранения: 17,83 с. против 15,9 с. Более скоростной накопитель имеет небольшое преимущество.

Бегать будем по индейской деревне. Там также имеется подгрузка локации:

В итоге имеем такую картину:

Незначительное преимущество накопителя ADATA.

Усложним задачу и проведем тест на ужасно кривой игре - С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти, которая славится своими подгрузками локаций.

Загрузка сохранения занимает 12,09 с. против 11,5 с. у более скоростного накопителя.

Других сохранений у меня тут нет. Поэтому пойдем с самого начала:

Идем отсюда и до Скадовска...Что у нас получается:

Фризы при загрузке никуда не делись. Даже тот факт, что на более скоростном накопителе они меньше, будет величиной рандомной. И, если вы поставите "суперскоростной" Самсунг M.2 PCI-E 4.0, ничего не изменится. А причина банальна - кривой движок, кривая игра.

Какой можно сделать вывод?

Для игр вам достаточно взять простой накопитель SATA 2,5" или SATA M.2. И этого будет достаточно. От более скоростного накопителя прока в самой игре не будет. Разве, что загрузка сохранения ускорится. Поэтому, если вас "поджимает бюджет", то не морочьте себе голову и берите менее скоростной вариант. В данном случае лучше вложиться в больший объем или более качественный девай, чем в гипотетическую быстроту.