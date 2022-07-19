Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О влиянии типа SSD накопителя в играх

Решил сравнить два типа накопителей - SATA SSD 2,5" и M.2 PCI-E 3.0 в трех играх, и посмотреть, какое будет преимущество у более скоростного накопителя...
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Существует несколько взглядов на подбор накопителей для игр. Некоторые просто уверены, что необходимы топовые решения с максимальной скоростью. Другие же считают, что достаточно и простого жесткого диска...

реклама

Ну, сравнивать с обычным HDD я не буду. Такое сравнение я уже делал. А вот сравнить SSD накопители разной спецификации стоит. В подопытных будут два накопителя: GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD на 240 ГБ и ADATA XPG SX6000 Pro на 256 ГБ. Первый - типичный бюджетник SATA 2,5", второй - более скоростной M.2 PCI-E 3.0. Во всех тестах несомненное преимущество у ADATA.

анонсы и реклама
3060 за копейки в Регарде, смотри
3070 дешевле 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Рухнула цена i9 12900K - смотри
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
В ДВА раза снижена цена RX 6600
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Но, что будет в реальной эксплуатации?

реклама

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 ГБ с частотой 2666 МГц

реклама

Операционная система: Windows 10 LTSC 21H2

Разрешение монитора: 1920х1080

Для замеров использовалась программа CapFrameX.

В замерах будут участвовать игры: Horizon Zero Dawn Complete EditionShadow of the Tomb Raider и С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти.

реклама

Первой пойдет на тест Элой...

Скорость загрузки игры с SATA SSD 2,5": 16,29 с.

Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 15,15 с. 

Не особо такое преимущество...Я могу и подождать...

Теперь проверим скорость загрузки конкретного сохранения в игре.

Скорость загрузки сохранения на SATA 2,5": 48,13 с.

Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 35,4 с.

Тут преимущество более выраженное. Но опять же: кто и куда торопится? Лично я - нет.

Теперь сделаем на обоих накопителях тестовый забег по локации Меридиан, чтобы проверить, есть ли подгрузки или нет.

Настройки в игре.

Тестовый момент.Вот так выглядит сравнение забега по одному и тому же маршруту:

Повторяемость, конечно, не на 100%. Но видно, что никаких преимуществ более быстрый накопитель не дает... Единичный фриз на ADATA в расчет не берем: мало ли, что пошло не так...

Теперь очередь Лары.

Время загрузки с лаунчера до меню игры: 10,51 с. и 9,76 с.

Время загрузки сохранения: 17,83 с. против 15,9 с. Более скоростной накопитель имеет небольшое преимущество.

Бегать будем по индейской деревне. Там также имеется подгрузка локации:

В итоге имеем такую картину:

Незначительное преимущество накопителя ADATA.

Усложним задачу и проведем тест на ужасно кривой игре - С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти, которая славится своими подгрузками локаций.

Загрузка сохранения занимает 12,09 с. против 11,5 с. у более скоростного накопителя.

Других сохранений у меня тут нет. Поэтому пойдем с самого начала:

Идем отсюда и до Скадовска...Что у нас получается:

Фризы при загрузке никуда не делись. Даже тот факт, что на более скоростном накопителе они меньше, будет величиной рандомной. И, если вы поставите "суперскоростной" Самсунг M.2 PCI-E 4.0, ничего не изменится. А причина банальна - кривой движок, кривая игра.

Какой можно сделать вывод?

Для игр вам достаточно взять простой накопитель SATA 2,5" или SATA M.2. И этого будет достаточно. От более скоростного накопителя прока в самой игре не будет. Разве, что загрузка сохранения ускорится. Поэтому, если вас "поджимает бюджет", то не морочьте себе голову и берите менее скоростной вариант. В данном случае лучше вложиться в больший объем или более качественный девай, чем в гипотетическую быстроту.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gigabyte adata
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
51
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сервис онлайн объявлений "Авито" может прекратить свое существование, как и другие барахолки
56
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
68
Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
19
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
6
Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается: Ethereum подорожала на 27%, а Биткоин – на 8,5%
12
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
19
На Aliexpress курс остановился на 73 руб при продаже наличных долларов в Москве по 64 руб
38
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
20
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
18
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
11
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
11
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
10
Доходы майнеров продолжают лететь в пропасть – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 1184 дня
10
Британское правительство требует от производителей видеоигр защитить детей от «лутбоксов»
9
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
105
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Тайваньская PSMC столкнулась с отказом клиентов закупать чипы в прежних количествах
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 с памятью 3D V-Cache должны появиться к ноябрю
8
Стрекоза и Муравей: Европейские страны не успевают заполнить газовые хранилища к зиме
2

Популярные статьи

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
59
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
32
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
26
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
24
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
11
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11
О влиянии типа SSD накопителя в играх
+

Сейчас обсуждают

Владимир Захаров
16:50
Где слаид ?
GeForce RTX 4090 выдаёт более 160 кадров/с в игре Control с трассировкой лучей и DLSS на 4K
analoговнет
16:47
колония за читы, круто.
Продавцу читов для World of Tanks из Екатеринбурга грозит пять лет колонии
Batareykin
16:47
Не мешай профессиАнальному сборщеку, ты нуб и ни шаришь. За статью уже уплочено, жри че дали.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
OgoGoLog
16:46
Всех найдут, и тебя "сарказмизатора" тоже.
Температурный армагеддон в Европе - новая причина падения уровня газового "депозита"
analoговнет
16:44
переименовывайте яблоко в помидор-томат ))
Проблемы с перегревом MacBook Air M2 решаются с помощью небольшого моддинга за 15 USD
sgs
16:42
Моды все разрешат как обычно.
Отключить настройки сексуальной ориентации в The Sims 4 не разрешат
analoговнет
16:42
яблоко сгнило )) но фанаты стараются не замечать запаха ))
Проблемы с перегревом MacBook Air M2 решаются с помощью небольшого моддинга за 15 USD
mo3ulla
16:42
в два раза производительнее - в два раза больше жор электричества .... хмммм . нет ли в этом связи? /sarcazm
Canalys говорит о переходе покупателей со средних на бюджетные смартфоны
Зеновий Радеонович
16:41
60 эталон разве что на плойке. БК-бояре уже в 144 должны играть. В родном рендере.
GeForce RTX 4090 выдаёт более 160 кадров/с в игре Control с трассировкой лучей и DLSS на 4K
analoговнет
16:40
> кто делает более сбалансированные видеокарты по цене и производительности на этот вопрос не существует ответа
AMD vs NVIDIA – кто делает более сбалансированные видеокарты по цене и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем