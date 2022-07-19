О влиянии типа SSD накопителя в играх
Существует несколько взглядов на подбор накопителей для игр. Некоторые просто уверены, что необходимы топовые решения с максимальной скоростью. Другие же считают, что достаточно и простого жесткого диска...
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Ну, сравнивать с обычным HDD я не буду. Такое сравнение я уже делал. А вот сравнить SSD накопители разной спецификации стоит. В подопытных будут два накопителя: GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD на 240 ГБ и ADATA XPG SX6000 Pro на 256 ГБ. Первый - типичный бюджетник SATA 2,5", второй - более скоростной M.2 PCI-E 3.0. Во всех тестах несомненное преимущество у ADATA.
Но, что будет в реальной эксплуатации?
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Тестовая система:
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 ГБ с частотой 2666 МГц
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Операционная система: Windows 10 LTSC 21H2
Разрешение монитора: 1920х1080
Для замеров использовалась программа CapFrameX.
В замерах будут участвовать игры: Horizon Zero Dawn Complete Edition, Shadow of the Tomb Raider и С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти.
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Первой пойдет на тест Элой...
Скорость загрузки игры с SATA SSD 2,5": 16,29 с.
Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 15,15 с.
Не особо такое преимущество...Я могу и подождать...
Теперь проверим скорость загрузки конкретного сохранения в игре.
Скорость загрузки сохранения на SATA 2,5": 48,13 с.
Скорость загрузки с M.2 PCI-E 3.0: 35,4 с.
Тут преимущество более выраженное. Но опять же: кто и куда торопится? Лично я - нет.
Теперь сделаем на обоих накопителях тестовый забег по локации Меридиан, чтобы проверить, есть ли подгрузки или нет.
Вот так выглядит сравнение забега по одному и тому же маршруту:
Повторяемость, конечно, не на 100%. Но видно, что никаких преимуществ более быстрый накопитель не дает... Единичный фриз на ADATA в расчет не берем: мало ли, что пошло не так...
Теперь очередь Лары.
Время загрузки с лаунчера до меню игры: 10,51 с. и 9,76 с.
Время загрузки сохранения: 17,83 с. против 15,9 с. Более скоростной накопитель имеет небольшое преимущество.
Бегать будем по индейской деревне. Там также имеется подгрузка локации:
В итоге имеем такую картину:
Незначительное преимущество накопителя ADATA.
Усложним задачу и проведем тест на ужасно кривой игре - С.Т.А.Л.К.Е.Р: Зов Припяти, которая славится своими подгрузками локаций.
Загрузка сохранения занимает 12,09 с. против 11,5 с. у более скоростного накопителя.
Других сохранений у меня тут нет. Поэтому пойдем с самого начала:
Что у нас получается:
Фризы при загрузке никуда не делись. Даже тот факт, что на более скоростном накопителе они меньше, будет величиной рандомной. И, если вы поставите "суперскоростной" Самсунг M.2 PCI-E 4.0, ничего не изменится. А причина банальна - кривой движок, кривая игра.
Какой можно сделать вывод?
Для игр вам достаточно взять простой накопитель SATA 2,5" или SATA M.2. И этого будет достаточно. От более скоростного накопителя прока в самой игре не будет. Разве, что загрузка сохранения ускорится. Поэтому, если вас "поджимает бюджет", то не морочьте себе голову и берите менее скоростной вариант. В данном случае лучше вложиться в больший объем или более качественный девай, чем в гипотетическую быстроту.
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