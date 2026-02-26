Аналитики старого инвестиционного банка указали на долгосрочный тренд, соединяющий минимумы после обвалов криптовалюты

Инвестиционная компания Stifel Financial, основанная в 1890 году, выпустила прогноз, согласно которому биткоин может подешеветь до 38 тысяч долларов. Сейчас криптовалюта торгуется около 65 тысяч долларов, поэтому, согласно прогнозу, потенциальное снижение составит 43%. От октябрьского пика в 126 тысяч долларов падение достигнет 70%.

Главный стратег по акциям Барри Баннистер (Barry Bannister) обосновал прогноз анализом медвежьих рынков за пятнадцать лет. Он не использовал сложные модели или ценовые мультипликаторы для расчета, проведя линию тренда через каждый крупный минимум биткоина с 2010 года.

В 2011 году криптовалюта рухнула на 93%, в 2015 году потеряла 84%, в 2018 году упала на 83%, а в 2022 году снизилась на 76%. Каждое последующее дно оказывалось выше предыдущего, формируя восходящую кривую.

Обвал 2011 года снизил цену до двух долларов, в 2015 году минимум составил 152 доллара, в 2018 году стоимость достигла 3100 долларов, а в 2022 году поддержка сформировалась около 15 500 долларов. Если закономерность сохранится, то в текущем цикле линия тренда укажет на отметку 38 тысяч долларов.

Stifel не утверждает, что обвал обязательно произойдет, но отмечает соответствие текущего снижения историческим паттернам.

Тем не менее на рынке существуют и прямо противоположные оценки. Некоторые аналитики сохраняют оптимизм и называют справедливой стоимостью биткоина 170 тысяч долларов. Глава компании Fundstrat Том Ли (Tom Lee) по-прежнему ожидает роста до 250 тысяч долларов. Сооснователь BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) связывает будущий взлет криптовалюты с действиями Федеральной резервной системы, полагая, что новый раунд печати долларов способен подтолкнуть биткоин выше отметки в 200 тысяч долларов.