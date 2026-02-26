Сайт Конференция
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
Poco рекомендует покупателям не спешить с выбором.

Несколько часов назад состоялся запуск новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S26, представители которой позиционируются в качестве моделей с расширенными возможностями ИИ. В связи с этим бренд Poco решил подшутить над конкурентом, опубликовав пост с рекомендацией не спешить с покупкой, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В своём сообщении Poco отмечает, что умные люди не будут торопиться и дождутся появления более умных смартфонов. К сожалению, бренд не раскрыл, какие именно модели стоит ждать, но на данный момент единственные смартфоны, которые подходят под описание — это Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max.

Ожидается, что новинки дебютируют через несколько недель и унаследуют практически все характеристики от представленных ранее моделей — Poco X8 Pro, судя по всему, является ребрендингом Redmi Turbo 5 на базе MediaTek Dimensity 8500 Ultra, тогда как Poco X8 Pro Max представляет собой переименованный Redmi Turbo 5 Max с чипсетом Dimensity 9500s.

Единственным заметным различием, вероятно, станут менее ёмкие аккумуляторы новых моделей — согласно утечкам, Poco X8 Pro получит батарею ёмкостью 6500 мА·ч, а Poco X8 Pro Max — на 8500 мА·ч.

#poco
Источник: gsmarena.com
Blackengine
07:59
Ага, делал и с сосисок, в шаурмичных подобное тоже продают: хот-дог на лаваше. В принцепе вкус почти такой же. И точно такой же, если брать куриное феле и чуть дешевле выходит. Но шашлык можно брать м...
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
megard
07:42
Нормально, главное что бы не было войны
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
megard
07:40
Не сделает к 2029 перенесут на 2039 делов то
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
0x10c
07:21
Ох и ахинея
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
komatoz2000
07:14
Эмоционально понимаю тех, кто желает сдохнуть Автовазу, Почте России итд..., но стратегически что автоваз что Почта России стране нужны. Если кто то этого не понимает - жаль. Однако, те методы, кото...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
ark-bak
07:13
Когда нет шашлыка, юзаю два сорта колбасы. Не то конечно, но норм.
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
newceyre
07:06
Так железо мусорное, на нем невозможно на одном пресете настроек что-то тестировать
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
Remarc
06:45
поставить автосброс на номер и все
В Совфеде предложили разрешить банкам обзванивать клиентов вопреки установленному ими запрету
NuclearMissionJam
06:18
30 лет солидная дата. Хороший повод открыть интернет и почитать про роли игроков в командах разных игр. А заодно вспомнить про трактористов, уток и лыжников
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
TM1
05:48
Шла Аша по шоссе
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
