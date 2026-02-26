Poco рекомендует покупателям не спешить с выбором.

Несколько часов назад состоялся запуск новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S26, представители которой позиционируются в качестве моделей с расширенными возможностями ИИ. В связи с этим бренд Poco решил подшутить над конкурентом, опубликовав пост с рекомендацией не спешить с покупкой, пишет издание GSMArena.

Может быть интересно

Источник фото: GSMArena

В своём сообщении Poco отмечает, что умные люди не будут торопиться и дождутся появления более умных смартфонов. К сожалению, бренд не раскрыл, какие именно модели стоит ждать, но на данный момент единственные смартфоны, которые подходят под описание — это Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max.

Ожидается, что новинки дебютируют через несколько недель и унаследуют практически все характеристики от представленных ранее моделей — Poco X8 Pro, судя по всему, является ребрендингом Redmi Turbo 5 на базе MediaTek Dimensity 8500 Ultra, тогда как Poco X8 Pro Max представляет собой переименованный Redmi Turbo 5 Max с чипсетом Dimensity 9500s.

Единственным заметным различием, вероятно, станут менее ёмкие аккумуляторы новых моделей — согласно утечкам, Poco X8 Pro получит батарею ёмкостью 6500 мА·ч, а Poco X8 Pro Max — на 8500 мА·ч.