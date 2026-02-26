Оба чипсета показали себя достойно.

Компания Samsung презентовала свою новейшую флагманскую серию Galaxy S26 несколько часов назад, а энтузиаст GadgetsBoy решил провести быстрый тест, в котором сравнил производительность чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600, которыми оснащаются новинки от южнокорейского производителя, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Для тестов он использовал Galaxy S26 Ultra на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и Galaxy S26+ с чипом Exynos 2600 от Samsung. В тесте CPU бенчмарка Geekbench 8-ядерный чип от Qualcomm оказался быстрее своего оппонента как в одноядерном (на 18 %), так и в многоядерном (на 5 %) режиме, несмотря на наличие у Exynos 2600 десяти ядер.

Результаты Galaxy S26 Ultra (слева) и Galaxy S26+ (справа)

В тесте OpenCL графический процессор Xclipse 960 на базе модифицированной архитектуры AMD RDNA 4 позволил Exynos 2600 взять реванш, обойдя GPU Adreno 840 в составе Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя перевес и был незначительным — 24 240 против 24 152 очка.

Результаты Galaxy S26 Ultra (слева) и Galaxy S26+ (справа)

Источник фото: Wccftech/GadgetsBoy

Учитывая, что бенчмарк Geekbench может не отражать полной картины относительно производительности устройства, остаётся дождаться более подробных тестов смартфонов серии Galaxy S26, которые не заставят себя долго ждать.

