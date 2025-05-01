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Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)

Сегодня я буду рассказывать о новой игре Steel Seed, которую создали в студии Storm in a Teacup, а издателем выступили ESDigital Games.
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Сегодня я буду рассказывать о новой игре Steel Seed, которую создали в студии Storm in a Teacup, а издателем выступила ESDigital Games.

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Это не совсем "ноунейм" студия, какие-то проекты были до этого. Игра жанра экшен, с элементами платформинга и стелса. Да, тут много чего намешано. Что типично для подобных проектов. Хорошо ли это или плохо, проверим…

Игра про постапокалиптическое будущее, когда роботы и машины практически уничтожили все человечество.

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И вся надежда лишь на нашу героиню Зои и маленького летающего робота KOBY. Сам мир – мрачное техно-подземелье, где и будут происходить наши приключения: "От величественных индустриальных пейзажей до жутких биокуполов — мир Steel Seed столь же завораживает, сколь и пугает. Исследуйте вручную созданный мир, наполненный динамичными сражениями, грозными врагами и увлекательной историей, ставящей под сомнение саму сущность человечества" (описание из STEAM).

И вот сама игра. После короткого вступительного ролика, нас начинают обучать.

Первое положительное впечатление от игры – есть полноценная русская локализация с нормальной озвучкой. Это очень приятно, давно такого не встречал…

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Обучение включает несколько фаз: обучение передвижению, бои и стелс. Самое тут сложное – передвижение. Нет, сам процесс типичный: бегаем, прыгаем.

Но очень часто в стилистику типичной Лары Крофт добавляются головоломки перемещения, которые решаются с помощью нашего робота. И таких ситуаций в игре будет много. Это очень даже разнообразило привычный платформинг. Часто, на прохождение участка дается ограниченное время, поэтому нужно спешить. Не назвал бы пути трудными, но продумать перемещение стоит заранее.

Бои. Тут обычное "месилово" с каким-то силовым мечом.

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Два типа удара: обычный и усиленный. Есть и обязательный уворот. В начале игры все противники одинаковые по виду. Это роботы. Отличаются лишь вооружением. Могут рубить/колоть или стрелять. Позже появились взрывающиеся роботы, что лезут к вам обниматься. В такой ситуации нужно нажимать клавиши WASD в правильной последовательности. Иначе… Ну, на низком уровне сложности вам снесет половину здоровья. Но открытой схватки часто можно избежать. Для этого в игру введен стелс. 

Он прост и понятен. Помогает в "разборках со стелсом" наш робот, который может помечать противников, обозначать их маршрут

и подкидывать в нужное место приманку. Но такие опции доступны лишь после прокачки. Мне процесс стелса понравился. Локации смоделированы именно с учетом данного действия: много мест, где можно спрятаться.

 Если вы все же подняли тревогу, то можно попытаться спрятаться и, постепенно, роботы угомонятся и перестанут вас искать. Особым интеллектом они не обладают.

Все это очень разнообразило процесс прохождения игры. Но тут есть и много проблем. Начнем с багов управления. Я всегда играю на "стрелочках". И все складывалось нормально, пока в одном случае героиня отказалась прыгать дальше. Сам процесс полностью аналогичен той же Ларе Крофт. И героиня даже телом обозначивает, что собирается прыгать в нужное направление. Но не прыгает. Я делал много попыток, но тщетно. Пока не вернул назад раскладку по умолчанию. Такая ситуация была один раз, но были также случаи, когда не с первой попытки наш "киборг" перепрыгивал в нужное место. Тут есть, что доработать.

Следующая проблема – анимации при переключении на робота. Зои приседает и включает свои VR-очки. Процесс переключения на робота при стелсе у меня происходил очень часто и эта анимация просто задолбала. Не нужна она: один раз показали и хватит. Только время отнимает.

Но самая большая проблема в том, что игра часто меняет "правила игры". Мы играем в традиционном "вид сзади от третьего лица". Но иногда, разработчикам хочется поиграть в 2D-платформинг.

И игра становится "плоской": мы бегаем/прыгаем влево или вправо. Зачем? Часто, в заскриптованные моменты нам нужно бежать вперед

и мышь тут не работает, все повороты делайте с клавиш. Это дико неудобно. Зачем на ПК этот отголосок проклятых консолей? В такие моменты я часто и убивался. Но игра может вдруг, стать action-RPG с видом сверху. Причем, опять мышь тут только для сражения, а перемещение происходит с клавиш… Ужасные моменты…

Я знаю, что подобное практикуют и в других играх. Но это для меня не довод. Сохранение, апгрейд, пополнение зарядов и восстановление здоровья происходит в таких точках:

Это прямой аналог костров из "соулслайков". Тут даже есть функция быстрого перемещения в другую локацию. Прокачка в игре не понравилась.

 Мало того, что требуются очки для нее, нужно для каждой функции выполнить определенные задачи. Например: убить из стелса 10 противников. Или пометить 10 врагов роботом. Это очень неудобно. Лучше бы была стандартная схема.

Ладно, переходим к графике в игре.

Дизайнеры и художники постарались. Но...

Движок игры – нечестивый UE5, поэтому ничего хорошего тут ждать не стоит. Мне игра по умолчанию предложила смешанные настройки (условно средне-высокие) с апскейлом от Intel - XeSS.

Ну, пусть и так. Есть и альтернатива от AMD с генерацией кадров (проверил, работает). Графика специфична для UE5. Но это еще разбавлено какими-то маслянистыми отражениями, словно многие поверхности жирные. Это выглядит плохо. Апскейл (любой) в игре сильно режет детализацию на удалении.

Апскейл XeSS.Какое-то пиксельное недоразумение, а не роботы. Но и без апскейла не идеал.

Без апскейла.Тут проблема в самой графике, она не "эргономична". Она скрывает многое в темноте, даже выкручивание яркости не особо помогает. Короче, тут те, кто отвечал за графику отработали на "3-". Я пробовал все включать на максимум, но особо ситуацию это не улучшает. С подобным я уже сталкивался в некоторых играх. Есть в игре настройка Cell Shading, которая делает изображение таким:

Прям "Борда" получается…

Ну и приступаем к тестированию. Разработчики предлагают для своего продукта следующие системные требования:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Оперативная память: 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта: GTX 1070

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялось программой CapFrameX. Настройки кастомные с апскейлом FSR (качество). Получился следующий результат:

Фреймтайм.

Итог теста.Приемлемо, хотя в некоторых местах (где много источников освещения), фпс проседает до 50-55. Но в данном аспекте это не критично. Процессора на 6-ть потоков вполне хватает. Локации условно линейные и игра отлично себя чувствует на жестком диске.

Выводы по игре.

Неплохой сюжет. Неплохой геймплей. Много огрехов, которые стоит исправлять. Есть и технические проблемы.

После этого ролика "отвалилось" нормальное управление...Один раз у меня игра вылетела с критической ошибкой и больше не запускалась, пока я не перезагрузил компьютер. Не есть хорошо. И традиционно ужасная оптимизация убогого движка UE5.

В общих чертах, игру можно рекомендовать поклонникам такого жанра.


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