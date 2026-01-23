Странные стволы возрастом 420 миллионов лет десятилетиями ставили палеонтологов в тупик. Теперь выясняется, что прототакситы представляют собой совершенно неизвестную и вымершую ветвь эукариотической жизни.

Согласно Live Science, палеонтологи разрешили вековую загадку о природе гигантских ископаемых организмов. Новое исследование показывает, что прототакситы, чьи окаменелости находили с 1843 года, принадлежали к полностью вымершей ветви жизни, не относящейся ни к одному из известных сегодня царств.

Прототакситы обитали на Земле примерно 420–375 миллионов лет назад. Они выглядели как огромные цилиндрические стволы до 8 метров высотой. Ранее ученые спорили, считать ли их гигантскими грибами, растениями или водорослями. В 2007 году химический анализ склонил чашу весов в пользу гриба.

Новая работа, опубликованная в журнале Science Advances , опровергает эту гипотезу. Ученые изучили хорошо сохранившиеся образцы вида Prototaxites taiti из Шотландии. Их внутренняя структура состояла из трубок, как у грибов, но эти трубки ветвились и соединялись иначе. Химический анализ не обнаружил хитина — ключевого компонента клеточных стенок грибов. Вместо этого нашли вещества, похожие на лигнин из древесины.

Ведущий соавтор работы Сэнди Хетерингтон заявила, что прототакситы обладают уникальными анатомическими и химическими чертами. Они представляют собой «жизнь, но не в том виде, в каком мы ее знаем сейчас», принадлежащую к отдельной эволюционной линии.

Автор исследования 2007 года Кевин Бойс, ранее считавший прототаксит грибом, согласился с новыми выводами. Он отметил, что в современной филогении грибов для этого организма нет подходящего места. По его словам, прототакситы были «новым экспериментом со сложной многоклеточностью», который не оставил потомков. Для окончательных выводов нужны дополнительные исследования других образцов из коллекций.