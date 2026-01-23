Сообщается, что цена RTX 5080 увеличится на 40-50 %.

Слухи о дальнейшем росте стоимости видеокарт и фактическое повышение ценников на ряд моделей в условиях нестабильности рынка памяти дополняется новой информацией от Der8auer, который сообщает о предстоящем увеличении ценников на видеоадаптеры в связи с действиями Nvidia.

Может быть интересно

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

По словам Der8auer, ещё совсем недавно у Nvidia существовала программа, согласно которой производители видеокарт получали за свои модели, продаваемые по рекомендованной цене, возврат части потраченных средств. Это позволяло Nvidia влиять на своих партнёров, выпускающих видеокарты, поддерживая стоимость ряда моделей на уровне, который соответствовал рекомендованному.

Несколько дней назад, как утверждается, Nvidia отказалась от данной программы, и производители более не смогут сдерживать цены на свои модели на прежних отметках, а MSRP фактически больше не существует, поэтому в ближайшее время ожидается заметный рост цен. В частности, RTX 5080 подорожает на 40-50 %, что связано как с отменой программы, так и с ростом цен на память.

Кроме того, эксперт подтвердил недавние слухи о том, что выпуск GeForce RTX 5070 Ti заметно сокращается в пользу более дорогой GeForce RTX 5080, а также не исключает отмены серии GeForce RTX 50 Super.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424