Бывший лидер рынка объединяется со своим конкурентом TCL. Производство техники начнётся в 2027 году.

Производитель электроники Sony будет поручать производство своих телевизоров своему бывшему конкуренту TCL. Для этой цели японская компания создала новое предприятие со своим бывшим китайским конкурентом. TCL владеет контрольным пакетом акций в размере 51%. Это неожиданное слияние демонстрирует, что Sony давно перестала доминировать на рынке телевизоров.

Sony объединяет силы с TCL. Фото: REUTERSХотя TCL будет контролировать большую часть процесса, бренд будет сохранен. Таким образом, название Sony по-прежнему будет появляться на телевизорах. Начало сотрудничества запланировано на апрель 2027 года, после того как будут урегулированы все юридические вопросы, касающиеся совместного производства и мировых продаж.

Помимо бренда телевизоров Sony, подразделение Bravia также будет сохранено. В пресс-релизе Sony объясняется этот шаг тем, что новое партнерство призвано объединить опыт обеих компаний. TCL, с другой стороны, внесет свой вклад, используя опыт в технологиях отображения и производственных цепочках. Кроме того, у TCL, по-видимому, более налаженные отношения с поставщиками.

Может быть интересно

Новое партнерство не является неожиданностью: в последние годы Sony потеряла лидерство на рынке телевизоров. Причины этого многочисленны, но Sony испытывала трудности, в частности, с новыми технологиями отображения и поэтому была вынуждена закупать ЖК-панели у конкурентов, таких как Samsung и LG.

Ценовое давление со стороны конкурентов в Китае и Корее также было огромным, что привело к неуклонной потере доли рынка телевизоров Sony. Их будущий партнер, TCL, считается одним из новых лидеров рынка: TCL обогнала LG в премиум-сегменте и заняла второе место на рынке телевизоров после Samsung.