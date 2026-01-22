Производитель электроники Sony будет поручать производство своих телевизоров своему бывшему конкуренту TCL. Для этой цели японская компания создала новое предприятие со своим бывшим китайским конкурентом. TCL владеет контрольным пакетом акций в размере 51%. Это неожиданное слияние демонстрирует, что Sony давно перестала доминировать на рынке телевизоров.
Хотя TCL будет контролировать большую часть процесса, бренд будет сохранен. Таким образом, название Sony по-прежнему будет появляться на телевизорах. Начало сотрудничества запланировано на апрель 2027 года, после того как будут урегулированы все юридические вопросы, касающиеся совместного производства и мировых продаж.
Помимо бренда телевизоров Sony, подразделение Bravia также будет сохранено. В пресс-релизе Sony объясняется этот шаг тем, что новое партнерство призвано объединить опыт обеих компаний. TCL, с другой стороны, внесет свой вклад, используя опыт в технологиях отображения и производственных цепочках. Кроме того, у TCL, по-видимому, более налаженные отношения с поставщиками.
Новое партнерство не является неожиданностью: в последние годы Sony потеряла лидерство на рынке телевизоров. Причины этого многочисленны, но Sony испытывала трудности, в частности, с новыми технологиями отображения и поэтому была вынуждена закупать ЖК-панели у конкурентов, таких как Samsung и LG.
Ценовое давление со стороны конкурентов в Китае и Корее также было огромным, что привело к неуклонной потере доли рынка телевизоров Sony. Их будущий партнер, TCL, считается одним из новых лидеров рынка: TCL обогнала LG в премиум-сегменте и заняла второе место на рынке телевизоров после Samsung.